Kljubovanje starosti: odkrijte fenomen "smart aging"

Vse prevečkrat ljudje napačno verjamemo, da je staranje neizogibno povezano s padcem energije, upadom telesne zmogljivosti in izgubo kognitivnih funkcij. Vendar pa je resnica lahko daleč od tega. Z ustrezno vadbo, prehrano in pristopom k zdravju je mogoče ohraniti vitalnost in izboljšati življenjsko kakovost tudi v poznejših letih.

Inovativni celostni pristop k obravnavi posameznika je odslej na voljo tudi v Sloveniji. T. i. program Smart aging ne samo, da zaustavi proces staranja, ampak tudi pomaga izboljšati fizične in kognitivne sposobnosti. Program je v celoti prilagojen individualnim potrebam in je še posebej primeren za tiste, ki se zavedajo pomena pravilne vadbe za zmanjšanje stresa, ohranjanje imunskega sistema in mišične mase. Pri načrtovanju vadbe se uporablja strokovni pristop, ki zagotavlja optimalni napredek in doseganje želenih rezultatov.

Po 40. letu opazimo nagel upad mišične mase

V mladosti svoje telo veliko lažje preoblikujemo kot pa v srednjih in zrelih letih. Zato je izguba mišic po 40. letu za marsikoga lahko nepričakovana. S starostjo povezano izgubo mišic zaznajo tako moški kot ženske. Na srečo lahko s pravim pristopom svoje telo ohranjamo vitalno tudi po 50. letu in še kasneje. To pa ne vpliva le na naše fizično počutje in splošno zdravje, pač pa ima ugoden vpliv tudi na razpoloženje, organizacijo, zaznavanje in spomin. Vedno več raziskav potrjuje, da je povezava med aktivnostjo mišic in razvojem možganov bistveno večja, kot pa se zavedamo.

Ivan Uršič, strokovnjak celostne obravnave posameznika iz Središča Vitalis pojasni, da leta najmanj prizanesejo mišični moči, hitrosti in eksplozivnosti, koordinaciji ter reakcijskim časom ter doda: "Vse naštete veščine izrazito pripomorejo h kakovosti življenja, ne le zaradi zmožnosti kakovostnejšega udejstvovanja v različnih športnih aktivnostih, temveč tudi, ker imamo z ohranjanjem teh spretnosti na voljo dovolj odgovorov na morebitne nenadne spremembe, ki bi lahko povzročile padec in s tem tveganje za nastanek tudi hujših poškodb."

Številne raziskave so pokazale, da ima vadba za moč v kombinaciji z aerobno vadbo tudi izjemno pozitiven učinek na zdravje in pomaga zmanjševati tveganja za razvoj različnih bolezni. Tako denimo zmanjšuje tveganje za razvoj kardiovaskularnih bolezni, kot sta visok krvni tlak in visok holesterol, zmanjšuje tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 in nekaterih oblik raka. Vadba krepi imunski sistem, pripomore k močnejšim kostem in mišicam ter pomaga pri uravnavanju telesne teže.

Koristi vadbe segajo tudi na kognitivne spodobnosti

Poleg fizičnih koristi ima vadba pozitiven vpliv na naše možgane in kognitivne sposobnosti. Redna telesna aktivnost izboljšuje spomin, pozornost, jezikovne spretnosti, bralno razumevanje ter fino in grobo motoriko. Prav tako prispeva k boljšemu razpoloženju, saj spodbuja izločanje hormonov sreče.

Dokazano je tudi, da redna telesna aktivnost spodbuja proizvodnjo pluripotentnih celic v telesu. Te celice imajo sposobnost diferenciacije v različne tipe celic, kar pomeni, da lahko nadomeščajo poškodovane ali uničene celice v telesu. To je izjemno pomembno pri procesu obnavljanja in regeneracije telesa in prispeva k zdravju ter mladostnemu videzu.

Glavni avtor in strokovnjak programa je Srdjan Djordjević, svetovno priznani raziskovalec, inovator in trener. Njegovi bogato znanje in izkušnje so združeni v programu, ki temelji na znanstvenih dognanjih in najnovejših spoznanjih s področja zdravega staranja. V Središču Vitalis so edini v Sloveniji specializirani za program Smart aging , ki je posebej zasnovan za generacijo 50+. Glavni cilj programa je z redno in primerno vadbo zaustaviti proces staranja ter izboljšati fizične in kognitivne funkcije. Za dosego teh ciljev pa je potreben strokoven in celosten pristop. V Središču Vitalis so dobro premislili in vadbo prilagodili tako, da upoštevajo vse dejavnike, ki omogočajo življenje, ki bo bolj polno in na višjem nivoju.

Ivan Uršič iz Središča Vitalis razloži, da je program Smart aging premišljeno sestavljen program vadbe, s katerim želijo celostno vplivati na telo vadečega. "Naravni proces staranja je, da začnejo motorične sposobnosti padati. Ta postopek lahko z redno in primerno telesno aktivnostjo upočasnimo, v nekaterih primerih pa lahko svoje sposobnosti tudi še izboljšamo. Največja razlika med aktivno in neaktivno populacijo se začne kazati po 40. letu starosti. 'Migajoči' posamezniki lahko svoji vitalnost in funkcionalnost prenesejo v visoko starost."

Individualno prilagojen program, ki upošteva posameznikove specifične potrebe

Program Smart aging je zasnovan tako, da združuje različne vrste vadbe, vključno z vadbo za moč, aerobno vadbo, ravnotežno vadbo in vaje za gibljivost. Vsak posameznik prejme individualno prilagojen program, ki upošteva njegove specifične potrebe, cilje in omejitve. Strokovno usposobljeni trenerji in svetovalci pomagajo pri izvajanju programa in nudijo podporo ter strokovno usmerjanje.

Program je primeren tudi za posameznike, ki živijo v negativnem stresnem stanju, kot so menedžerji in tisti, katerih delo je pogosto obremenjujoče. Prekomeren stres lahko vodi do številnih zdravstvenih težav, vključno z boleznimi srca, izčrpanostjo in izgorelostjo. Program Smart aging vključuje namreč strategije za obvladovanje stresa, med katere zagotovo spada tudi redna telesna aktivnost.

Poleg redne telesne vadbe, ki je prilagojena posameznikovim potrebam in zmožnostim, program Smart aging poudarja tudi pomembnost pravilne prehrane. Ta ima ključno vlogo pri vzdrževanju zdravja in vitalnosti v starosti. Strokovnjaki programa svetujejo glede uravnoteženega prehranjevanja, ki vključuje zadostno količino hranil, vitaminov, mineralov in antioksidantov.

Kaj vključuje začetni mesečni paket: meritev TGM,

1 x meritev telesne sestave na napravi Tanita,

1 x kineziološko testiranje (gibljivost, koordinacija, eksplozivna moč),

sestavo individualnega programa treningov na podlagi rezultatov meritev,

2 x tedensko 1-urni trening z osebnim trenerjem,

neomejen mesečni vstop v fitnes,

vodenje, pomoč in svetovanje trenerja pri sleherni vadbi,

maksimalno motivacijo,

podporo trenerja 24/7 (prek telefona ali drugih kanalov).

Program Smart aging poteka v več fazah

V uvodnem razgovoru s strokovnjaki določite pričakovanja in cilje ter opravite celostno funkcionalno diagnostiko. Posameznik opravi kineziološko testiranje, fizioterapevtski pregled in merjenje telesnih parametrov. Vse to omogoča pridobitev celovite slike o posameznikovem fizičnem stanju, močeh in morebitnih šibkostih ter potencialnih omejitvah, ki so podlaga za sestavo popolnoma individualiziranega programa vadbe in prehrane.

Priporočeno obdobje programa je tri mesece, ko v Središču Vitalis lahko zagotovijo optimalne rezultate. Vsak mesec izvajajo meritve napredka, ki vključujejo telesno težo, odstotek mišic, odstotek maščobe, napredek pri aktivaciji mišic, mišični tonus ter lateralno in funkcionalno simetrijo. Poleg spremljanje napredka, redne meritve omogočajo tudi prilagajanje oz. optimizacijo treninga.