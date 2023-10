Kako zaščititi kolena pred izjemnimi obremenitvami

Približuje se ljubljanski maraton, ki s svojo zahtevnostjo pomeni poleg preostalih izzivov velike obremenitve za kolenske sklepe, posebej hrustanec. Pri teku se ves čas ponavljajo enaki gibi, ponovimo jih desettisočkrat na uro. Toliko korakov namreč okvirno naredimo v eni uri teka. To pomeni deset tisoč pristankov na tla in sila reakcije podlage na naše okončine znaša trikratnik telesne teže. Hrustanec izpostavimo izjemnim obremenitvam s 30 tisoč gibi pri maratonu in vsakič še z reakcijo tal z večkratnikom teže.

Foto: Shutterstock

Tekaške poškodbe in sredstva, ki ščitijo pred njimi

Značilne tekaške poškodbe nastanejo večinoma zaradi preobremenitve in se praviloma razvijajo postopno. Prvi znak teh poškodb je najpogosteje bolečina, ki se pojavi med tekom v prizadetem delu telesa. Zelo pomembno je, da vsako bolečino med tekom vzamemo kot resno opozorilo ter je ne poskušamo zanikati in vztrajati pri nespremenjeni obliki in intenzivnosti treninga v upanju, da bo minila. To pogosto vodi v napredovanje preobremenitvenih poškodb, ki lahko postanejo kronične in jih je težje zdraviti.

V medicini obstajajo sredstva, ki ščitijo hrustanec pred poškodbo. To funkcijo opravlja hialuronska kislina, ki s svojo viskoznostjo blaži udarce in pomembno zmanjšuje trenje med sklepnimi površinami. V sklepu jo naravno proizvaja kolenska ovojnica, vendar za take napore v mnogo premajhni količini. Za ekstremne napore jo dodamo v obilni količini, njen učinek pa močno poveča dodatek hialuronski kislini, to je hidrogel, ki vrhunskim športnikom in zahtevnim rekreativcem omogoča vzdrževanje visokega ritma obremenjevanja sklepov v tekmovalni dobi in kasnejšem življenjskem obdobju ter omogoča prenašanje nadpovprečnih obremenitev, ki jih prinaša vrhunski šport.

Foto: Shutterstock

Hidrogel hialuronske kisline

Hidrogel hialuronske kisline izboljša mazanje sklepnih površin in izjemno zmanjša trenje v primerjavi z drugimi hialuronskimi preparati. Ohranja dobre mazalne lastnosti tudi pri visoki hitrosti gibanja sklepov, kar ni lastnost običajnih hialuronskih preparatov. Ima tudi nadpovprečne bioregenerativne lastnosti, npr. umirjenje degeneracije meniskov pri velikih obremenitvah.

Te lastnosti mu omogoča dodani hidrogel, ki močno spremeni lastnost običajne hialuronske kisline. Hidrogel je nov inovativen pripomoček s tekočinskimi lastnostmi, ki so zelo podobne naravni sklepni tekočini, kar zagotavlja dobro mazanje sklepnih površin in ščiti hrustanec pred mehanskimi preobremenitvami.

Hidrogel je indiciran za lajšanje bolečin pri artrozi/obrabnih spremembah, pomaga pri konservativnem zdravljenju poškodb meniskov v kolenu, izboljša gibljivost in izboljša visko-elastične lastnosti sklepne tekočine. Oblika hidrogela hialuronske kisline zagotavlja večmesečno visoko koncentracijo v kolenu in s tem omogoča stalen visok ritem obremenitev. Optimalni učinek je dosežen z dodajanjem hidrogela pred večjimi obremenitvami, preden se razvije degeneracija sklepov z vzporednimi vnetji celotnih sklepov.