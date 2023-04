Kam se je odpravila Hajdi?

Nekoč znana in nadvse priljubljena otroška pevka Hajdi Korošec Jazbinšek je danes uspešna podjetnica, lastnica trgovine z otroško opremo in uveljavljena vplivnica. A kot je razvidno iz njenih objav na družbenih medijih, je v prvi vrsti ljubeča mama dveh prisrčnih fantkov. Budnemu očesu pa vsekakor ne bo ušlo niti, da je Hajdi vedno do potankosti urejena, njena koža sijoča, sama pa kar izžareva samozavest in pozitivno energijo. Z njo smo se pogovarjali, kako skrbi za dobro počutje, kakšno so njeni lepotno-negovalni rituali in kaj je zanjo pomembno pri izbiri izdelkov za nego kože.

Foto: L'Occitane V svojih objavah na družbenih omrežjih ste ne glede na priložnost vedno urejeni do zadnje podrobnosti. Brez česa ne morete začeti dneva oziroma kaj potrebujete, da se v svoji koži počutite kar najbolje? Je to urejena pričeska, negovana koža ali kaj drugega?

Osebno mislim, da je pomemben celovit pristop. Predvsem pa, da si kot ženska dovoliš vzeti čas zase, da se urediš od glave do pet in da se dobro počutiš v svoji koži. Vse to se odraža tudi navzven in dviguje zdravo samozavest, ki se odraža v vsakodnevnih odnosih in situacijah. Ženska, ki se počuti dobro v svoji koži, izžareva pozitivno energijo tako navznoter, kot tudi navzven.

Foto: L'Occitane Pomlad je že tu, z njo pa nas vse bolj prijetno grejejo topli sončni žarki. Kako se vaša skrb za nego telesa spomladi razlikuje od negovanja pozimi?

Dejstvo je, da smo pozimi usmerjeni predvsem na obraz, premalo pa na telo. In ravno zato je pomembno, da spomladi nadoknadimo ta izpad. Vedno pravim, da imamo samo eno kožo, in ravno zato mi nikoli ni bilo težko zanjo skrbeti in investirati vanjo. Na pomlad sem tako še bolj osredotočena na nego telesa, saj se potem v poletnih oblačilih počutim veliko bolje.

Kako skrbite za lepo kožo telesa? S čim začnete dan, kako ga končate? Kakšen je vaš ritual nege telesa?

Dan začnem s prho in ker imam zelo suho kožo, tudi pozimi uporabljam negovalne kreme. Pozimi uporabljam morda bolj vlažilne in lahke teksture. Poleti pa mi odgovarja kaj bolj hranilnega, saj se ne skrivam več za najlonkami ali dolgimi hlačami, ampak želim, da moja koža čim bolj zasije. Takrat zelo rada uporabim tudi oljne teksture, ki dajo res tisti sijoč učinek. Nega zjutraj in zvečer se razlikuje. Zjutraj poskrbim za sijaj in lep videz, zvečer – običajno po telesni aktivnosti – pa poskrbim, da kožo res dodobra globinsko nahranim.

Za lažji občutek nog Pri L'Occitanu se zavedajo, da ne morejo obljubljati čudežev, lahko pa se jim približajo. Skupaj z znanstveniki, naravovarstveniki in strokovnjaki za kožo raziskujejo zaklade narave in izpopolnjujejo svoje tehnologije, dokler ne pridejo do prelomnih odkritij in novih čudežnih sestavin za svoje negovalne formule. Eno takih odkritij predstavlja nova linija za nego telesa, izdelana iz listov artičoke. Foto: L'Occitane Veliko ljudi ima težave s krvnim obtokom, kar lahko povzroči zadrževanje vode, otekanje in nelagodje zaradi občutka težkih nog. To vpliva tudi na mikrocirkulacijo, kar vodi do izgube čvrstosti in nastanka celulita. Z novo linijo izdelkov Artičoka je občutek lahkosti na dosegu roke. Artičoke, bogate s polifenoli in inulinom, so znane po tem, da delujejo kot diuretik, pomagajo pri prebavi ter holesterolu. Da bi to superživilo za razstrupljanje spremenili v kozmetični izvleček, so se L’Occitanovi strokovnjaki osredotočili na liste, ki so znani po svojih zdravilnih lastnostih. Odkrijte novo kolekcijo za nego telesa Artičoka. Napredne negovalne formule v kombinaciji z masažo spodbudijo mikrocirkulacijo, s tem pa ustvarijo občutek lahkih nog, napnejo kožo in zmanjšajo opaznost celulita.

Foto: L'Occitane Kakšni so vaši nasveti za vse, ki si želijo za svoje telo skrbeti na naraven in zdrav način?

Sama poskušam biti prijazna do svojega telesa na več načinov. Prvi je zagotovo uravnotežena prehrana, ki vsebuje veliko sadja in zelenjave. Nato je tukaj še zelo pomembna hidracija oz. pitje vode. Seveda ne sme manjkati tudi gibanje in nenazadnje tudi nega. Vse to skupaj potem lahko močno vpliva na zdrav videz.

Kaj je za vas pri izbiri izdelkov za nego kože najpomembnejše?

Pri izdelkih pogledam vse, tako sestavo posameznih izdelkov (prisegam predvsem na naravne), všeč so mi subtilni vonji ter neka tradicija blagovne znamke, ki daje kredibilnost predvsem iz vidika zadovoljnih uporabnikov. Nenazadnje pa sta pomembna tudi filozofija podjetja in njegov odnos do narave.

Kaj vam je všeč pri L'Occitanovih izdelkih za nego telesa? Kateri so vaši najljubši?

L'Occitanove izdelke uporabljam že vrsto let in še danes je obvezna oprema pri moji negi kolekcija Mandelj. Ta je res hranilna in v vseh letnih časih idealna zame in za mojo suho kožo. O omamnem vonju te linije pa menim, da mi ni treba govoriti. Zelo ljubi so mi tudi izdelki za obrazno nego. Gibam se med njihovo Žlahtno in Božansko kolekcijo, letos pa sem povsem na novo odkrila kolekcijo Reine Blanche, ki bo zaradi visokega zaščitnega faktorja in lahkotne teksture moja popolna izbira za poletje.

Foto: L'Occitane Kot redna stranka izdelke L'Occitane že dobra poznate in jim zaupate. Kaj ste si mislili, ko ste prvič slišali za novo linijo izdelkov iz artičok?

To moram preizkusiti! In tako sem med prvimi odvihrala v trgovino in jo seveda z veseljem testirala.

Kako bi opisali L’Occitanovo kolekcijo Artičoka in kaj jo loči od drugih izdelkov za nego telesa? Kaj lahko ženske pričakujemo od te kolekcije?

Navdušil me je takojšen grelni učinek pilinga, ko sem ga nanesla na suho kožo. Ta učinek, poleg gladke in sijoče kože seveda, pilingom daje neko novo dimenzijo. Po pilingu pa je seveda tukaj še masažna nega s pripomočkom Guasha, ki daje negi telesa piko na i. Zvečer si vzamem zase tistih nekaj minut, da opravim ta ritual in pravilna masaža v kombinaciji s to kremo res dodobra požene mojo mikrocirkulacijo.

Kako bi opisali svoje izkušnje z uporabo izdelkov Artičoka? Kaj vas je najbolj navdušilo?

Masaža z masažno kremo v kombinaciji s pripomočkom Guasha je resnično učinkovita. Najbolj seveda po telesni vadbi. S pravilnimi gibi lahko zmanjšamo opaznost celulita, krema pa se z masažo vpije v globino kože, kar nam zagotavlja odlično vlaženje čez noč.

Masažna krema za telo Artičoka Foto: L'Occitane Zaradi sedečega načina življenja, hormonskih sprememb, vročine in drugih nevšečnosti se lahko krvni obtok upočasni ter s tem povzroči občutek težkih nog, otekanje, izgubo čvrstosti in nastanek celulita. Odkrijte moč izvlečka iz listov artičoke v L’Occitanovi novi Masažni kremi za telo Artičoka. Napredna negovalna formula v kombinaciji z masažo spodbudi mikrocirkulacijo, s tem pa ustvari občutek lahkih nog, napne kožo in zmanjša opaznost celulita. Foto: L'Occitane Piling za telo Artičoka Tako kot telo je tudi koža vedno v gibanju, vendar se včasih zaradi sedečega in neuravnoteženega načina življenja zdi, da se je upočasnila, da so se pojavile nepravilnosti na teksturi kože in občutek nelagodja. L’Occitanov novi Piling za telo Artičoka v kombinaciji z masažo pomaga odstraniti odmrle kožne celice in zgladiti kožo. Po uporabi je tekstura kože videti zglajena in očiščena. Formula je obogatena s trajnostno pridobljenim izvlečkom iz artičoke z juga Francije.

Ponudba izdelkov za nego je dandanes skoraj neskončna. Včasih je težko izbrati ponudnika in izdelek. Kaj je za vas najpomembnejše, ko izbirate izdelke za nego?

Zame je pomembno predvsem zaupanje v blagovno znamko, ki se seveda ustvari z nekim zadovoljstvom uporabnikov. Veliko mi pomeni tudi strokovno in usposobljeno osebje v trgovinah, ki razumejo tvojo kožo in ti znajo tudi pravilno svetovati, kaj je za tvoj tip kože najprimernejše. Sama pa prisegam tudi na podjetja, ki so ekološko in trajnostno ozaveščena. Vse to najdem pri L'Occitanu, ki mu že vrsto let zaupam nego svoje kože.

Kako v tej luči vidite skrb znamke L'Occitane za ohranjanje okolja in trajnost?

Že ko pomislim na Provanso, kjer je ta blagovna znamka nastala, me odnese na neskončna polja sivk in oljk, kar me v trenutku poveže s čudesi narave. L'Occitane je zagotovo blagovna znamka, ki je globoko povezana z naravo, jo neguje in s tem ustvarja boljšo prihodnost za vse nas. Obožujem tudi njihove embalaže refil za ponovno polnjenje.

Zvesti naravi od začetka Danes svetovno uveljavljena in priljubljena blagovna znamka L'Occitane ostaja zvesta naravi vse od začetka. Pomembno je okolje, pomembni so ljudje. Zato so sprejeli jasne zaveze o varovanju našega planeta in spoštovanju do človeka. L’Occitane artičoko pridobiva na trajnosten način. Kmetje jo pridelujejo v okviru ESAT (francoske ustanove za podporo in pomoč pri delu) skladno z ekološkimi standardi.

Foto: Instagram Po vaših objavah bi lahko sklepali, da zelo radi potujete. Bodo na vašem naslednjem potovanju z vami tudi izdelki L'Occitane? Brez katerih izdelkov za nego se ne odpravite na potovanje?

Vedno jih vzamem s sabo, ker so ena izmed redkih kozmetičnih znamk, ki ponuja tudi potovalno embalažo in jih tako lahko enostavno vtaknem v ročno prtljago.

Vedno gre z menoj Mandelj, v moji torbici pa nikoli ne manjkata njihova krema za roke in mini parfum.

