Koliko jajc lahko pojemo med prazniki?

Prihaja velika noč, praznik šunke, jajc in potice, pri Nacionalnem inštitutu za zdravje pa so zaskrbljeni, da boste pojedli preveč, zato so sestavili smernice, kaj in koliko jesti med prazniki.

Foto: Pixabay

Najprej naj poudarimo, da vam Nacionalni inštitut za zdravje (NIJZ) ne trga potice od ust. Zapisali so namreč, da prehrana med prazniki bistveno ne vpliva na povečanje telesne teže, prav tako nima drugih dolgoročnih posledic za zdravje, če niste bolnik s predpisano dieto in če se preostali čas v leti prehranjujete zmerno in zdravo.

Zmernost tako pri mizi kot v trgovini

Kljub temu pa nam NIJZ polaga na srce, da nam prazničnih jedi ni treba zajemati s polno žlico. "Priporočamo, da v času velike noči ohranimo zmernost tako pri mizi kot tudi že v trgovini," so zapisali in dodali, da lahko že pri pripravi jedi poskrbite, da bodo nekoliko bolj telesu prijazne. Kako? To so njihovi nasveti:

Foto: Martin Metelko

Izberimo manj mastno šunko, ki ji odstranimo vidno maščobo.

V prehrano vključimo dovolj sadja in zelenjave, ki so vir zaščitnih snovi, hkrati pa tudi energijsko in hranilno uravnotežijo obrok.

Ne pretiravajmo s sladkanimi aromatiziranimi pijačami, energijskimi napitki in alkoholom.

Koliko jajc je preveč?

Jajca so v priporočenih količinah in pogostosti del uravnotežene prehrane, saj vsebujejo beljakovine visoke biološke vrednosti ter veliko vitaminov (A, D, E, B1, B2, B12 in folno kislino) in mineralov (železo, cink, kalcij, jod in selen). Vsebujejo tudi holin, ki je pomembno hranilo pri razvoju možganov in je zato še zlasti pomemben v prehrani nosečnic in doječih mater, poudarjajo pri NIJZ.

Obenem pa poudarjajo, da zaradi vsebnosti holesterola - približno 250 mg na jajce - in neželenih nasičenih maščob jajca v prehrani kljub vsemu delno omejujemo. Na tedenski ravni pri zdravih osebah priporočajo od tri do pet jajc, odvisno od preostalih živil, ki jih vključujemo v dnevne jedilnike. Pri tem je treba upoštevati tudi jajca, ki so že prisotna v živilih.

Priporočljiva količina jajc v prehrani je od tri do pet na teden. Foto: Pixabay

"Res je tudi, da na vrednosti maščob v krvi bolj vpliva prisotnost nasičenih in transmaščobnih kislin v prehrani kot holesterola. Ne glede na to priporočila navajajo, da naj ne bi zaužili več kot 300 mg holesterola na dan. Kljub temu naj bodo na vnos holesterola pozorni predvsem tisti, ki imajo povišane vrednosti holesterola v krvi," so še zapisali pri NIJZ.

Kaj storiti, če smo pretiravali?

Če ste med tistimi, ki se med prazniki vendarle nočejo držati nazaj, se vam kaj lahko zgodi, da se boste po pojedini občutili simptome pretiravanja - slabše počutje, nižja storilnost, pojavi se utrujenost, postanemo napihnjeni. Pri NIJZ v tem primeru priporočajo, da popijemo kozarec navadne vode, ki ji dodamo žlico limoninega soka, ker običajno spodbudi delovanje prebavnih encimov. Prebavo boste olajšali tudi z ječmenovo in riževo juho, v primeru zaprtosti pa pomagajo prehranske vlaknine in telesna dejavnost.