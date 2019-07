Katerim tveganjem bomo izpostavljeni na dopustu?

Med počitnicami na morju se sprostimo, okrepimo družinske vezi ali se ponovno povežemo s prijatelji, ki jih že dolgo nismo videli. Na najboljših počitnicah nastajajo najlepši spomini, ki jih bomo vedno nosili s sabo. Preden se odpravimo na zaslužen oddih, se na žalost raje ukvarjamo z iskanjem najlepših natikačev in oblačil, kot pa da bi se bolj posvetili preventivi.

Osnovna potovalna lekarna, brez katere ne smemo na dopust, mora vsebovati: zdravstveno izkaznico oziroma kartico, ustrezno potrdilo o zdravstvenem zavarovanju in cepljenju, tablete proti povišani telesni temperaturi in bolečinam, , brez katere ne smemo na dopust, mora vsebovati: zdravstveno izkaznico oziroma kartico, ustrezno potrdilo o zdravstvenem zavarovanju in cepljenju, tablete proti povišani telesni temperaturi in bolečinam, zdravilo proti driski , tablete za zdravljenje zaprtja, tablete proti potovalni slabosti, prašek za nadomeščanje izgubljenih mineralov in preprečitev izsušenosti ob driski in bruhanju, zdravilo proti alergiji, tablete za čiščenje vode, sterilno obvezo za rane, obliže, povoje, zložence, razkužilo, škarjice, elastični povoj, repelent, mazilo proti opeklinam in termometer.

Čeprav se na počitnicah praviloma popolnoma sprostimo, ne smemo pozabiti, da smo prav takrat lahko izpostavljeni najbolj tveganim okužbam. Že spremembe podnebnih razmer, piki žuželk, stik z novimi mikroorganizmi in menjava vrste hrane lahko vplivajo na naše počutje in zdravstveno stanje. Lahko nas doletijo bolezni, zaradi katerih je treba potovanje celo prekiniti.

Ena najbolj pogostih zdravstvenih težav na dopustu je potovalna driska, ki nas lahko doleti že nekaj ur po okužbi z virusom ali bakterijo. S tem nimajo težav le popotniki, ki se odpravljajo v eksotične dežele, ampak je to težava, ki jo v poletnih mesecih lahko dobimo povsod.

Je voda pitna?

Če poleti potujemo v eksotične dežele, nas bo najbolj skrbela kakovost pitne vode, saj je prav oporečna voda ena največjih tveganj za zdravje. V določenih predelih sveta lahko zaradi slabih sanitarnih razmer tvegamo okužbo z boleznimi, ki se prenašajo z vodo. Kakovost vode v vodovodnih sistemih na številnih zelo priljubljenih eksotičnih destinacijah je zelo vprašljiva, kar velja tudi za hotele.

Med najbolj priljubljenimi destinacijami za poletni oddih med Slovenci je Hrvaška obala, kjer velja, da je tekoča voda izjemno kakovostna, večinoma neoporečna in primerna za pitje. Največji delež ozemlja, ki je pokrit z javnim vodovodom, je na priobalnih območjih.

Na manjših otokih, kjer ni podtalnice in s tem ni pitne vode, je treba preveriti, ali je voda iz vrtine ali vodnjaka pitna, saj ponekod niso povezani z vodovodom in jo na otok zato dostavljajo s cisterno. V tem primeru pijemo ustekleničeno vodo.

Lokalna hrana: eden od potencialnih virov črevesnih okužb

Drugo pomembno tveganje predstavlja hrana oziroma način priprave hrane. Razburljivo je poskušati nove jedi, a se moramo zavedati, da je lokalna hrana eden od potencialnih virov črevesnih okužb. Zato hrano na dopustu izbirajmo previdno.

Lokalna prehrana je drugače pripravljena in tudi če je neoporečna, nam lahko poruši občutljivo mikrobiološko ravnovesje v našem prebavnem sistemu, kar lahko privede do napenjanja ali povečanega izločanja kisline.

Nekaj preprostih preventivnih ukrepov:

Čim večkrat si temeljito umijmo roke z milom in vodo.

V eksotičnih deželah se izogibajmo vodi iz pipe, tudi za umivanje zob uporabljamo ustekleničeno vodo.

Izogibajmo se ledu za pijače.

Hrana mora biti temeljito prekuhana in vedno sveže pripravljena.

Sadje je treba oprati s čisto vodo in olupiti.

Veliko tveganje predstavljajo sladoledi, zato se vedno sladkajmo tam, kjer je pretok ljudi največji. Le tako smo lahko prepričani, da nam postrežejo s svežim sladoledom.

Ko črevesje protestira

O driski na potovanju govorimo, kadar bolnik odvaja neformirano blato vsaj trikrat na dan in je temu pridružen še simptom prebavnega trakta: siljenje na bruhanje in bruhanje, slabost, trebušni krči, povišana telesna temperatura in odvajanje krvavega ali sluzavega blata. Povzročitelji so lahko bakterije, virusi ali zajedavci.

Prebavne težave se lahko pojavijo od nekaj ur do nekaj dni po zaužitju kontaminirane hrane ali vode. Takoj moramo začeti nadomeščati izgubljeno tekočino in elektrolite, in sicer s peroralnimi rehidracijskimi praški. Izogibamo se zelo sladkim, gaziranim in alkoholnim pijačam ter mastni hrani.