Kdaj začeti anti-age nego in kako za lepoto skrbi dr. Veronika Podgoršek?

Oglasno sporočilo

Narava nam da kožo, ki jo imamo pri 20 letih, od naše skrbi zanjo pa je odvisno, kakšna bo ta pri 50, je nekoč dejala znamenita Coco Chanel. Raziskave so pokazale, da se staranje kože na celični ravni začne že pri 25 letih, zato je takrat pravi čas, da začnemo razmišljati o anti-age negi. Skrben izbor hranljive nege, zdrava prehrana in dovolj tekočine ter v zadnjem času zelo popularen kolagenski napitek , in se staranja nimamo kaj bati, bi lahko povzeli. O vsakdanji negi kože in ženski lepoti, ki v prvi vrsti prihaja iz ljubezni do sebe, smo se pogovarjali tudi s priznano psihoterapevtko dr. Veroniko Podgoršek.

Vaše strokovno področje so odnosi, a tokrat bomo te pustili na strani in se osredotočili na vas – na samostojno in uspešno osebnost, ki se, tako kot vsi, zjutraj zbudi in z neko rutino začne svoj dan. Kakšna je vaša?

Zbujam se najbolj zgodaj v hiši in moj ritual je, da najprej spijem kozarec mrzle vode z limono in skuham kavo za naju z možem, ki jo skupaj spijeva v postelji. Temu sledita prha in nega obraza ter telesa. Preden gremo vsak na svojo stran, pa še skupaj zajtrkujemo.

Ste mama štirih otrok, med njimi sta dva predšolska. Kljub temu uspešno vodite svoj posel, prav tako ste ves čas do potankosti urejeni in izžarevate zdrav, mladostniški sij. Kakšna je Veronika v prostem času? Nosi ličila tudi doma ali se jim izogiba?

Ličil doma ne nosim. No, vsaj pudra ne. Pogosto si namažem le trepalnice in usta z lip glossom.

Prisegate na kakšen poseben večerni kozmetični ritual?

Prav vsak večer uporabim čistilno mleko in tonik. Nato pa še hranilni serum in nočno kremo.

Če bi se morali odreči vsem kozmetičnim izdelkom in izbrati samo enega, za katerega bi se odločili?

Za dobro negovalno kremo za obraz (smeh, op. p.).

Ohranjanje lepote in mladostniškega sija je za nekatere srečnice pogojeno z dedno zasnovo, preostale pa v svoj videz in nego vključujejo veliko negovalnih izdelkov, kozmetičnih terapij itd. Kakšen je vaš nasvet za bralke glede nege? Kaj je tisto, kar po vašem mnenju bistveno vpliva na stanje kože in hitrost njenega staranja?

Ja, nekaterim je zunanja lepota dana. Je pa res, da smo pri 20 drugačni kot potem z leti, ko moramo tudi za zunanjo lepoto še kaj narediti, da jo ohranjamo. Ne, da skrbimo samo za notranjo, saj sta med seboj prepleteni!

Ne smemo pozabiti tudi na negativni in dolgotrajni stres, ki je pogosto posledica težkih, bolečih in dolgotrajnih razmer v družinah in na delu, kar se hitro pozna tudi na obrazu.

Potrebni sta vsakodnevna jutranja in večerna nega. Na kožo pa dobro vplivajo tudi predvsem pitje vode, dobra prehrana, obiski kozmetičark ali drugih lepotnih strokovnjakov, ki jih imamo danes res veliko. Dobro se je izogibati tudi soncu, vetru, direktnemu mrazu, kot tudi pravijo strokovnjaki.

Kdaj je po vašem mnenju čas za začetek uporabe prvih anti-age izdelkov in prehranskih dodatkov in s katerimi bi, recimo, začeli vi?

Rekla bi, da mora to vsaka ženska začutiti pri sebi, glede na tip kože, ki ga ima, ali pa glede na to, kaj si želi in jo dodatno osrečuje. Jaz sem z anti-age izdelki in raznimi drugimi tretmaji začela po tridesetem letu. In počutim se odlično. Tako notranje kot zunanje.

Pravijo, da smo stari toliko, kot se počutimo. Danes je na trgu ogromno izdelkov, ki upočasnjujejo staranje kože na več načinov, hkrati pa se zaznava visoka rast lepotnih posegov. Kakšna je lepa ženska v vaših očeh? Kaj je tisto, kar jo naredi lepo, negovano in zadovoljno osebo, ki se dobro počuti v svoji koži?

Res je. Lepota je nekaj, kar je domena vsakega človeka, odkar človeštvo obstaja. Iščemo tako notranjo kot tudi zunanjo. Če se združita obe, je to tisto pravo. Različni lepotni posegi, kar zajema barvanje las, podaljške, lake za nohte, šminke in pudre, aparat za zobe, beljenje zob, umetne trepalnice, uhane, steroide, lepotne operacije, najrazličnejše anti-age tretmaje in kreme ... Znanost in metode se razvijajo, kot se razvija svet. Ob tem pa je dejstvo eno, ljudje kot bitja vedno smo in vedno bomo delali na lepoti in dobrem počutju. Pa če tudi marsikdo, tako ženske kot moški, to še vedno počne na skrivaj.

Zame pa je lepa ženska v prvi vrsti tista, ki je zadovoljna sama s seboj. Četudi še ni povsem zadovoljna s seboj, pa zadovoljstvo išče naprej, se bori in vsaj ni zavistna. V sebi pa nosi milino. Ženstvenost. Razigranost.

Potem pa je meni lepa ženska tudi tista, ki je negovana in na svoj videz tudi nekaj da, a spet ne preveč. Preveč za moj okus. Meje si seveda postavlja vsak sam. Res pa je tudi, da nekaj, kar je lepo, nekomu lahko drugemu ni. Tudi to je lepota človeštva – različnost.

Prvi korak k zdravi, nahranjeni in lepi koži je ustrezna negovalna rutina, ki se priporoča že kmalu po dopolnjenem 20. letu, saj se takrat začne zmanjševati koncentracija hilauronske kisline in kolagena. Z leti ta še bolj upada, zato moramo pravočasno poskrbeti za pravilno nego. UNDO kolagen z dodano hilauronsko kislino in vitaminom C nahrani kožo od znotraj navzven, okrepi lase in učvrsti nohte. Posebna akcija Ob nakupu 1 kolagena vam drugega podarimo in pošljemo BREZ POŠTNINE! Pohitite, zaloge so omejene.

Naročnik oglasne vsebine je Sensilab.