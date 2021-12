Kako do zdravih dlesni in zob?

Ljudje se radi smejimo, saj smeh sprošča hormon endorfin, ki blaži bolečino in pomaga pri soočanju s stresom. Ko se smejimo, se torej počutimo dobro in smo veseli. Kar 55 odstotkov ljudi se sooča s težavami v ustni votlini, zaradi katerih marsikdo skriva svoj nasmeh, s tem pa se v družbi ne počuti več dovolj samozavestno. Poiskali smo rešitev, ki ob ustrezni ustni higieni blaži vnetja dlesni in zmanjšuje verjetnost nastanka kariesa.

Večina med nami trpi za eno od oblik vnetja obzobnih tkiv

Bolezni dlesni in zob so sila neprijetne, saj se zaradi njih pogosto ne počutimo dobro v družbi, skrivamo svoj nasmeh in se na sploh trudimo, da drugi ne bi opazili znakov kariesa ter drugih oblik in posledic vnetja obzobnih tkiv. To nam lahko povzroča težave tako v družbi med prijatelji kot tudi na delovnem mestu.

Več kot 90 odstotkov odraslih ima eno od oblik vnetja obzobnih tkiv, večina se sooča s kariesom, pri kar četrtini je za obolenje kriva parodontalna bolezen, ki nastane kot posledica vnetja dlesni. Gre za bolezen, ki je v zgodnji fazi neboleča, zato ni nenavadno, da večina med nami niti ne ve, da jo ima. Vnetje dlesni nastane kot posledica zobnih oblog, kjer se razmnožujejo škodljive bakterije (te med drugim povzročajo tudi karies ali zobno gnilobo). Vnetje dlesni se pojavlja zaradi nezdravega življenjskega sloga, povzročijo pa jo lahko tudi nekatere bolezni, na primer sladkorna bolezen ali pa celo okužbe. Najpogostejši vzrok pa je neustrezna ustna higiena.

Ne dovolite, da se zaradi bolezni dlesni in zob ne počutite dobro v družbi. Delujet preventivno. Foto: Getty Images

Prvi znaki, ko moramo ukrepati

Med prvimi opaznimi znaki vnetja dlesni sta krvavenje ter otekla dlesen, ki postane živo rdeče barve. Če tudi v tej fazi bolezen še naprej zanemarjamo, lahko napreduje globlje v obzobna tkiva. S tem pride do parodontalne bolezni. Zanjo je značilno globoko vnetje dlesni in nastanek tako imenovanih parodontoznih žepkov, kjer se razmnožujejo bakterije. Dlesni so zaradi vnetja poškodovane in odstopijo od zoba, v najhujših primerih lahko pride do izpada zob.

Vnetje dlesni in karies je do določene stopnje mogoče preprečiti z ustrezno ustno higieno. Zato je pomembno, da zanjo poskrbimo pravočasno, redno in pravilno.

S propolisom proti vnetju dlesni in kariesu

Tako kot propolis brani čebelji panj pred virusi, brani tudi človeško telo. V slovenski tradicionalni ljudski medicini ga že dolgo uporabljamo kot "naravni antibiotik". Prav zato ga ima doma skoraj vsako gospodinjstvo. Skrivnostna moč propolisa ni več le tradicionalno ljudsko izročilo, ampak prehransko dopolnilo s pozitivnimi učinki na različne dele človeškega organizma: prebavni trakt, imunski sistem, sluznico in zobe. Tako deluje tudi preventivno proti kariesu in zobnim oblogam.

Izdelki Medexa iz linje propolis defense.

Kot pomoč pri skrbi za ustno votlino je priporočljiva redna uporaba propolisa, ki nam lahko pomaga pri vnetjih in pozitivno vpliva na celjenje dlesni.

Dve kapljici propolisa na zobno pasto

Svojo ustno higieno lahko občutno izboljšate že samo z dvema kapljicama propolisa. Ob umivanju zob, seveda dvakrat dnevno, na zobno ščetko poleg zobne paste nakapljajte še dve kapljici raztopine Propolise defense. Izdelek je na vodni osnovi, zato so skrbi o obarvanju zob popolnoma odveč. Poskrbite za svojo ustno higieno pravočasno in s pomočjo Propolis defense poskrbite za lep nasmeh.

Kaj pravzaprav je propolis? Vse se začne z nabiranjem rastlinske smole, ki jo čebele najdejo na popkih in brstičih dreves ter jo prinesejo v panj. Tam jo dodatno oplemenitijo z izločki svojih žlez ter voskom. Tako pridelan propolis vsebuje rastlinske smole, vosek, eterična olja in cvetni prah. Je zmes več kot 200 človeku koristnih snovi, med katerimi številne delujejo antimikrobno in protivnetno. Čebele rastlinsko smolo oplemenitijo z izločki svojih žlez ter voskom, s čimer nastane propolis. Foto: Getty Images Čebele ga uporabljajo za premaz notranjih sten panja, s čimer preprečujejo vdor vlage in vetra ter zaščitijo panj pred mikrobi. Uporabljajo ga tudi za balzamiranje večjih vsiljivcev, ki se jih ne morejo drugače znebiti. Tako preprečijo njihov razkroj in se zavarujejo pred okužbami in boleznimi. Propolis v panju tudi izhlapeva in s tem ustvarja naravno zaščito, ki omogoča zdrav razvoj in življenje čebeljih družin.

Pomemben je faktor APF, ki odraža kakovost propolisa

Niso vsi izdelki s propolisom enako kakovostni. Razlikujejo se na osnovi vsebnosti bioflavonoidov, ki dajejo propolisu "skrivnostno moč". V Medexu so njegovo vrednost v izdelkih standardizirali in s tem zagotovili stalno kakovost njihovih izdelkov, ki se meri z APF faktorjem, ki je lahko 30 ali 50. Gre za 30 ali 50 miligramov bioflavonoidov v mililitru raztopine.

Pri čem vse nam še lahko pomaga propolis?

Zaradi svojih lastnosti je pravi čudež narave, ki pomaga tako čebelam kot tudi ljudem. V času prehladov in drugih pogostih obolenj dihal je propolis še kako priročen pri delovanju našega imunskega sistema. Propolis ima vlogo pri protivnetnem celičnem odzivu in delovanju imunskih celic, ki odstranjujejo viruse ter okužene celice.

Izdelki Propolis defense pomagajo pri blaženju bolečega grla in žrela, pri zaščiti ustne sluznice, zob in dlesni. Krepijo imunski sistem in zaščitijo sluznico prebavnega trakta.

Najnovejše klinične raziskave so potrdile tudi, da ima redni nanos propolisa v ustno votlino vlogo pri simptomih, kot sta boleče grlo in žrelo ter hripavost. Tako kot si razkužujemo roke, je priporočljivo redno preventivno jemanje propolisa, saj s svojim delovanjem "razkužuje" ustno votlino.

Imate težave z aftami? Majhne ranice oziroma razjede na mehkih delih ustne sluznice povzročajo številni dejavniki – od snovi v hrani pa do dehidracije. Gre za vnetni imunski odziv, ki je zelo boleč ter otežuje govor in prehranjevanje. Žal zanje še ne poznamo zdravila, lahko pa blažimo njihove simptome. Pri tem je zelo učinkovit Propolis defense, ki se uporablja tako za akutna stanja kot tudi za preventivno delovanje. S svojim delovanjem namreč lahko pripomore k zmanjšanju števila in velikosti aft ter pomaga pri hitrejšem celjenju.