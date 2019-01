Kosmati januar: ko ženske za mesec dni odložijo britvice #foto

Zakaj so Instagram preplavile fotografije žensk, ki so si prenehale odstranjevati dlake po telesu?

Tako kot naj bi si v okviru projekta Movember moški novembra pustili rasti brke in s tem podprli boj proti raku na prostati, je zaživel še en podoben "dlakav" projekt. Ta poteka januarja in je namenjen ženskam. Bistvo? Ženske naj si januarja prenehajo odstranjevati dlake po telesu in s tem promovirajo pozitivno samopodobo, predvsem pa sprejemanje ženskega telesa, kot ga je ustvarila narava.

Pobudnica gibanja Januhairy, kar bi lahko približno prevedli v kosmati januar, je Laura Jackson, študentka gledališke igre na univerzi v Exeterju. Domislila se ga je po tem, ko si je lani za potrebe enega od svojih nastopov prenehala odstranjevati dlake, nato pa začela razmišljati o lastnem odzivu na svojo dlakavost.

"Po nekaj tednih privajanja so mi dlake postale všeč," je zapisala v objavi na Instagramu, "počutila sem se osvobojeno in bolj samozavestno, kljub temu pa nekateri ljudje v moji okolici niso razumeli, zakaj se ne brijem, oziroma se s tem niso strinjali."

"Ugotovila sem, da drug drugega še vedno ne sprejemamo takšnih, kot smo. Obnašamo se, kot da so dlake, ki naravno rastejo na naših telesih, neprivlačne in neokusne. Tako zelo smo jih navajene odstranjevati, da so nam naša pristna telesa postala tuja. Zato sem se domislila 'kosmatega januarja'," je pojasnila.

S svojo pobudo se je povezala z dobrodelno organizacijo Body Gossip, ki ljudi prek umetnosti in izobraževanja spodbuja, naj postanejo najboljša različica samih sebe. Zanje na eni od platform za množično financiranje zbira donacije, za začetek želi zbrati tisoč funtov (dobrih 1.100 evrov), ob tem pa ženske po vsem svetu spodbuja, naj si (vsaj) januarja prenehajo odstranjevati dlake na telesu, svoj "napredek" objavijo na družbenih omrežjih z oznako #januhairy in s tem širijo besedo o tem gibanju.

In res je te dni Instagram poln kosmatih podpazduh in nog - a kot je kritično zapisala kolumnistka Guardiana Chitra Ramaswamy, tudi znotraj tega gibanja očitno ostajajo določene omejitve. "Vedno so kosmate le podpazduhe, ne vidimo pa brčic, zalizcev in - tole zašepetajmo - dlak okoli prsnih bradavic," je zapisala kolumnistka in izpostavila, da ženske pri sprejemanju lastnih teles takšnih, kot so, še vedno čaka dolga pot.

