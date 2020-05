Liberate Life – zaživite svobodno s hemofilijo

Hemofilija je dedna bolezen, ki v večini prizadene moške. Gre za gensko motnjo, zaradi katere se kri ne strjuje pravilno.

Z namenom boljšega razumevanja hemofilikov so v švedskem farmacevtskem podjetju Swedish Orphan Biovitrum (družba Sobi) leta 2018 izvedli obsežno vseevropsko etnografsko študijo o življenju ljudi s hemofilijo. Čeprav so ljudje opisovali svoje življenje kot normalno, je študija pokazala, da živijo vse prej kot normalno življenje. Zelo pogosto se srečujejo s krvavitvami in bolečinami ter načrtno omejujejo svoja potovanja in druge dejavnosti. Pogosto ne vedo, kaj jim zdravljenje omogoča, in zato preventivno ravnajo posebej previdno.

Na podlagi teh spoznanj je družba Sobi zasnovala projekt Liberate Life – življenje brez omejitev, ki ljudi spodbuja k drugačnemu pogledu na življenje s hemofilijo; verjame, da bi se morali ljudje s hemofilijo počutiti varne in sproščene ter živeti brez bolečin in krvavitev.

Projektu se je pridružila tudi Slovenija. Uroš Brezavšček je prvi slovenski ambasador tega projekta. Živi s hemofilijo A in deluje kot mentor in coach, s čimer deli svoja spoznanja o ustvarjanju drugačne, boljše resničnosti: "Še danes se, kot bi bilo včeraj, spomnim dneva, ko sem zaradi bolečine imel solzne oči in sem se moral ustaviti, ker nisem mogel več hoditi naprej. Takrat sem se odločil, da tako ne morem več živeti, da moram v svojem življenju nekaj spremeniti."

