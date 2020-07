Kako ublažiti nadležne bolečine v trebuhu?

Oglasno sporočilo

Mami, trebuh me boli

Starši pravijo, da sem bil razposajen otrok, ki mu ni nikoli zmanjkalo idej, zlasti, ko je bilo treba kaj ušpičiti. Pred mano nista bila varna niti sosedovo podstrešje niti babičina shramba, v kateri se je običajno našlo marsikaj. Eden od mojih, še vedno živih spominov iz otroštva pa so tudi bolečine v trebuhu – kdo ve, ali so bile posledica osvajalnih pohodov nad sveže pečene babičine piškote ali omamno dišeč mamin kruh, iz katerega se je še kadilo. Dejstvo je, da je imela babica 101 nasvet, kaj pomaga proti bolečinam v trebuhu. Običajno je bila to skodelica zeliščnega čaja. Danes vem, da me trebuh sploh ne bi bolel, če bi poskrbel za zdravo in uravnoteženo prehrano – kamor pa kilogram piškotov, oblitih s čokolado, in topel kruh zagotovo ne sodita. Kdo ve, kaj bi mi dala babica namesto kamiličnega čaja, če bi poznala probiotike?

Bolečine v trebuhu pri ženskah

Bolečina in nelagoden občutek v spodnjem predelu trebuha se pri ženskah pogosto pojavljata pred menstruacijo ali po njej. Najpogostejši vzroki bolečine v trebuhu pri njih so:

Obolenje sečil, denimo vnetje mehurja ali ledvic, ledvični kamni. Značilna sta pekoč občutek pri uriniranju ter potreba po pogostejšem uriniranju.

Obolenje reproduktivnih organov, denimo maternice, jajcevodov, jajčnikov. Bolečina se navadno pojavi nad sramnim predelom, če je prisotna samo na eni strani, gre verjetno za obolenje jajčnika. Krči se lahko pojavijo tudi med menstruacijo.

Težave s prebavo. Značilni so krči, obolenje črevesja pa lahko spremlja še vrsta drugih simptomov. Prisotna sta lahko napenjanje in otečen trebuh.

Bolečine v trebuhu pri moških

Tudi moški pogosto poročajo o bolečinah v predelu trebuha. Ker se v tem predelu nahajajo in prekrivajo različni organski sistemi, denimo prebavila, sečila, spolovila, je vzrokov za bolečine v trebuhu lahko mnogo. Med najpogostejše pa sodijo:

vnetje mehurja in sečnih poti, vnetje obsečnice oziroma prostate,

akutno vnetje slepiča in akutno vnetje bezgavk ob slepiču,

dimeljska kila,

težave s prebavo.

Križi in težave s prebavo

Ko se pojavijo bolečine v trebuhu, najpogosteje pomislimo, da je izvor bolečine v želodcu ali črevesju, kar pogosto drži. Najpogostejši vzroki za večino težav so nepravilnosti v prebavnem sistemu. To velja za vse starostne skupine obeh spolov, od otrok do starostnikov. Lahko gre za okužbo prebavil ali vnetje, bolečino lahko povzročajo tudi živci, ki oskrbujejo črevesje in so preobčutljivi na napihovanje zaradi vetrov. Bolečine v trebuhu pa so največkrat posledica nezdrave prehrane, nepravilnega prehranjevanja, stresnega življenja in jemanja različnih zdravil.

Najpogostejše prebavne težave, ki povzročajo bolečine v trebuhu, so:

napihnjenost (nelagodje v trebuhu, spuščanje vetrov, spahovanje, povečan obseg trebuha),

napenjanje (nabiranje plinov v črevesju in želodcu),

želodčne težave (nelagodje v zgornjem delu trebuha, občutek polnosti, napenjanje po hrani, spahovanje, slabost, zgaga),

krči,

razdražljivo črevo (nelagodje v trebuhu, napetost, motnje v iztrebljanju, spremembe v obliki blata),

driska (mehko ali tekoče blato, pogostejše odvajanje in večja količina blata),

zaprtje (trdo blato, redko odvajanje).

Urejena prebava je ključna za dobro počutje

Že slutiš, kaj pomaga proti bolečinam v trebuhu? Formula za tvoj "trebušni uspeh" je urejena črevesna mikroflora. Ravnovesje v črevesju je izredno pomembno za pravilno delovanje imunskega sistema – če je s prebavo kaj narobe, to čutiš tudi v drugih organskih sistemih. Pomembno je, da poskrbiš, da prebavni procesi potekajo tako, kot bi morali, sicer se lahko pojavijo nadležne bolečine v trebuhu in tudi prebavne težave. Zvijanje, tiščanje, zbadanje, zveni znano?

Sedem preprostih nasvetov za urejeno prebavo

Urejena prebava je za zdravje zelo pomembna, saj prav prebavni sistem omogoča oskrbovanje telesa s hranilnimi snovmi in iz telesa odstranjuje nepotrebne snovi. Če v prebavi ne bo kaj v redu, bo to povzročilo domino efekt in za sabo potegnilo cel kup težav. Ker si tega ne želiš, sem zate pripravil sedem nasvetov, s katerimi poskrbiš, da bodo bolečine v trebuhu le še bled spomin iz preteklosti.

Poskrbi za uravnoteženo in redno prehrano, jej raznovrstno in pazi, da poješ več rednih manjših obrokov. Uživaj hrano z visoko vsebnostjo vlaknin in ne pretiravaj z začinjeno hrano. Namesto mastne, ocvrte hrane izbiraj živila z visoko biološko vrednostjo. Ne hiti, hrano dobro prežveči in ne požiraj prevelikih kosov. Izogibaj se prenajedanju. Izogibaj se slabim razvadam, denimo alkoholu, cigaretam, sladkarijam. Pij dovolj nesladkane tekočine. Skušaj nadzorovati stres, poskrbi za duševno zdravje in redno telesno aktivnost.

Razvajaj sebe in svoj trebuh z masažo

Naj ti zaupam še preverjeni domači trik, kako se hitro spopasti z bolečinami v trebuhu: trebušni predel nežno masiraj s krožnimi gibi. Marsikdaj si lahko s tem zelo olajšaš tegobe in si povrneš dobro voljo. Lahko se masiraš sam ali masažo prepustiš partnerju oziroma prijatelju. Masaža dela čudeže. O tem ni dvoma. Trebuh masiraj s krožnimi gibi v smeri urnega kazalca. Krogi naj bodo enakomerni in precej veliki, masiraj od konca kolka pa vse do predela tik pod rebri. Boleči predel trebuha namaži z mešanico (čajna žlička) hladno stisnjenega rastlinskega olja, denimo jojobinega ali mandljevega, ki ji dodaš dve kapljici eteričnega olja poprove mete, pomarančevca in kumine. Masaža naj traja toliko časa, dokler se ne počutiš udobno.

Kamilični čaj na dan prežene bolečine v trebuhu stran

Zeliščni čajni pripravki se že stoletja uporabljajo za lajšanje bolečin v trebuhu. Med vsemi čajnimi mešanicami zmagovalno mesto pripada kamilici, ki učinkovito sprosti napetost v prebavnem traktu in spodbudi leno prebavo. Kamilični čaj lajša notranjo napetost, sprošča prebavne mišice in spodbuja prehod ostankov hrane po črevesju. Kamilica pomaga pomiriti vnetja in pospeši zdravljenje. Pretiravati ni treba, z nacejanjem s kamiličnim čajem ne boš naredil ničesar koristnega zase, kot povsod v življenju se drži načela zmernosti.

Dobrodošli probiotiki, adijo bolečine v trebuhu

V boju za urejeno prebavo so probiotiki zagotovo nesporni zmagovalci. Probiotiki so žive bakterije, ki skrbijo, da naš prebavni sistem primerno razgrajuje in uporablja vneseno hrano. Četudi bakterije običajno povezujemo z različnimi boleznimi, je dejstvo, da so te ključni del našega telesa in opravljajo vitalno delo pri vzdrževanju urejenega prebavnega in imunskega sistema. Ko je njihovo ravnovesje porušeno, se pojavijo težave, med drugim nadležne bolečine v trebuhu. Z vnosom probiotikov v obliki prehranskih dodatkov poskrbiš za zadostno število koristnih bakterij v svojem telesu in zmanjšaš možnost razmnoževanja škodljivih bakterij. Ker več koristnih bakterij v črevesju pomeni večjo odpornost na morebitne infekcije, s tem občutno izboljšaš stanje v debelem črevesu in se posloviš od trebušnih bolečin. Probiotiki imajo torej ključno vlogo pri odgovoru na vprašanje, kaj pomaga proti bolečinam v trebuhu.

Katere probiotike ljubi tvoja črevesna flora?

Dobro vprašanje. Odgovor pa ni enostaven, saj je na voljo veliko probiotičnih prehranskih dopolnil različnih blagovnih znamk. Pri spopadanju z bolečinami v trebuhu ne bodo vsi enako uspešni. Upoštevati moraš, da je vsak človek nekaj posebnega, zato je izbira pravega probiotika še toliko bolj zahtevna. Probiotiki v obliki prehranskih dopolnil se razlikujejo po:

vrsti probiotičnih bakterij, ki jih vsebuje probiotik,

številu teh bakterij oziroma številu kolonijskih enot živih bakterij v odmerku probiotika.

To pa še ni vse. Pri izbiri probiotika je pomembno tudi to, ali vsebuje prebiotike. Šele kombinacija probiotikov in prebiotikov namreč pomeni učinkovitejšo rešitev za vzpostavljanje dobre črevesne mikroflore. Probiotiki so namenjeni vzdrževanju ali izboljšanju dobrih bakterij v telesu, pri tem jim z zagotavljanjem dodatnih hranil lahko pomagajo prebiotiki. S pravo kombinacijo probiotikov in prebiotikov v svoje telo vneseš tako dobre mlečnokislinske bakterije kot tudi prehrano zanje.

Da urediš svojo črevesno mikrofloro, izberi tiste probiotike oziroma njihovo mešanico, ki je preverjena in koristna za lajšanje bolečin v trebuhu. Zato ti kot odgovor na vprašanje, kaj pomaga pri bolečinah v trebuhu, priporočam probiotično prehransko dopolnilo najvišje kakovosti. Sestavlja ga kar 20 edinstvenih, proti kislini in žolču odpornih probiotičnih ter prebiotičnih bakterijskih sevov, za katere je znano, da naravno kolonizirajo človeški prebavni trakt. Da bo tvoja prebava dolgoročno urejena, je priporočljivo, da probiotike uživaš dlje časa, ne le nekaj dni.

