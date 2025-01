Ključ do vašega aktivnega življenja

Beljakovine ali proteini

Ne glede na to, ali ste predan športnik, na poti, da preoblikujete svoje telo, ali popoln začetnik v svetu vadbe, ste zagotovo že slišali o pomembnosti beljakovin oziroma proteinov.

Proteini so gorivo za vaše mišice in nepogrešljiv gradnik telesa. Med vadbo vaše mišice potrebujejo regeneracijo, zato je kakovosten vnos beljakovin ključnega pomena. Prehrana, bogata z beljakovinami, lahko kmalu postane monotona, kar vpliva na upad motivacije za vadbo. K sreči se temu lahko izognete s pomočjo okusnih izdelkov z veliko vsebnostjo beljakovin, ki jih najdete v Lidlu.

Po vsaki vadbi je večji vnos beljakovin namreč še kako priporočljiv. Sploh pa se prileže, če jih zaužijemo z okusnim, enostavnim in priročnim obrokom, ki ga lahko shranimo kar v nahrbtnik, si ga privoščimo že na poti ali pa nas po športu prijetno ohlajen nestrpno pričakuje v hladilniku.

Foto: Getty Images

Proteinski praški, ploščice, pudingi …

V Lidlu poleg okusnih in beljakovinsko bogatih ploščic, pudingov in napitkov ponujajo tudi izjemno kakovostne izdelke Proteini.si. Ti ponujajo široko paleto izdelkov, prilagojenih različnim ciljem in okusom. Njihovi proteinski praški so zasnovani tako, da izpolnijo pričakovanja tudi najzahtevnejših športnikov. Naj gre za sirotkine proteine, veganske alternative ali specializirane formule za regeneracijo – vsak izdelek je rezultat strokovnosti in strasti do športa.

Proteinski praški omogočajo enostaven, okusen in učinkovit način, da telo oskrbite z beljakovinami, ki jih potrebuje za rast, moč in vzdržljivost. Med drugim omogočajo:

Hitrejšo regeneracijo : Po naporni vadbi potrebujejo vaše mišice obnovo. Proteini zagotavljajo gradnike, ki mišicam pomagajo okrevati hitreje, kar vam omogoča, da se hitreje vrnete na trening.

: Po naporni vadbi potrebujejo vaše mišice obnovo. Proteini zagotavljajo gradnike, ki mišicam pomagajo okrevati hitreje, kar vam omogoča, da se hitreje vrnete na trening. Podpora pri pridobivanju mišične mase : Če si želite bolj definirano postavo ali večjo mišično maso, so proteini vaš zaveznik. Z njimi zagotovite telesu natančno to, kar potrebuje za rast.

: Če si želite bolj definirano postavo ali večjo mišično maso, so proteini vaš zaveznik. Z njimi zagotovite telesu natančno to, kar potrebuje za rast. Korist za vzdržljivost: Proteinski napitki niso le za dvigovalce uteži. Tudi tekačem, kolesarjem in drugim športnikom pomagajo vzdržati dolge, zahtevne treninge.

Foto: Getty Images

Nagradna igra, ki vam bo dala zagon

Motivacije za vadbo in doseganje ciljev vam nikoli ne bo zmanjkalo s pomočjo nove nagradne igre. Sodelujte v ekskluzivni nagradni igri z aplikacijo Lidl Plus in osvojite privlačne nagrade!

Kupite izdelke Proteini.si, skenirajte kartico Lidl Plus in se potegujte za nagrade, ki vas bodo navdihnile k nadaljnjim športnim podvigom. Sodelovanje je izjemno enostavno: Kupite vsaj en izdelek Proteini.si in ob nakupu skenirajte svojo kartico Lidl Plus .

in ob nakupu skenirajte svojo . Z vsakim nakupom izdelkov Proteini.si prejmete možnost za sodelovanje v nagradni igri.

izdelkov Proteini.si prejmete možnost za sodelovanje v nagradni igri. Potrdite sodelovanje v aplikaciji Lidl Plus in že ste v igri za nagrade!

Čakajo vas ekskluzivne nagrade, ki jih ne smete zamuditi! Vrednost nagradnega sklada je kar 15 tisoč evrov, osvojite pa lahko: Enkrat darilni bon za potovanje po izbiri za 2 osebi v vrednosti 5.000 evrov

Enkrat potovanje za 2 osebi z vlakom Bernina Express v vrednosti 960 evrov

Petkrat Samsung Galaxy S24 Ultra, 256 GB v vrednosti 1.449,90 evra

Šestkrat darilni bon Proteini.si v vrednosti 300 evrov Nagradna igra poteka od 3. 1. do 29. 1. 2025, zato ne zamudite priložnosti in sodelujte v nagradni igri zdaj!

Foto: Shutterstock

Redna vadba in počitek

Kako pomembna je redna vadba za vsakogar v vsakem življenjskem obdobju, čivkajo že vrabci na drevesu. Prav tako pa je pomembno, da telesu zagotovimo tudi kvaliteten počitek in priložnost za regeneracijo. Počitek naj bo enakovreden vadbi oziroma naj bo del vadbenega načrta. Tako kot telo ugodno reagira na lažje, regeneracijske treninge po intenzivnejši vadbi, lahko tudi popoln počitek omogoči telesu, da po koncu odmora doseže nov, višji nivo svojega delovanja. Pomemben del regeneracije je ustrezna, uravnotežena prehrana. Obroki po vadbi niso le nagrada. Bistveni so za obnovo energije in hranil, potrebnih za regeneracijo po vadbi.

Beljakovine so najpomembnejši gradniki mišic, ki so nujni za obnovo, rast in krepitev mišičnih vlaken, poškodovanih pri vadbi. Najhitrejši način za obnovo beljakovin po vadbi je uporaba beljakovin v prahu. V dveh urah po vadbi je priporočljivo zaužiti od 20 do 40 gramov beljakovin.

Ogljikovi hidrati služijo predvsem obnavljanju zalog energije v mišicah, ki je shranjena kot glikogen. Idealno bi bilo, če bi jih zaužili v dveh urah po treningu, ko so mišice najbolj dovzetne za obnovo glikogena. Kar zadeva količino, bi morali profesionalni športniki ali tisti, ki se resno ukvarjajo s svojim hobijem, zaužiti od 0,5 do 1,2 grama ogljikovih hidratov na kilogram telesne teže, odvisno od ciljev in intenzivnosti treninga. Rekreativni športniki bi morali poskrbeti za ustrezen obrok predvsem v dveh urah po vadbi.

od 0,5 do 1,2 grama ogljikovih hidratov na kilogram telesne teže, odvisno od ciljev in intenzivnosti treninga. Rekreativni športniki bi morali poskrbeti za ustrezen obrok predvsem v dveh urah po vadbi. Maščobe bi morale biti del vsakega uravnoteženega obroka in so bistvene za naše zdravje. Vendar pa po vadbi ni priporočljivo pretiravati z uživanjem maščob, saj lahko upočasnijo absorpcijo drugih hranilnih snovi, čemur se je priporočljivo po vadbi izogniti. Zato je bolje, da maščob ne uživate takoj po vadbi in jih raje vključite v prvi polnovredni obrok po njej.

Proteini.si so primerni za vse: Za začetnike , ki se šele podajajo na pot do aktivnega življenja in želijo podporo pri prvih korakih.

, ki se šele podajajo na pot do aktivnega življenja in želijo podporo pri prvih korakih. Za športnike , ki trenirajo redno in želijo izboljšati svoje rezultate.

, ki trenirajo redno in želijo izboljšati svoje rezultate. Za vse, ki želijo ohraniti energijo med napornimi dnevnimi izzivi – od dela do treningov.

Foto: Shutterstock

Treniraj telo in osvoji nebo!

Vsaka ponovitev šteje, vsak korak vas približa cilju. Z izdelki Proteini.si lahko svojo vadbo dvignete na višjo raven, hitreje opazite napredek in uživate v polnih okusih, s katerimi bo ohranitev motivacije lažja. Postanite del skupnosti, ki spodbuja aktivne življenjske navade, in žanjite uspehe na vseh področjih življenja.

Nadgradite vaše uspehe z nagradno igro zmagovalcev. Uporaba aplikacije Lidl Plus je preprosta, uporabnike pa vedno znova pričakujejo privlačne ugodnosti in nagradne igre. Tokratne bogate nagrade pa so lahko vaše s preprostim nakupom kateregakoli izdelka Proteini.si v Lidlovih trgovinah. Ob nakupu samo uporabite aplikacijo Lidl Plus in potrdite sodelovanje. Bo vaše potovanje za dve osebi ali morda novi pametni telefon Samsung Galaxy S24 Ultra? Naj sreča odloči.

Zdaj je čas, da naredite prvi korak! Z zanesljivima partnerjema Lidl in Proteini.si lahko trenirate svoje telo in osvojite nebo.