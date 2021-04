Kako na dolgi rok ohranjati zdravje in dobro počutje?

Da je zdravje naša največja vrednota, v zadnjem letu odkrivamo bolj kot kadarkoli do zdaj. Spopadanje s stresom pogosto načenja naše zdravje, zato nas razmere spodbujajo, da ob vsakodnevnih obveznostih in skrbeh poskrbimo tudi za svoje dobro psihofizično počutje in redno skrbimo za krepitev imunske odpornosti.

Pomlad je idealen čas za pobeg v naravo. Privoščite telesu in duhu sprostitev od vsakodnevnih obremenitev, napolnite svoje notranje baterije, odmaknjeni od elektronskih naprav in preostalih motilcev pozornosti. Narava ponuja neskončne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. V času epidemije, ko se osemurno delo od doma včasih zavleče kar v ves dan in ko veliko časa preživimo sede za računalnikom, je še toliko bolj pomembno, da ne pozabimo nase in na svoje dobro počutje ter si vzamemo čas zase in okrepimo svojo imunsko odpornost.

Ena od res idealnih možnosti za odklop, vzpostavitev notranjega miru ter izboljšanje počutja telesa in duha je obisk slovenskih term in zdravilišč, saj ponujajo celosten pristop za sprostitev ter krepitev zdravja in dobrega počutja na enem mestu. Ta hip žal njihovih storitev še ne moremo uporabljati, a verjamemo, da se bomo kmalu lahko spet razvajali in polnili baterije tam, kjer nam na varen način in z izkušenim zdravstvenim in wellness strokovnim osebjem pomagajo poskrbeti za tisto, kar res šteje.

Slovenija je dežela zdravih voda. Njeni termo-mineralni vrelci in drugi naravni dejavniki blagodejno in dokazano učinkovito vplivajo na zdravje in dobro počutje. | Foto: TENT film

Slovenske terme in zdravilišča ponujajo vrsto storitev in aktivnosti, ki vam bodo pomagale k boljšemu počutju in večji imunski odpornosti, ki je ključna pri vsakodnevnih fizičnih in psihičnih obremenitvah; od gibanja v naravi, kopanja, programov za razstrupljanje, regeneracije in krepitve odpornosti do prijetnega bivanja v naravnem okolju z ugodno klimo. Tokrat smo zbrali nekaj konkretnih idej za vaš popoln odklop in regeneracijo, da se boste po dolgem času omejitev lahko sprostili in skočili v poletje.

Slovenske terme in zdravilišča so prava zakladnica termo-mineralnih voda

Največje naravno bogastvo slovenskih term in zdravilišč so naravni zdravilni dejavniki in med njimi edinstvene termo-mineralne vode, ki imajo vsaka svoje indikacije za specifične zdravstvene tegobe, obenem pa blagodejno delujejo na telo in duha. K zdravilnemu učinku pitne kure in kopanju v termo-mineralnih vodah dodatno pripomorejo prijetno naravno okolje, uravnotežen življenjski ritem in primerna prehrana.

Sestava in učinkovanje termo-mineralnih voda v slovenskih termah in zdraviliščih sta temeljito proučeni. Znanstveno dokazano učinkovitost voda dopolnjujejo blagodejne klimatske razmere in drugi naravni zdravilni dejavniki. Med njimi so solinsko blato in slanica – aquamadre s solin ob Jadranskem morju, naravna šota s starodavnega Pohorja, različni peloidi in aerosoli, zdravilna gorska ali morska klima ter drugi lokalni dejavniki. V številne programe je vključeno tudi pitje edinstvenih slovenskih mineralnih voda. K dobremu počutju prispevajo prijazne temperature zdraviliških krajev z obiljem sonca ali s senco mogočnih gozdov. Naravni zdravilni dejavniki so vključeni v vrhunske individualne programe, ki povezujejo starodavne modrosti z najsodobnejšimi medicinskimi pristopi.

Slovenija je dežela zdravih voda. Ne glede na to, v kateri konec zelene dežele se boste odpravili, povsod boste naleteli na vodne vire. Nekatere vode imajo po ljudskih pričevanjih in legendah posebno moč. Dokazano pozitivne učinke na zdravje in dobro počutje pa imajo zdravilni termalni in mineralni vrelci v termah in zdraviliščih. | Foto: TENT film

Katera termo-mineralna voda je najbolj po vašem okusu?

Ne glede na to, ali želite le odlične počitnice z vodnimi doživetji v sodobnih bazenih ali vrhunsko medicinsko obravnavo vašega zdravstvenega stanja, preventivni program za dobro počutje ali razvajanje, ki vas polepša, ali pa okrepitev odpornosti, v slovenskih termah in zdraviliščih se boste zagotovo vedno srečali z blagodejno termo-mineralno vodo. Privlačile so že antične iskalce zdravja. Mnoga slovenska naravna zdravilišča in terme se ponašajo z zgodovino, ki sega do Rimljanov, do srednjeveške gospode, do časov alkimistov in do cvetoče dobe evropskih dvorov. Zbrali smo značilnosti termo-mineralnih voda za vse slovenske terme in zdravilišča. Slovenska naravna zdravilišča in terme, združene v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, razpolagajo s kar 87 naravnimi termalnimi izviri. Termalna voda privre na površje s temperaturo med 24 in 73 stopinjami Celzija. Vsaka je posebna in ima dokazano naravno zdravilno delovanje. Katera je najbolj po vašem okusu?

Odličnost slovenskih mineralnih vod sta v svet ponesli edinstveni zdravilni mineralni pitni vodi: Radenska in Donat Mg. | Foto: TENT film

V Termah Čatež je 11 vrtin termalne vode s temperaturo od 58 do 63 stopinj Celzija. Domačini so že pred 200 leti ob odkritju čateške termalne vode ugotovili, da voda iz čateških vrelcev blagodejno vpliva na dušo in telo. Termalna voda v Termah Čatež zagotavlja vse leto prijetno kopanje v bazenih poletne in zimske Termalne riviere in v hotelskih bazenih.

V Termah Olimia ima termalna voda stabilno, ubrano, povezujoče in poživljajoče biopolje, ki na človeka vpliva pozitivno, spodbujevalno. Nizka vsebnost mineralov spodbuja čiščenje telesa ter poživlja in krepi obrambni mehanizem telesa.

Zgodba Term Dobrna se začne v globinah in privre na dan kot najčistejša voda, katere zdravilne lastnosti so občudovali že stari Kelti in Rimljani. Termalno vodo so v Dobrni leta 1403 prvič uporabili v zdravstvene namene, že od leta 1542 pa velja za idealno sredstvo pri zdravljenju ginekoloških in uroloških obolenj, revmatičnih obolenj, zdravljenju bolezni in poškodb gibalnega sistema.

Edinstvena črna termo-mineralna voda v Termah 3000 – Moravske Toplice celostno osveži organizem, izboljša prekrvavitev in pozitivno vpliva na kronične vnetne procese. Še posebej je učinkovita pri težavah s sklepi, saj blaži bolečine in izboljša gibljivost ter učinkuje pri izboljšanju kožnih bolezni. Hkrati pomirja in zmanjšuje živčno napetost.

Termo-mineralna voda v Zdravilišču Radenci se po vsebnosti ogljikovega dioksida uvršča med najbogatejše mineralne vode v Evropi. Kopanje v naravni mineralni vodi, bogati s CO2, s temperaturo od 30 do 33 stopinj Celzija človeka okrepi, organizem se učinkovito osvobodi "odpadnih" snovi, telo se hitreje obnavlja, poveča pa se tudi njegova odpornost. Pitna kura pa je en sam kozarec zdravja.

Ob ptujskih termalnih vrelcih so se dobro počutili že stari Rimljani, danes pa v Termah Ptuj iščemo energijo za spopadanje z izzivi vsakdana. Blaga po svoji sestavi, a krepka, ko je treba poživiti organizem.

Laška termalna voda, ki zaradi posebne oblike kristalov izžareva močno življenjsko energijo, je temelj zdravja v Thermani Laško. Zaradi pozitivnih in spodbujevalnih lastnosti je priporočljiva tudi za pitje.

Pramorje s Termami Portorož je vir edinstvene termo-mineralne vode z visoko vsebnostjo mineralov in s sulfati. Njene učinke bogatijo uporaba solinskega blata in slanice s solin ter nerafinirane morske soli.

Rogaška naravna mineralna voda Donat Mg je v kombinaciji z izbranimi terapijami nepogrešljiva pri odpravljanju zaprtja, debelosti, čezmernem izločanju želodčne kisline in težavah z zgago. Odlično vpliva na organizem v stresnih razmerah, ob umskih in telesnih naporih, pri sladkorni bolezni, povišanem krvnem tlaku in nosečnosti.

Zdravilna voda iz termalnih vrelcev Term Šmarješke Toplice je bogata z ogljikovim dioksidom, magnezijem in kalijem. Blagodejno in preventivno vpliva na telo. Temperatura termalne vode je nižja, kar prija tudi ljudem s težavami s srcem in žilami.

V Termah Dolenjske Toplice so pozitivni učinki termalne vode znani že stoletja. Voda prihaja iz globine skoraj tisoč metrov. Dva od treh izvirov tople vode sta neposredno pod notranjim bazenom, pod Knežjo in pod Jamsko kopeljo v hotelu Vital.

Terme Zreče svoje ključne prednosti črpajo iz zdravilnih termalnih vrelcev in moči narave starodavnega Pohorja. Akratotermalna zdravilna voda v Termah Zreče z visoko vsebnostjo kalcija, magnezija, hidrogenkarbonata, ki ima temperaturo 34,5 stopinje Celzija, je izjemnega pomena v postopkih rehabilitacije po poškodbah, obolenjih in operativnih posegih.

V Talaso Strunjan pa je temelj ponudbe talasoterapija, ki jo omogočajo naravne danosti z morskim podnebjem. V neposredni bližini morja lahko občutite učinkovitost zdravilne morske klime z aerosoli z bližnjih solin, ogrevane morske vode v bazenih ter zdravilnega morskega blata in morske soli.

Blagodejni učinki naravnih izvirov termo-mineralne vode vzpostavljajo ravnovesje med zdravjem, lepoto in dobrim počutjem – zunaj in znotraj vašega telesa.

Plavanje blagodejno vpliva na vse telo

Od vode k plavanju … Znanstvene raziskave so že velikokrat potrdile, da je plavanje aktivnost, ki celovito krepi fizično moč telesa – brez morebitnih poškodb – ter hkrati intenzivno pomaga pri premagovanju stresa, kar pa je v trenutnih razmerah še posebej pomembno. Marsikomu, ki se spopada z bolečinami, zdravniki svetujejo prav plavanje. Voda namreč omogoča sproščeno in lahkotno gibanje ter pripomore k razbremenitvi hrbtenice in sklepov.

Zaplavajte v termalnih bazenih slovenskih term in zdravilišč. Skupaj se ponašajo z več kot 47 tisoč kvadratnimi metri notranjih in zunanjih termalnih vodnih površin ter omogočajo plavanje v vseh letnih časih. Bazene dopolnjujejo masažni in terapevtski bazeni in kopeli ter še posebej privlačni vodni parki s tobogani.

Vodna gimnastika je prijetna zabavna vadba, primerna za vse generacije. Pod vodstvom vaditelja oziroma terapevta boste aktivirali vse mišice telesa, povečali vzdržljivost in moč in izboljšali koordinacijo in gibljivosti sklepov in mišic. | Foto: TENT film

Priporočamo



Terme Čatež zagotovo najbolj poznate kot priljubljeno termalno oazo z največjim bazenskim razkošjem v Sloveniji. Plavanje vas ne bo zgolj sprostilo, temveč vam bo pomagalo pri lajšanju bolečin v hrbtenici, ki so danes zaradi sedenja in nepravilne drže vse pogostejša težava – še posebej zdaj, ko smo ves čas za računalnikom. Dandanes se z bolečinami v predelu hrbtenice srečuje že vsaka druga odrasla oseba. Vzrok je največkrat premalo gibanja, kar vodi do degeneracije globokih notranjih mišic. V Termah Čatež so razvili učinkovit terapevtski pristop, podprt z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji. Za pravilno postavitev hrbtenice skrbijo globoko ležeče trebušne in hrbtne mišice, ki jo stabilizirajo in ščitijo. V Terapevtskem centru za hrbtenico Terme Čatež lahko z individualno vodenim treningom točno teh mišic pomagajo odpraviti vaše težave. Najnovejše raziskave rehabilitacije hrbtenice potrjujejo, da mora segmentalna stabilizacija obvezno potekati pred katerokoli drugo obliko vadbe. Za učinkovito odpravo bolečin v hrbtenici poskrbi skrbno pripravljen individualni terapevtski načrt.

Gibajte se na svežem zraku v objemu prvinske narave

Zaradi današnjega hitrega tempa z zvrhanim košem obveznosti si prepogosto ne vzamemo časa za gibanje. Prav gibanje, še posebej v naravi, na svežem zraku, pa je izrednega pomena za krepitev imunske odpornosti, saj pripomore k boljši prekrvavitvi telesa in tako aktivira imunske celice. Blagodejno deluje na srčno-žilni sistem in pomaga pri premagovanju stresnih položajev. Z gibanjem izboljšamo presnovo telesa, krepimo svojo samopodobo, kar pripomore k boljšemu psihičnemu in fizičnemu počutju. Pri športu delujejo prav vsi čuti in sprošča se hormon sreče.

Pomladno vreme je idealno za vse vrste aktivnosti v naravi – sprehod po gozdu, kolesarjenje, tek ... Pobegnite od vsakodnevnega vrveža v objem narave, ki vas bo okrepil in napolnil z energijo.

Aktivnosti in pomen gibanja v naravi so del ponudbe v vseh slovenskih termah in zdraviliščih. Načrtujte svoj obisk že danes. Ugodno podnebje, sprememba okolja in pobeg od vsakdana vam bodo zagotovo povrnili moč in pozitivno energijo, ki nam je ta hip že kar manjka.

Poleg termalnih doživetij, razvajanj in preventivnih programov za zdravje in krepitev imunosti, ki jih ponujajo terme in zdravilišča, lahko takšen oddih izkoristite tudi za aktivno sprostitev v naravi. | Foto: TENT film

Priporočamo



Ko bo mogoče, pobegnite na drug konec Slovenije in se naužite lepot Prekmurja, kjer ne manjka možnosti za aktivnosti na svežem zraku. Namesto stresnega kolesarjenja po mestnih cestah se zapeljite po kolesarskih stezah, po lokalnih poteh in med prostranimi polji ter z vsemi čuti občutite blagodejen vpliv narave. Vse to lahko doživite v Zdravilišču Radenci ali Termah 3000 – Moravske Toplice.



Če pa raje hodite, se sezujte in sprehodite po bosonogi poti v Termah 3000 – Moravske Toplice. To sestavlja šest različnih podlag iz prekmurske narave, ki vašim stopalom obljubljajo prvovrstno doživetje. Stik z naravo in bosonoga hoja bosta blagodejno vplivala na vaše počutje. Zmanjšajte stres in pred vsakdanjimi obremenitvami pobegnite v zavetje in objem dreves. Po končani aktivnosti boste mišice lahko sprostili v kopeli z edinstveno črno termo-mineralno vodo, bazenih njihovega termalnega parka, se spuščali po adrenalinskih toboganih, razvajali svoje telo in duha z masažami, savnami, meditacijo in jogo, kar bo pripomoglo k znižanju stresnega hormona in uravnalo krvni tlak. Poskrbeli boste za boljšo cirkulacijo, celice bodo nahranjene s kisikom, kar bo vplivalo na vaše zdravje, pomagalo pri okrevanju mišic in okrepilo vaš imunski sistem.

Regenerirajte telo in duha

Vedno več ljudi je kronično utrujenih in z bolečinami v mišicah. Zaradi nenehnega stresa in hitrega tempa življenja imajo psihološke težave, njihov imunski odziv pa je slab. Vendar pri takšnih težavah le počitek ne bo dovolj. Potreben je celostni pristop, da se povrneta tako vitalnost kot veselje do življenja. Potrebna je regeneracija telesa in duha.

Trenutne epidemiološke razmere stanje pri psiholoških težavah le še poslabšujejo. Poleg skrbi za lastno zdravje se številni spopadajo z občutki osamljenosti in tesnobe ter negativnimi mislimi. Treba se je ustaviti ter si vzeti čas zase in za svojo notranjo regeneracijo. Le tako boste lahko prenašali nadaljnje obremenitve, ki vas čakajo, in se spopadali z vsakodnevnimi obveznostmi.

V nekaterih termah in zdraviliščih so oblikovali tudi programe prečiščevanja in razstrupljanja telesa, ki pospešujejo izločanje toksinov in izboljšajo energijsko ravnovesje. | Foto: TENT film

Priporočamo



V Medical centru Rogaška so za lajšanje teh težav oblikovali programe, ki temeljijo na njihovih dolgoletnih izkušnjah, hkrati pa so prilagojeni za ponovno vzpostavitev telesne in duševne moči. Programi so zasnovani individualno. Po pregledu pri zdravniku priporočajo pitje mineralne vode Donat, kineziološki trening, sprostilno-energijske tehnike, protistresno masažo glave in lasišča, refleksno masažo stopal, limfno drenažo nog ali hrbta, mineralno kopel z magnezijem, masažo z magnezijevim oljem, akupunkturo, posvet z nutricionistom in poseben režim prehrane.



Pri njih lahko opravite večino preiskav, ki so potrebne za diagnostično obravnavo celotnega telesa. Na enem mestu ponujajo možnost obiska vrhunskih strokovnjakov na področju medicine. Kot edini v Sloveniji omogočajo preventivni pregled z magnetno resonanco za celo telo. Izvajajo ciljane "check up" preglede z diagnostiko po posameznih področjih (kardiologija, urologija, gastroenterologija, ortopedija, otorinolaringologija, ginekologija, radiologija). V dveh dneh je mogoče opraviti razširjeni preventivni pregled za osebe, ki potrebujejo hitro organizirano storitev, ki je izvedena z veliko individualnega pristopa.



V Termah Dobrna, znanih tudi po mirnem naravnem okolju z bioklimatskim delovanjem, pa ponujajo program Vitaminski koktajl za eksplozivno regeneracijo telesa, ki je izjemno hiter, učinkovit in znanstveno dokazan način vnosa bistvenih vitaminov in mineralov v telo. Zmanjšuje učinke nezdravega načina življenja, stresa, pomanjkanja spanca. Izboljšuje delovanje vašega imunskega sistema, ki ima življenjsko pomembno vlogo, saj ščiti naše telo pred škodljivimi snovmi, patogenimi mikrobi (bakterije, virusi, glive …), ki nas naredijo bolne. Pomagal vam bo, da si v kratkem času povrnete zdravje ter dobro fizično in duševno počutje. Pričakuje vas celovita ponudba za sprostitev z blagodejnimi učinki termo-mineralne vode.



V Termah Zreče, ki so skupaj z Roglo poznane po tem, da svoje programe razvijajo na temeljih treh naravnih zdravilnih dejavnikov (akratotermalna voda, pohorska šota in srednjegorska klima), so zasnovali program za dvig imunosti in psihofizične kondicije. V program so vključene številne aktivnosti, joga, hidrogimnastika pod vodstvom fizioterapevta in tudi wellness storitve, ki poskrbijo za dodatno sprostitev v času bivanja v naravnem okolju ob vznožju zelenega Pohorja.

Tudi v drugih slovenskih termah in zdraviliščih ne manjka storitev, ki vam bodo pomagale k dobremu počutju in pripomogle k dvigu imunske odpornosti. Nekaj jih še izpostavljamo v nadaljevanju.

Nazaj k sebi – za popoln odklop in nov zagon

Slovenske terme in zdravilišča so od nekdaj povezana z ohranjanjem in obnavljanjem zdravja in dobrega počutja. Zadnja leta pa so postala najboljši prostor za odkrivanje poti do sebe. Vse bolj dopolnjujejo sprostitvene in negovalne programe s programi za "selfness" – načinom življenja, ki v središče postavlja telesno in duševno zdravje ter dobro energijo.

V slovenskih termah in zdraviliščih ponujajo storitve za popoln odklop. Z masažo boste telesu dovolili popolno sprostitev in umik od vsakodnevnih obremenitev. | Foto: TENT film

Priporočamo



V Termah Olimia vam bodo s skrbno zasnovanimi programi pomagali, da se ponovno združite s svojo dušo, ki je v vrtincu vsakodnevnega vrveža pozabila na sprostitev in ljubezen do sebe. Naučijo vas poslušati telo, ki mora za uravnoteženo pot skozi življenje znati pravilno krmariti med delom, družino in prostim časom. Za vas so pripravili številne priložnosti za učenje tehnik samozdravljenja iz energijske medicine in spoznavanje veščin za spopadanje z vsakodnevnimi izzivi: energijske jutranje vaje, hišni ritual krepitve pozornosti, dihalne vaje, meditacije z vizualizacijo, terapije z glasom, bosonoga hoja, kopeli v gozdu … Navdušili se boste za zdrave telesne aktivnosti in spodbudili čuječnost tudi pri izbiri vitalnih jedi, ki jih v veliki meri pridelajo okoliški kmetje.



Terme Šmarješke Toplice so pripravile program ImmunoRebalance, ki omogoča aktivno sprostitev v naravi in odmik od motečih dražljajev, kot so elektronske naprave. Ravnovesje boste vzpostavljali s pomočjo prvinske narave Term Šmarješke Toplice in njihovih danosti – zdrave prehrane in zdravilnih termalnih vrelcev. S pomočjo strokovnjakov boste osvojili naravne metode za krepitev imunske odpornosti in izboljšali življenjske vzorce.



Še ene terme vas pričakujejo na Dolenjskem – Terme Dolenjske Toplice, ki so s sproščujočim ambientom wellness hotela Balnea in zeleno kuliso narave kot nalašč za pobeg iz vsakdana.



V Thermani Laško pa so za vse, ki se dnevno srečujejo s stresom in hitrim tempom življenja, pripravili program Revital za ponovno vzpostavitev notranjega ravnovesja telesa in duha. Z masažo, podvodno masažo, limfno drenažo in Bownovo terapijo boste dosegli globok sprostitveni učinek na mišice in preostale mehkotkivne strukture telesa, s terapijo HiTop pa z visokotonskimi električnimi tokovi v telo vnesli energijo, ki aktivira celice in revitalizira telo.



Terme Ptuj, ki ležijo na obrobju najstarejšega mesta v Sloveniji, so popoln kraj za aktivno regeneracijo. Razvajanje ali aktivna skrb za telesno pripravljenost? V Termah Ptuj pravijo: oboje! Štetje plavalnih zamahov v vodnem parku in blagodejnost ptujskih termalnih vrelcev. Golf in savnanje. Jutranji tek in sproščujoča masaža. Jutranja joga in pomlajevalni tretma. Kolesarjenje in poživljajoče kopeli. Tek ob Dravi in zdrav obrok za dobro počutje. Vaje proti izgorelosti na Vetrnici zdravja in sladkanje z edinstveno Primusovo tortico. V Termah Ptuj vedo, da kot nekoč junaki starega Rima tudi junaki sodobnega sveta, vajeni hitrega življenjskega tempa, potrebujejo aktivno regeneracijo.

Obmorsko podnebje bo dvignilo razpoloženje

Obmorsko podnebje je še posebej ugodno za naša pljuča, dokazano umirja alergične in kronične respiratorne težave, zato si privoščite izlet na morje ter se nadihajte mediteranskega zraka, polnega drobcev soli, ki globoko prodirajo in ugodno vplivajo na delovanje telesa ter na krepitev imunskega sistema. Morska sol je prava zakladnica mineralov.

Gibanje je nujno vse leto, da ohranjamo telo zdravo in gibljivo. Milo mediteransko podnebje omogoča športne aktivnosti na prostem tudi v hladnejših mesecih. | Foto: TENT film

Priporočamo



V Termah Portorož uporabljajo pet zdravilnih dejavnikov, poleg solinskega blata in slanice še morsko vodo, zdravilne aerosole in termalno vodo. Na podlagi teh so pripravili paket za krepitev imunskega sistema, ki vključuje analizo telesne strukture, meritev kontraktilnosti skeletnih mišic, diagnostiko dihanja, pregled pri termalnem zdravniku in oceno zdravstvenega stanja. Razvajali se boste v biserni morski kopeli, s terapevtsko blatno oblogo, ročno masažo telesa ter masažo refleksnih točk, se udeležili meditacije ali joge, kardiotreninga in plavali v termalnem bazenu. Pripravili so tudi poseben program, ki vključuje dihalne vaje za boljše razpoloženje. Vaje izhajajo iz ajurvede in pomagajo, da iz podzavesti izpustimo potlačena čustva, žalost in potrtost. Z rednimi vajami se boste počutili veliko bolj lahkotno, saj boste sproti sproščali nepotrebno čustveno navlako. Po takšnem oddihu se boste zagotovo domov vrnili prenovljeni in imunsko podprti za izzive, ki vas čakajo.



Na Obali pa vas pričakuje tudi priznano slovensko klimatsko zdravilišče in talasoterapevtski center Talaso Strunjan, ki leži v zaščitenem krajinskem parku. V kraju s kar 2.300 urami sončnega obsevanja na leto boste našli spokojen oddih, možnosti za aktivno preživljanje prostega časa ter seveda blagodejne učinke morske vode, klime, blata in soli. Če ste se odločili resneje poskrbeti za svoje zdravje in boljše počutje, lahko v Talasu Strunjan izbirate med strokovno vodenimi medico-wellness programi, ki so priljubljena izbira za odpravo stresa in vitalnost – tudi v zrelejših letih –, med njimi sta programa Healthy Aging in Obvladajmo stres.

Ste preboleli covid-19? V slovenskih termah in zdraviliščih so pripravili posebne programe za povrnitev zdravja.

V slovenskih termah in zdraviliščih so za vse, ki so preboleli covid-19, razvili programe, v katerem boste lahko s pomočjo strokovnjakov v varnem okolju okrepili svoje zdravje in psihično počutje ter si povrnili življenjske moči. V programih so zajete celovita zdravstvena obravnava in individualno prilagojene terapije. Programi temeljijo na povrnitvi tako fizičnega zdravja kot tudi psihične podpore in krepitvi duševnega zdravja. V veliko podporo so vam termalna voda in naravni zdravilni dejavniki.

Kje pa boste vi našli pot do dobrega počutja? Ob morju (Terme Portorož),

sredi krajinskega parka (Talaso Strunjan),

v bližini vinogradov v najstarejšem mestu v Sloveniji (Terme Ptuj),

sredi panonskih ravnic (Zdravilišče Radenci, Terme 3000 – Moravske Toplice),

ob vznožju gozdov zelenega Pohorja (Terme Zreče),

sredi zelenih gričev in pristnega podeželja (Terme Olimia, Medical center Rogaška, Rogaška Slatina),

v zavetju posavskih gradov (Terme Čatež),

na sotočju dobrega, v kraju z močno zdraviliško-pivovarsko tradicijo (Thermana Laško),

v zavetju izjemnega energijskega zdraviliškega parka (Terme Dobrna) ali

sredi pokrajine termalnih vrelcev ob Krki (Terme Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice).

Terme za vsak okus

Prave terme ali zdravilišče zase lahko poiščete glede na to, kateri košček Slovenije je tisti, ki bi ga želeli bolje spoznati in raziskati, oziroma glede na potrebe svojega telesa in počutja. Pojdite v objem narave, nadihajte se morskega zraka, potopite se v termo-mineralne vode, razstrupite se, skratka poskrbite zase in za svoje zdravje ter dobro imunsko odpornost.

Privoščite sebi in svojim bližnjim blagodejno sprostitev v naravnem okolju, stran od vsakodnevnega vrveža in dovolj daleč za pravi odklop. Ko bo to mogoče, seveda. A ne pozabite, čisto vsak dan je pravi, da se ustavite in poskrbite za svoje dobro počutje.