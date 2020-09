Jesen zahteva učinkovitejše razkužilo za roke

V času epidemije se je stopnja ozaveščenosti o razkužilih in njihovi uporabi bistveno povečala, še vedno pa ima mnogo ljudi težave pri odločitvi, katero razkužilo za roke izbrati. Nezadržno se bliža jesensko-zimski čas, ko bodo poleg SARS-CoV-2 bolj aktivni tudi številni drugi virusi jesenskih obolenj, ki so še bistveno bolj trdovratni od koronavirusa. S tega vidika je toliko bolj pomembno, da izberete dovolj učinkovito in certificirano razkužilo, kot je Dezikim Derm V1.

Kakšno je primerno razkužilo za jesen?

Jesensko-zimski čas zaznamujejo sezonske bolezni, na primer prehladi in gripa. Najpogostejši povzročitelji prehlada so rinovirusi (30–80 %), ki so vrsta pikornavirusov z več sto različnimi serotipi, sledijo drugi virusi iz družine koronavirusov (15 %), virusi influence (gripa) (10-15 %), adenovirusne okužbe, preostali enterovirusi (poleg rinovirusov) in drugi virusi¹. Jeseni nas torej čaka okoli 200² različnih "sezonskih virusov" z enakim ciljem, da vstopijo v naše telo, se tam razmnožujejo, nam pa povzročajo bolezenske simptome. Z oslabljenim imunskim sistemom smo lahko bolj dovzetni tudi za slabši potek okužbe s SARS-CoV-2.

Virus SARS-CoV-2 lahko pri nekaterih osebah povzroči hude zaplete, vendar je pred vstopom v telo razmeroma ranljiv, saj ga uničimo že z razkužili, ki vsebujejo 60 odstotkov alkohola. To občutljivost gre pripisati njegovi morfologiji, saj je obdan z lipidno ovojnico. V nasprotju z novim koronavirusom pa številni drugi virusi, kot so rinovirus, adenovirus, drugi enterovirusi ter drugi prehladni virusi, nimajo ovojnice in so lahko "trdovratnejši" za razkuževanje. To pomeni, da 60-odstotno alkoholno razkužilo, ki zadostuje za uničenje novega koronavirusa, ne dosega biocidnega učinka pri virusih brez ovojnice. Za zaščito pred tovrstnimi virusi so bila razvita razkužila s popolnim virucidnim učinkom.

Kimi v svoji široki paleti dezinfekcijskih sredstev za roke ponuja tudi izdelek Dezikim Derm V1, ki so ga v pomladnih mesecih uporabljali v najbolj izpostavljenih ustanovah, zdaj pa je zaradi dodatnih potreb na voljo širokemu krogu kupcev. To pomeni, da si lahko za jesen zagotovite testiran in ustrezno certificiran popoln virucid, ki ima dokazano učinkovitost in je hkrati tudi prijazen do kože.

Kaj pomeni, da je razkužilo popolnoma virucidno?

Popolnoma virucidno razkužilo je prestalo vse teste učinkovitosti na tiste viruse brez ovojnice, ki so zaradi svoje neobčutljivosti po standardu EN 14476 in smernicah ECHA3 določeni kot reprezentativni za "najtežje uničljive viruse", ki jih lahko v kratkem času uničijo le razkužila, formulirana na osnovi visokih vsebnosti etanola.

Za res učinkovito preventivno zaščito pred najširšim spektrom patogenih virusov lahko poskrbijo le popolnoma virucidna razkužila za roke, kot je Dezikim Derm V1, ki glede na prestane teste po standardu EN 14476 učinkuje na najbolj odporne viruse.

Z doslednim upoštevanjem vseh ukrepov, torej celostno higieno rok, ki vključuje umivanje in uporabo kakovostnega razkužila, se lahko zaščitimo pred "težje uničljivimi" sezonskimi virusi, ki lahko zamajejo naš imunski sistem, in tudi pred virusom SARS-CoV-2.

Tudi zdravje kože na rokah je pomembno

Razkužilo za roke je lahko precej agresivno in pretirano izsuši kožo ter povzroča srbenje ali rdečico, zato je izjemno pomembno, da izberete dermatološko testirano razkužilo.

Razkužilo Dezikim Derm V1 je primerno tudi za občutljivo kožo, saj vsebuje vitamine in sestavine za zaščito, obnovo, hidratacijo in nego kože. Na ta način preprečuje učinek izsušitve ter kožo navlaži in ji povrne mehkobo. Tako se boste izognili neprijetnim posledicam pogoste uporabe razkužila in si hkrati zagotovili popolno varnost, saj ima razkužilo Dezikim Derm V1 poleg testov učinkovitosti opravljene tudi dermatološke teste, ki zagotavljajo prijaznost izdelka do kože rok.

Izberite najvišjo stopnjo kakovosti

Največ, kar lahko jeseni in pozimi storite za svoje zdravje, je, da upoštevate splošna priporočila NIJZ ter uporabljate le kakovostna zaščitna sredstva in razkužila. Dezikim Derm V1 se uvršča v najvišji kakovostni razred in ima pridobljena vsa ustrezna dokazila o učinkovitosti. Definiran je kot alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za higiensko in kirurško razkuževanje rok. Njegova ključna prednost je med drugim tudi ta, da hitro uniči izjemno široko paleto mikroorganizmov.

Vsi izdelki Dezikim Derm so varna razkužila, saj so uspešno prestala zahtevne klinične teste in so dokazano prijazna do kože uporabnikov.

V praksi preverjeno delovanje

Dejstvo je, da lahko resnično in celostno zaščito pred vsemi nevarnimi virusi ponuja le vrhunski, testirani izdelek, ki dokazano deluje ne samo na SARS-CoV-2, ampak na vse še bolj odporne viruse.

Izdelek Dezikim Derm V1 je že preizkušen v zdravstvu in vedno znova prva izbira vseh, ki si želijo optimalno zaščito svojega zdravja.

Izdelki Dezikim Derm so prava izbira za varen vstop v jesen.

