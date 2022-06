Kako obvladovati stres?

Če želimo stres uspešno obvladovati, moramo najprej prepoznati njegove simptome, kar je lahko težje, kot se sliši. Večina je tako navajena na stres, da se resnosti problema zave šele, ko je že na robu izgorelosti. Preden boste za pomoč potrebovali specialista, si preberite spodnje nasvete, kako prepoznati stres ter predvsem kako ga obvladovati.

Odziv telesa na potencialno nevarno situacijo

Stres ljudje dojemamo zelo različno. Gre za fizično reakcijo, ki jo sproži naše telo, ko se znajdemo v situaciji, ki je bodisi resnično nevarna bodisi pa jo kot tako le dojemamo. Odraža se s pospešenim srčnim utripom, hitrim dihanjem, napetimi mišicami in porastom krvnega tlaka. Vse to z namenom, da se telo lažje odzove na pretečo nevarnost. Človeško telo je sicer pripravljeno na občasne in manjše količine stresa, a daljša izpostavljenost večjim količinam je lahko na dolgi rok tudi škodljiva. Takrat je priporočljiv posvet pri zdravniku.

Ali se to dogaja tudi vam?

Poglejmo nekaj najbolj značilnih simptomov stresa, ki lahko vključujejo vse od čustvenih in fizičnih pa do kognitivnih in vedenjskih simptomov, ki opozarjajo, da je treba nekaj v našem življenju spremeniti. Morda se za lažje obvladovanje stresa dogovorite tudi za obisk pri zdravniku specialistu.

Foto: Thinkstock

Čustveni simptomi stresa lahko vključujejo razdražljivost, občutek preobremenjenosti, kot da izgubljamo nadzor nad dogajanjem, težje sproščanje, nizko samopodobo in izogibanje družbi. Fizični pokazatelji so lahko vse od nizke ravni energije, glavobola, težav z želodcem oziroma prebavnim trakom, vključno s slabostjo, bolečinami, napetimi mišicami, bolečinami v prsnem košu, hitrim dihanjem, nespečnostjo, pogostimi prehladnimi in virusnimi obolenji, izgubo spolne sle, živčnostjo, tresenjem, zvonjenjem v ušesih, hladnimi in potnimi rokami, suhimi usti, škrtanjem z zobmi in napeto čeljustjo.

Kognitivni simptomi zajemajo neprestano skrb, hiteče misli, pozabljivost in slabo organiziranost, težjo osredotočenost, slabo presojo okoliščin, pesimistično vedenje in razmišljanje. Stres sledi pušča tudi na našem obnašanju, ki ga lahko zaznamujejo spremembe v apetitu, izogibanje odgovornosti, uporaba alkohola ali drog ter živčno vedenje, kot je grizenje nohtov.

Kako se spopadati s stresom?

Tehnike za obvladovanje stresa so številne. Poglejmo pristop za spopadanje s stresom v deset korakih.

Foto: Thinkstock

Večkrat na teden si privoščite vadbo, ki bo sprostila vaše mišice in pozitivno vplivala tudi na vaše razpoloženje. Ko začutite napetost v telesu, sprostite mišice, vstanite in se malo razgibajte, privoščite si masažo ali vročo kopel. Naučite se tehnik globokega dihanja. Udobno se usedite, zaprite oči in si zamislite za vas sproščeno okolje, kot sta plaža ali travnik oz. drug za vas prijeten kraj. Počasi in globoko dihajte od pet do deset minut, pri tem pa razmišljajte le o dihanju. Uravnavajte redno prehranjevalno rutino, ki naj temelji na priporočilih zdravega prehranjevanja. Ne izpuščajte obrokov. Vsaj občasno upočasnite ritem svojega življenja. Ne hitite z delom, da bi vse opravili naenkrat, še posebej če za to ni nobene potrebe. Privoščite si počitek, čas, v katerem si vaše telo lahko opomore od stresa, kot so meditacija, joga, sprehod v naravi, poslušanje glasbe ali karkoli drugega, kar vam predstavlja sprostitev. Poskrbite, da boste vedno našli čas za hobije, pa čeprav gre le za večerni ogled filma. Govorite o težavah, ne zadržujte jih v sebi. S tem, ko se boste odprli in razkrili svoje težave tudi drugim, boste zmanjšali raven stresa. Ne bodite strogi do sebe. Vsi smo samo ljudje, napake se dopušča. Ugotovite, kaj so glavni sprožilci stresa v vašem življenju in jih odpravite ali vsaj zmanjšajte. Če jih težko določite, poskusite z dnevnikom stresa, v katerega si zapisujte trenutke, ob katerih začutite tesnobo.

Foto: Shutterstock

Včasih tudi to ni dovolj. Takrat ne odlašajte z obiskom zdravnika. Žal je danes pogosto tako, da težko najdemo že osebnega zdravnika, kaj šele specialista. Čakalne dobe so pogosto daljše od predpisanih. Z zavarovanjem Zdravstvena polica zavarovalnice Vzajemna, boste na specialistični pregled naročeni že v nekaj dneh.

Ključne prednosti Zdravstvene police: • hiter dostop do samoplačniških specialističnih storitev, • hiter dostop do operativnega posega, • pomoč na domu, • hiter dostop do drugega mnenja specialista, • kritje stroškov zdravil, • 24/7 posvet z zdravnikom, • brezplačna asistenca zavarovalnice, • obisk zdravnika na primarni ravni in • zavarovalna vsota do 30 tisoč evrov.

Zdravstvena polica po vaših željah

Zdravstveno polico lahko pri Vzajemni oblikujete po svoje. Sklenete lahko zavarovanja za specialistične zdravstvene storitve, operativne posege ali za otroke. Vsa zavarovanja je mogoče nadgraditi z izbirnimi kritji.

Zdravstvena polica za specialistične zdravstvene storitve vam omogoča hiter dostop do samoplačniških specialističnih ambulantnih posegov, protibolečinskih terapij, fizioterapij, zobozdravstvenih storitev, drugega mnenja, pomoči na domu in zdravil.

Pregled pri specialistu na daljavo

Izkušnje posvetov na daljavo, ki jih je uvedla pandemija covid-19, so pokazale številne koristi takšnih obravnav. Tako pri Vzajemni v okviru Zdravstvene police omogočajo tudi pregled na daljavo za naslednja področja oziroma specialnosti:

• splošna medicina,

• dermatologija,

• fizioterapija,

• ortopedija,

• fiziatrija in

• travmatologija.

Zdravnik vam bo po končanem pregledu izdal izvid, po potrebi pa lahko izda tudi napotilo za nadaljnje preglede oz. preiskave. Seznam specialnosti, pri katerih bo mogoče opraviti videoposvet na daljavo, bodo v prihodnje še razširili.

Z Zdravstveno polico za operativne posege boste na operacijo naročeni že v nekaj dneh

Družinam se priporoča tudi sklenitev Zdravstvene police za otroke. Z njo bodo imeli otroci hiter dostop do samoplačniških zdravstvenih storitev. Poleg tega polica omogoča tudi izplačilo zavarovalnine, če otrok zboli za sladkorno boleznijo tipa 1, kritje zobozdravstvenih storitev, ki so potrebne zaradi posledic nezgode, ter pridobitev drugega mnenja.

Pri zavarovalnici Vzajemna pa niso pozabili niti na potrebe starejših. Zavedajo se, da so njihove potrebe po zdravstvenih storitvah pogosto večje kot pri mlajšem delu populacije, a jim vseeno omogočajo zavarovanje, katerega premija ni povezana s starostjo in se v času trajanja zavarovanja ne spreminja. Zavarovanje Specialisti Senior omogoča dostop do specialistov, diagnostičnih pregledov in protibolečinskih terapij v Sloveniji in tujini. Brez čakalnih vrst.

Posvet z zdravnikom kjerkoli in kadarkoli

Zavarovancem z Zdravstveno polico je na voljo tudi Dr. Posvet, varen in zaseben kanal za posvet z zdravnikom. Svoje vprašanje lahko zdravniku pošljete kadarkoli in kjerkoli prek ene izmed priljubljenih aplikacij za klepet: Viber, Facebook Messenger, WhatsApp in Telegram. Na vaše vprašanje vam bo še isti dan odgovoril eden od sodelujočih zdravnikov.