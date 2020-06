Kako si po napornem tednu najboljše napolniti baterije? #OSEBNOSTNI TEST

Ključ do uspešnega konca tedna ni samo v tem, da zvito uidemo vsem delovnim aktivnostim, ampak da svoje misli res osvobodimo stresa in vsaj delčka odgovornosti, ki nas bremeni med tednom. Čeprav bi se tako radi spočili, pa se v nedeljo zvečer velikokrat počutimo še bolj izžeti kot ob petkih. Verjetno zato, ker še vedno preveč mislimo na to, kako bi ustregli drugim in ne sebi. To počnemo že med tednom, v službi in doma, zato je zdaj čas, da se usmerimo nase, v svoje želje. Med sprehodom si uredimo misli, da bomo sploh vedeli, česa si zares želimo. Pri tem nas lahko vodijo spodnje ideje.

Dovolj tekočine za boljše počutje

Pitje je ključno za dobro počutje. Foto: Getty Images

Prva stvar, ki je seveda najpomembnejša in najpreprostejša, je tekočina. Karkoli bomo počeli med prostim časom, vedno imejmo pri sebi dovolj tekočine, najbolje vode. Potem bo vse, kar smo si zadali, steklo kar samo od sebe. Med tednom včasih kar pozabimo piti, nikar ne naredimo te napake še med koncem tedna, saj bomo plačali z dodatno utrujenostjo.

Po vseh priporočilih bi morali spiti dva litra tekočine na dan. Voda ima vlogo pri uravnavanju telesne temperature, oskrbuje celice s hranili in kisikom, odplavlja odpadne snovi, varuje organe in vezivna tkiva. Pri običajni aktivnosti samo z znojenjem izgubimo en liter vode dnevno, zato se počutimo zelo slabo, če telo ni dobro hidrirano.

PRAVA REŠITEV ZA VAS: do odgovora z osebnostnim testom.

Rešite osebnostni test in se ob zabavi potegujte za privlačno nagrado. Srečnemu nagrajencu bomo podelili bon v vrednosti 40 evrov, ki ga bo lahko unovčil v industrijski prodajalni DANA. Poleg tega DANA podarja še kopalno brisačo in pohodne palice.

Štiri kraljice dobrega počutja

Ko želimo organizem oskrbeti še z blagodejnimi učinki vitaminov in drugih snovi, pa si privoščimo požirek pijače z vitamini DANA, ki se nam ponuja v kar štirih okusih. Imajo samo tisto, kar telo potrebuje, saj so brez umetnih barvil in konzervansov. So nizkoenergijske in vsebujejo vitamine.



Osredotočimo se na svoje misli

Ko se telo umiri, lahko uredimo tudi misli. Foto: Getty Images

Težko je začutiti svoje želje, če so naši možgani popolnoma izčrpani. Poiščimo načine, kako čim bolj umirjeno zaposliti svoje misli. Tako se bomo okrepili pred začetkom novega delovnega tedna. Najučinkoviteje se bomo spočili z meditacijo, ko bomo svoje misli usmerjali v počitek. Telo naj se umiri, samo opazujmo, kaj čutimo, in se ne navezujmo na posamezne misli. Premagajmo močno željo po premikanju ali prilagajanju položaja. Samo zavedajmo se. Po nekaj minutah tovrstne vaje čuječnosti bomo občutili mir in svež val energije.

Upočasnimo svoj dan

Upočasnjen tempo je vsaj med prostimi dnevi nujen. Foto: Getty Images

Namesto obveznega hitenja, ko tudi med prostim dnem poskušamo urediti tisoč opravkov, upočasnimo tempo in uživajmo v trenutku. Vzemimo si čas za branje, spijmo osvežujočo pijačo z vitamini ter se ob ambientalni glasbi očistimo negativnih misli in občutkov. Če nas motijo službena elektronska sporočila, se poskušajmo čim večkrat odklopiti.

Gibanje za več energije

Kakšno aktivnost najraje izberete zase? Foto: Getty Images

Ko poskušamo napolniti baterije, najprej pomislimo na ležanje na plaži z barvnim koktajlom v roki. Čeprav so takšni trenutki res čudoviti, pa je najboljši način za izboljšanje počutja gibanje. Če med službo ves čas sedimo, nas sedenje med prostim časom nikakor ne bo okrepilo. Ni treba, da gremo v telovadnico, dovolj je sprehod v naravi, ples, delo na vrtu ali urejanje hiše.

Odkrijmo lepote domačih krajev

Vas Otok otoku na Cerkniškem jezeru. Foto: Getty Images

Proste ure izkoristimo za ponovno odkrivanje domačih krajev. Podajmo se na eno od številnih lepih poti po Sloveniji: lahko preverimo novo urejene poti okrog Cerkniškega jezera, se odpravimo na čarovniško Slivnico ali v skrivnostni Rakov Škocjan. Na Notranjskem je tudi zelo lepo Bloško jezero, ki je vredno našega obiska, ali pa si omislimo izlet s čolni v podzemni svet Križne jame.

Popolnoma nas lahko prevzamejo belokranjski gozdovi s steljniki, dolenjski griči ali prekmurske ravnice.

V deželi pod Peco se lahko podamo na izlet po podzemlju mežiškega rudnika ali pa se sprehodimo po krajinskem parku Topla. Če nas bolj mika Gorenjska, se podajmo na Golico, kjer mogoče še ugledamo kakšno dišečo narciso.

Za tiste, ki si želijo dehtečih sadovnjakov in vonja po morju, pa je prava odločitev izlet na Kras ali na obalno pešpot od Portoroža do Pirana, kjer se bomo naužili blagega spomladanskega sonca.

Ponovno obudimo prijateljske in intimne vezi

Prijateljstvo je kot balzam za dušo.

Naporni delovni tedni imajo slab učinek na medosebne odnose, ki lahko postanejo resnične žrtve naših službenih ter drugih obveznosti. Naš prosti čas bi moral biti namenjen temu, kar nas veseli, in prav s prijatelji lahko uspešno spodbudimo sproščanje hormonov sreče. Že samo skupno preživljanje prostega časa nas poveže z ljubljeno osebo, kar nas sprosti in nam pomaga, da se naslednji dan lažje lotimo dela. Družinska srečanja med koncem tedna so lahko prav dobra spodbuda, če le poskrbimo, da med druženjem vsak najde nekaj zase, saj so potrebe in značaji družinskih članov zelo različni.

Končajmo dan s primerno malico

Jagodičevje, chia semena in druge dobrote nam bodo zvečer bolj prijale kot nezdravi prigrizki. Foto: Getty Images

Medtem ko smo pod stresom, se nam zdi skodelica sladoleda izjemno dobra ideja, čeprav bi bilo veliko bolje uživati v hrani, ki res nahrani naš organizem in dušo, ne pa da nas dodatno obremeni in razdraži. Sladek prigrizek ob devetih zvečer oziroma dve uri pred spanjem bo povzročil, da se bomo okrog treh zjutraj zbudili.

Predelani ogljikovi hidrati povzročijo zvišanje glukoze v krvi, kar čutimo kot nenaden porast energije. Po zaužitju sladkorja se v telesu zviša raven adrenalina in stresnega hormona kortizola, ki uravnavata raven sladkorja v krvi. Raje si pripravimo jogurt z borovnicami ali humus z narezano zelenjavo.