Kako pozitivno okolje spodbuja razvoj otrok

Mladost in ustvarjalnost sta kot dve rastlini, ki, ko sta v pravem okolju, skupaj vzklijeta, se prepletata in rasteta. Pri otrocih in mladih se ta edinstvena kombinacija izraža skozi igre, umetnost, glasbo in inovativno razmišljanje. Toda, kot vsaka rastlina, tudi ta čudovita mešanica potrebuje hranljivo okolje, da lahko uspeva. Brez podpore in zdravega okolja ustvarjalnost ne more doseči svojega polnega potenciala. Zato je skrb za duševno zdravje mladih ključnega pomena pri ustvarjanju pogojev, kjer lahko njihova ustvarjalnost cveti.

Ustvarjalnost kot pot do boljšega duševnega zdravja

Ko govorimo o mladih, pogosto poudarjamo potrebo po tem, da so ustvarjalni in da izražajo svoje ideje. Ustvarjalnost je namreč mnogo več kot le risanje ali pisanje – je način razmišljanja, reševanja problemov in izražanja čustev. Raziskave so pokazale, da kreativne dejavnosti, kot so risanje, slikanje, pisanje, glasba in igra, pomagajo otrokom pri razvijanju samozavesti, izboljšanju kognitivnih sposobnosti ter zmanjševanju stresa.

Zveza prijateljev mladine Slovenije in Cedevita: Podpora ustvarjalnosti

V zadnjem času se vse več organizacij zaveda pomena skrbi za duševno zdravje mladih. Ena izmed teh je Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki se že desetletja posveča otrokom in mladim. Da bi dodatno podprla njihov razvoj, je ZPMS združila moči s Cedevito in začela s projektom v okviru kampanje Bodi TU. Bodi CE. Ta pobuda spodbuja mlade k ustvarjalnosti ter jih hkrati ozavešča o pomembnosti skrbi za lastno duševno zdravje.

Projekt Bodi TU. Bodi CE. ni zgolj kampanja, temveč gibanje, ki spodbuja mlade k raziskovanju njihovih talentov in ustvarjanju novih idej. Ob tem pa jih tudi opominja na pomembnost skrbi za duševno zdravje, ki je temelj za zdravo in srečno življenje.

Spodbujanje zdravega okolja

Ustvarjalnost mladih lahko cveti le v okolju, ki podpira njihovo duševno zdravje. To pomeni, da potrebujejo prostor, kjer se počutijo varne, sprejete in kjer lahko izrazijo svoje misli in čustva brez strahu pred kritiko. Starši, učitelji in mentorji imajo pri tem ključno vlogo. Njihova naloga je, da otrokom in mladim nudijo podporo in jih spodbujajo pri razvijanju njihovih talentov, hkrati pa skrbijo za njihovo psihološko blagostanje.

Zato so pobude, kot je ta, ki jo podpirata ZPMS in Cedevita, izjemno pomembne. Sporočajo nam, da je skrb za duševno zdravje mladih enako pomembna kot njihova fizična kondicija in da je ustvarjalnost pot, po kateri lahko dosežejo svoj polni potencial.

Ustvarjanje sta vodila priznana likovnika

Ustvarjalne delavnice, ki so bile organizirane v okviru kampanje Bodi TU. Bodi CE., so bile zasnovane tako, da so mladi lahko izrazili svojo ustvarjalnost in obenem krepili svoje psihično zdravje. Pod strokovnim vodstvom psihologov Gabrijele Ištuk, Alberta Mrgole, Leone Bortas Hetler in učiteljice Ane Kovačič iz OŠ Zalog in s sodelovanjem ilustratorke Hane Tintor in oblikovalca Marka Borote so otroci in mladi prejeli dragocene nasvete in podporo, ki jim je pomagala pri raziskovanju lastnih umetniških sposobnosti.

Pod vodstvom strokovnjakov so mladi udeleženci naslikali čudovite slike, ki bodo kmalu krasile posebno izdajo kozarcev Cedevita.

Hana Tintor je zagrebška ilustratorka, režiserka in animatorka. Diplomirala je iz vizualnih komunikacij (Šola za oblikovanje, Zagreb) in ilustracije in knjižne umetnosti (Anglia Ruskin, Cambridge, Velika Britanija). Njene izkušnje obsegajo slikanice za otroke in odrasle, stenske slike, animirane filme, vizualne identitete in stripe. Ilustracije, ki jih ustvarja, so nenavadne, hitre, pogumne, konceptualne in humorne. Njen pristop k delu je individualen in funkcionalen, kar vodi do presenetljivih, svežih in pripovednih rezultatov. Marko Borota je diplomiral na Akademiji umetnosti v Splitu, pod mentorstvom Nikole Djureka (Typonine, Typotheque) iz oblikovanja novih medijev – oblikovanje pisav z diplomsko nalogo o spremenljivih pisavah. Njegove izkušnje obsegajo grafično oblikovanje, animirano oblikovanje, oblikovanje tipografije in digitalno oblikovanje. V prostem času se ukvarja z različnimi oblikovalskimi in umetniškimi projekti.

Ustvarjalnost je ključ do celovitega razvoja otrok in mladih. Ustvarjalne delavnice, kot so tiste v sklopu kampanje Bodi TU. Bodi CE., so odličen primer, kako lahko s pomočjo umetnosti in strokovne podpore pripomoremo k pozitivnemu psihičnemu in socialnemu razvoju mladih. Ko mladim omogočimo, da se izrazijo, jim damo orodja za življenje – orodja, ki jim bodo pomagala premagovati izzive, graditi odnose in ustvarjati prihodnost, v kateri bodo lahko uspešni in srečni. Naj nas ta projekt navdihne, da še naprej podpiramo kreativnost in duševno zdravje svojih otrok, saj je prav v njihovi ustvarjalnosti skrita prihodnost našega sveta.