Vsak trening je nova dogodivščina, polna presenečenj

Če pa jo združimo z orientacijskimi veščinami, lahko navaden tek postane postana dogodivščina, polna presenečenj, ki bo postala del našega življenja.

Predstavljajte si mešanico lova za zakladom in teka po brezpotju s primesmi elementov "escape-rooma", pa dobite izjemno zanimivo športno disciplino, ki je primerna za vsakogar s pustolovsko žilico. Kdor misli, da je nima, se moti.

Orientacijski tek je lahko resen šport ali pa prijetno razvedrilo, primerno za vso družino, ki preživljanje prostega časa v naravi lahko popestri z orientacijskimi veščinami.

Vsi poznamo vsaj osnove orientacije, pri orientacijskem teku pa moramo vedeti, kaj sploh iščemo, v katero smer moramo iti in kako daleč je iskana kontrolna točka.

Vse, kar telo potrebuje - tudi med tekom Med tekom moramo piti dovolj vode, da lahko še naprej hitro razmišljamo in se izognemo zdravstvenim težavam, povezanim z visokimi temperaturami in dehidracijo. Na koncu treninga ali tekme vedno sledi analiza - priložnost za odžejanje. Foto: Jan Lukanović Med tekom moramo poskrbeti za hidracijo. Bližajo se višje temperature, zato je to še bolj pomembno. Povprečen človek med eno uro vadbe z znojenjem izgubi od 0,8 do 1,4 litra tekočine. Če ne pijemo, se hitro pojavi dehidracija. Njeni znaki so: suha usta, povečana žeja, mišični krči, utrujenost in zmanjšana sposobnost koncentracije ter najočitnejši – temen urin. Po vseh priporočilih bi morali spiti dva litra tekočine na dan. Voda pomeni približno od 70 do 85 odstotkov človekove telesne teže. Če izgubimo za več kot 15 odstotkov telesne teže vode, se poruši ravnovesje v telesu, začnejo se kopičiti strupene snovi, telo nima več dovolj energije, da bi se obnavljalo in normalno delovalo. Kadar smo bolj aktivni, moramo temu prilagoditi tudi količino popite tekočine. Poslušajmo svoje telo in pijmo, še preden občutimo žejo. Vse, kar telo potrebuje, je požirek vode. Tudi regeneracija po treningu bo veliko boljša, če bomo redno pili.

Čim hitreje, s čim manj napakami

Gozdni tereni okrog Komende so idealni za pripravo raznolikih orientacijskih prog. Foto: Jan Lukanović

Orientacijski tek je šport, pri katerem tekač najprej dobi karto gozda, na kateri je izrisana proga s kontrolnimi točkami. Te kontrolne točke moramo odteči v pravilnem vrstnem redu. Naš cilj je, da progo odtečemo čim hitreje in s čim manj napakami. Točke, ki so na zemljevidu označene s krožci, so v narave opremljene z zastavicami oziroma prizmami, na katerih so kontrolne točke za registracijo tekača. Tekači s posebnim čipom, ki ga imajo pritrjenega na prstu, potrdijo, da so bili na določeni kontrolni točki.

Presenečenja so stalnica

Iskanje orientacijskih prizem je podobno iskanju zaklada. Foto: Jan Lukanović

"Orientacijski tek mi je všeč, ker je vedno nov izziv. Vsaka proga je povsem drugačna. Prav to presenečenje, ko ne veš, kaj lahko pričakuješ, je zame tako zanimivo," je povedala Katja Babič, ena od najuspešnejših mladinskih tekačic Orientacijskega kluba Komenda, potem ko je skupaj s klubskimi prijatelji opravila redni trening v gozdovih okoli Komende.

Orientacijski tekač mora biti najprej fizično dobro pripravljen. Poleg športne opreme za tek po gozdu in ščitnikov za goleni tekačem v zadnjem času zelo prav pridejo športne ure za spremljanje GPS sledi. Po treningu ali tekmi tako lahko naredi analizo svojega teka in se primerja z ostalimi.

Vadba za telo in možgane

Misli so med tekom tako osredotočene na progo, da telesne napore kar malo spregledamo. Foto: Jan Lukanović

Ali se vam vse to zdi preveč zapleteno, da bi se te zanimive športne discipline lotili tudi sami? Brez skrbi. Orientacijske proge za začetnike so kratke in preproste, da osvojimo tehniko in se naučimo uporabljati zemljevid, ki je za vsako progo posebej izdelan. Za začetek si lahko predstavljamo, da se igramo lov za zakladom. To je tudi način, kako otrokom približajo orientacijske veščine in občutek za prostor, poleg tega pa jih že zgodaj navajajo na gibanje v gozdu. Začetni treningi so namenjeni tudi izboljšanju otrokovih gibalnih sposobnosti. Z orientacijskim tekom se razvijajo otrokova želja po raziskovanju in samozavest, občutek varnosti, iznajdljivosti in sposobnost sprejemanja pravilnih odločitev.

Orientacijski tek prav tako izboljšuje srčno-žilne in gibalne sposobnosti ter pozitivno vpliva na psihološke in kognitivne zmožnosti posameznika. Poleg tega se pri tem športu razvijajo tudi intelektualne sposobnosti in pozitivne značajske lastnosti. Od tekačev zahteva visoko mero koncentracije, zato lažje premagujejo telesne napore.

Tekaška sestavljanka za prave pustolovce

Foto: Jan Lukanović

Ko bomo osvojili osnove, bomo orientacijski tek doživljali kot nekakšno tekaško sestavljanko, ki nas na koncu nagradi z uspešno opravljeno progo. Začnemo lahko v orientacijskem klubu, kjer nam bodo z veseljem uvedli v svet orientacijskega teka, ki skoraj "zasvoji" vsakogar, ki se ga loti.

Med uspešnejšimi in večjimi orientacijskimi klubi pri nas OK Komenda, ki ima 120 članov. Predsednica Orientacijskega kluba Komenda Irena Hacin Kölner se je z orientacijskim tekom spoznala pred nekaj leti: "Ker z možem nisva imela varstva za otroka, se nisva mogla skupaj odpraviti na tek v gozd. Tako je šel najprej mož in mi pri tem postavil kontrolne 'zastavice', ki sem jih jaz potem s pomočjo zemljevida poiskala. Zdaj je orientacijski tek postal naš 'družinski šport'."

Vedno več ljudi odkriva čare orientacijskega teka, ki je izjemno priljubljen v Skandinaviji. Veliko staršev pripelje svoje otroke na tekmo in se potem kar tam odločijo, da se še sami preizkusijo na progi za začetnike, te so ponavadi speljane po poteh in so krajše. Ko v sebi odkrijejo pustolovski duh, jih gibanje po neznanem terenu s karto in kompasom v roki popolnoma očara.

Namesto tehnologije imamo svoje znanje

V cilju se prek računalnika spremljajo rezultati tekačev. Foto: Jan Lukanović

Kljub navigacijskim aplikacijam, ki nam pomagajo pri gibanju v neznanem okolju, nam poznavanje orientiranja na neznanem terenu lahko velikokrat pride prav. Če se lahko zanesemo na svoje veščine, se počutimo bolj varne, tudi ko sodobna tehnologija odpove. Tako bomo v primeru, da se izgubimo, lahko rekli, da se nismo izgubili, ampak le zašli z idealne linije, kot orientacisti odvrnejo vsakomur, ki vpraša: "Kaj pa, če se izgubite?"