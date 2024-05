Izjemni rezultati: "Ljudje, ki me poznajo, ne morejo verjeti, kaj mi je uspelo"

Si predstavljate, da bi imeli čarobno paličico, s katero bi lahko spremenili sebe ali pomagali drugim, da dobite vse, kar si želite? Kaj pa če vam povem, da to paličico že imate in da ste jo dobili ob rojstvu? Gre namreč za hipnozo oz. samohipnozo. Hipnoza je tehnika, stara več tisoč let. Kako hipnoza pravzaprav deluje in kako lahko to znanje uporabite v dobro zase in za druge? Predstavljamo vam primere dobrih praks Slovencev , ki so s pomočjo hipnoze obrnili nov list v svojem življenju.

Danes hipnozo načrtno uporabljajo uspešni športniki, podjetniki, vodje. Uporablja se v medicini, šolstvu, športu, podjetništvu itd. Pravzaprav na vseh področjih, kjer ljudje želijo odlične, nadpovprečne rezultate. Gledano v celoti, lahko hipnozo načrtno uporabite na kateremkoli področju življenja, številni pa so mnenja, da bi se je morali naučiti že v osnovni šoli. Hipnoza vam lahko pomaga spreminjati vrednote, prepričanja in vedenje. Ko spremenite vedenje, boste spremenili rezultate, ki jih "dosegate" v življenju.

Strokovnjak, ki mu zaupa vse več Slovencev

Eden od najbolj uveljavljenih strokovnjakov na tem področju je nedvomno dr. Aleksander Šinigoj, predavatelj Mastermind Akademije (ki ji zaupa čedalje več Slovencev), sicer pa podjetnik, predavatelj, avtor številnih knjig, med drugimi tudi knjige o hipnozi – Moč nezavednega uma, Hipnoza 1. Številni podjetniki, vodje doma in v tujini so z Aleksandrovo pomočjo povečali uspešnost poslovanja, prodajo ter zrasli tako osebno kot poslovno. Veliko učiteljev, trenerjev, športnikov, zdravnikov je z njegovo pomočjo uvedlo hipnozo v svoje delo in dosegajo vrhunske rezultate.

"Klic, ki je zvonil že kar nekaj časa"

Dr. Aleksander Šinigoj je na lastni koži izkusil posledice nezdravih prepričanj in vzorcev. "Pred nekaj manj kot 15 leti je bilo moje življenje na pomembni prelomnici. Ta dan mi bo najbrž v spominu za vse življenje ostal kot dan, ko sem se ponovno rodil, dobil novo priložnost. Po današnjih merilih in kriterijih bi mi takrat najverjetneje diagnosticirali hudo obliko izgorelosti. Sam sem potreboval pomoč in jo poiskal, zato sem danes tukaj in lahko delim z vami številna znanja. Če bi mi takrat kdo rekel, da bom tudi sam nekoč coach, da bom nekoč pomagal drugim, bi mu rekel, da je malo nor," uvodoma razloži dr. Aleksander Šinigoj.

Spraševal se je, kako naprej. Rekel si je:" Aleksander, potrebuješ spremembo." Odpravil se je na pot iskanja, dokler ni spoznal NLP (Nevrolingvističnega programiranja) in hipnoze.

Kot pravi, je imel že dlje v sebi klic. "Bolj kot sem klic ignoriral, glasnejši je postajal. Postal je tako glasen, da ga nisem mogel več ignorirati. Po glavi so mi rojili pomisleki: Kaj si bodo drugi mislili? Le kdo bo hotel poslušati mene? Ko pa sem ležal v bolnišnici, je bil ta notranji glas tako močan, da sem ga moral slišati. Sprva sem bil nekoliko izgubljen, saj nisem vedel, kje in kako začeti. Po naključju sem se udeležil enodnevne delavnice z Brian Tracyjem. Seveda danes vem, da ni naključij. Postavil sem si deset ciljev in čisto vse dosegel. Ne samo dosegel, presegel," razloži dr. Aleksander Šiligoj.

Danes je Aleksander Šinigoj master trener nevrolingvističnega programiranja in eden od 30 najboljših tovrstnih trenerjev na svetu.

"Celostni preboj v kolesu življenja"

S pomočjo njegovih delavnic so številni Slovenci naredili izjemne napredke v svojem življenju. Ena izmed njih je tudi Darinka Kac. "Odločitev, da izkoristim priložnost brezplačne delavnice hipnoze, mi je prinesla same najčudovitejše stvari – novo hierarhijo praktičnih vrednot, povsem nove cilje, novo moč, novo upanje ter zavedanje, da lahko s svojo diagnozo živim, sobivam in si ustvarim lepo življenje," dobro izkušnjo z brezplačno delavnico hipnoze opiše Darinka.

"Ko si dovoliš biti zares ti, se začnejo dogajati magične stvari"

"Ko si dovoliš biti zares ti, se začnejo dogajati magične stvari. Stvari, ki smo jih imeli ves čas v sebi, a si jih nismo dovolili sanjati," uvodoma pove Darinka Kac in nadaljuje. "Ljudje, ki me poznajo že od prej, ne morejo verjeti, kakšno spremembo sem naredila v sebi in navzven. Pravijo, da sem jim neverjeten navdih in motivacija. Kar nekaj mojih bližnjih se je zato že vpisalo na delavnico hipnoze. In prav vsi poročajo o izjemnih rezultatih! Vesela sem, da s tem, ko sem spremenila sebe, kakšno iskrico spodbudim tudi v drugih. Življenje je tako zelo čudovito, če si to le dovolimo videti in občutiti. Izkoristimo vsako priložnost, ki se nam ponudi, saj nas vodi v popolnoma nov svet – svet, ki samo čaka, da ga osvojimo," pove Darinka.

Poudarja, da je z zaupanjem Mastermind družine vanjo in posledično velikim zaupanjem vase dosegla nekaj izjemnih ter raznolikih prebojev v življenju. Kakšnih?

"Omejitve, ki si jih postavljaš sam"

"Naučila sem se živeti na bolj zdrav način: uvedla sem zdravo, polnovredno prehrano, ki jo zaužijem v več količinsko manjših obrokih, vsakodnevno gibanje pa je postalo izjemno pomemben del mene. Hipnoza me je prav tako naučila hvaležnosti – do vseh ljudi, ki so v mojem življenju, in tistih, ki so odšli ter naredili prostor za čudovite ljudi, ki še prihajajo. Razmišljam prodorno, pozitivno: prebudim se hvaležna v novo jutro in v nov uspešen dan. Zastavila sem si nove cilje za novo kariero. Odpirajo se mi nove poslovne priložnosti, ki so bile prej zaprte," razloži.

S tehniko hipnoze je spoznala, da so omejitve le v njeni glavi. "Tudi zato me ni bilo strah odkriti nekaj novih strasti v svojem življenju. Delavnica hipnoze mi je dala izjemen pogum tudi na področju premagovanja strahov. Veliko stvarem se dandanes ne izogibam več, temveč sprejmem priložnost, ko se ponudi, ali pa jo celo sama ustvarim," nadaljuje.

"Sedaj lahko končno rečem, da živim v razmerju, ki je polno ljubezni, spoštovanja"

Delavnica hipnoze je dobro vplivala tudi na moje zasebne odnose. "Bila sem prepričana, da normalnih moških ni, tisti, ki so, pa so že srečno oddani. To je bila moja mantra zadnjih nekaj let. Moja težnja po njenem dokazovanju je vsakič znova obrodila sadove – s pretiranim nadzorom nad razmerjem, iskanjem napak, omejevanjem partnerjeve svobode, nadvse zaprti komunikaciji in končnim: saj sem vedela. Odkar sem spremenila način svojega razmišljanja in se odločila, da živim zaradi sebe, sem spoznala, da je "normalnih" moških veliko, zelo veliko – le pogledati moramo nanje z ljubečimi očmi ter jim podati svoje odprte, nežne dlani. Zadnje desetletje sem bila v izrazito moški energiji. Ko sem se skozi hipnozo naučila luščiti sloj za slojem in se ponovno odela v žensko ljubečo energijo, so moje življenje obogatili čudoviti, pozitivni in uspešni ljudje. Eden med njimi je zavzel tudi moje srce. Sedaj lahko končno rečem, da živim v razmerju, ki je polno ljubezni, spoštovanja, izjemne komunikacije in razumevanja," sklene Darinka Kac.

Izjemni rezultati Mastermind Akademije V okviru Mastermind Akademije so se tudi drugi Slovenci naučili uporabljati hipnozo in samohipnozo za različne preboje v njihove življenju. Tu je nekaj najbolj markantnih rezultatov: udeleženka je po 37 letih prenehala s kajenjem,

udeleženka je po 17 letih prvič spet šla na zmenek,

udeleženka je izgubila 35 odstotkov telesne teže,

udeleženec je odpravil strah pred letenjem,

udeleženec je odpravil težave z nespečnostjo,

udeleženka je našla partnerja, s katerim imata ljubeč odnos in tudi poslovno sodelujeta,

udeleženec je v petih letih promet njegovega podjetja povečal iz 1,2 na 11 milijonov evrov,

udeleženec je končno pogum in začel nastopati na odru,

udeleženec je našel ljubezen svojega življenja … Če bi se radi tudi vi naučili hipnoze, vabljeni na 7-dnevni brezplačni spletni hipnotični izziv. Prijavite se lahko tukaj.

Najučinkovitejše orodje za programiranje nezavednega uma in doseganje trajnih rezultatov

Ko spremenite svoje misli, boste spremenili vedenje. Ko spremenite vedenje, se spremenijo rezultati, ki jih "žanjete"! Hipnoza je najbolj trajno in globinsko orodje za spreminjanje vedenja in doseganje želenih rezultatov v življenju ter daleč najučinkovitejše orodje za programiranje nezavednega uma in doseganje trajnih rezultatov. S hipnozo oz. samohipnozo lahko:

povečate karizmatičnost in komunikativnost,

odpravite nekoristne strahove, omejujoča prepričanja, neželena vedenja,

spremenite oz. odpravite razvade (kajenje, grizenje nohtov, prenajedanje itd.),

izboljšate svoje vodstvene sposobnosti,

povečate motivacijo, samozavest,

izgubite odvečno telesno težo,

izboljšate spanje in splošno počutje,

stopite iz začaranega kroga negativnih misli in umirite svoj notranji svet,

povišate svojo vibracijo in privlačite v svoje življenje, kar si želite – in ne, česar si ne želite,

prevzamete vajeti in odgovornost za svoje življenje v svoje roke in odločno zakorakate svojim ciljem naproti.

Če bi radi prevzeli nadzor nad svojim življenjem, potem je skrajni čas, da se naučite hipnoze in samohipnoze. Spoznajte to orodje tudi vi! Postavite načrt in zapišite, kakšni naj bodo vaši naslednji koraki pri pridobivanju novih kompetenc in novega znanja.

Prijavite se na 7-dnevni brezplačni spletni hipnotični izziv, po katerem boste lahko:

spodbudili svoj um k večji produktivnosti in ustvarjalnosti,

razvili pozitiven odnos do sebe in drugih,

odpravili negativne vzorce in omejujoča prepričanja,

izboljšali svojo samodisciplino in fokus,

postavili in dosegli cilje, ki si jih želite,

izboljšali svojo sposobnost komuniciranja in prepričljivosti,

izvajali samohipnozo za doseganje notranjega miru in sprostitve,

uporabljali praktične tehnike hipnoze za rast podjetja, povečanje prodaje v podjetju, boljše vodenje zaposlenih,

in še veliko več ...

Udeležite se sedmih brezplačnih delavnic, večerov, od 14. do 20. maja 2024, od 20.30 do 21.15. Vsak večer boste spoznali novo tehniko hipnoze, kar pomeni, da boste vsak večer prejeli povsem novo znanje in nov izziv.

Dan 1: Uvod v hipnozo in samohipnozo

Dan 2: Hipnotični fenomeni in hipnotična stanja

Dan 3: Struktura hipnoze in samohipnoze

Dan 4: Praktičen primer indukcije

Dan 5: Uporaba sider pri hipnozi in samohipnozi

Dan 6: Sugestije za spremembo v hipnotičnem stanju

Dan 7: Poglabljanje hipnoze in globoka trans stanja