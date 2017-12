Kaj jesti, ko imate občutek, da bi pojedli vse?

Vsak izmed nas je bil že kdaj na dieti, nekateri na bolj, drugi na manj radikalnih. Ne glede na to, katero dieto izberemo, je naša glavna skrb: "Ali bom lačen?" V času diet namreč izbiramo energijsko revnejšo hrano, odločimo se, da bomo z jedilnika odstranili kruh, testenine, sladkor in maščobo. Do tod vse lepo in prav, a kaj, ko prej ali slej popustimo.