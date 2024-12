Izbira mlečne formule – nasveti pediatrinje za zdrav razvoj dojenčkov

Ko gre za prehrano dojenčkov, starši vedno iščejo najboljše rešitve za zdrav razvoj svojega otroka. Čeprav je dojenje najbolj priporočljiva možnost, se mnogi starši zaradi različnih razlogov odločajo za mlečno formulo . Kako izbrati najprimernejšo formulo in na kaj paziti pri pripravi? V pogovoru z Danajo Oblak, ustanoviteljico portala Nosečka in priznane spletne Šole za starše, pediatrinja Alenka Biteznik osvetljuje ključne dejavnike, pomembnost zgodnje prehrane ter pogoste napake, ki jih starši lahko naredijo pri uporabi mlečnih formul.

Optimalna prehrana za dojenčke: zakaj je dojenje najboljša izbira?

Optimalna prehrana za dojenčke je v prvi vrsti dojenje. Dojenje nudi dojenčku vse, kar potrebuje za razvoj – energijo, beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vitamine in vodo. Poleg prehranske vrednosti prinaša tudi čustveno vez med materjo in otrokom ter občutek varnosti. Dojenje nudi zaščito z imunskimi dejavniki v materinem mleku, ki otroka ščitijo pred okužbami in krepijo njegov imunski sistem.

Včasih pa dojenje ni mogoče. "Starši se lahko soočijo z različnimi težavami in vzroki, zaradi katerih se odločijo za mlečno formulo. V teh primerih je ključno izbrati formulo, ki bo po sestavi kar najbolj podobna materinemu mleku," poudarja dr. Alenka Biteznik.

Foto: Jan Lukanović

Prvih tisoč dni: ključno obdobje za razvoj in zdravje

Kakovostna zgodnja prehrana je za dojenčkov razvoj izjemnega pomena. Dr. Biteznik v zvezi s tem poudarja teorijo tisočih dni, ki se nanaša na čas od začetka nosečnosti do otrokovega drugega leta starosti. V tem obdobju ima prehrana bistven pomen, saj otrok hitro raste in se razvija, oblikuje pa se tudi njegov mikrobiom. "Gre za bakterije, patogene, ki živijo na ali v nas in ta mikrobiom potem vpliva na nas, na našo prebavo, imunski sistem, na razvoj in kognitivni razvoj. Tvori pa tudi določene vitamine, vitamin K in vitamin B. Prav zato je v tem obdobju ključnega pomena prehrana," dodaja dr. Alenka Biteznik. Prehrana v prvih tisočih dneh tako vpliva na otrokovo trenutno zdravje, hkrati pa določa njegovo dolgoročno odpornost na bolezni.

Na otrokov mikrobiom vpliva tudi način poroda. Otroci, rojeni vaginalno, so izpostavljeni materinim bakterijam, kar prispeva k oblikovanju zdrave črevesne flore. Otroci, rojeni s carskim rezom, pa so izpostavljeni predvsem bolnišničnim bakterijam, kar lahko dolgoročno vpliva na njihovo zdravje.

Foto: Jan Lukanović

Ključni dejavniki pri izbiri mlečne formule

Na kaj je treba biti v prvi vrsti pozoren pri izbiri mlečne formule? Ko dojenje ni možno, je pomembno izbrati mlečno formulo, ki se čim bolj približa sestavi materinega mleka. Ključna komponenta, na katero morajo biti starši pozorni, so beljakovine. Dr. Alenka Biteznik poudarja, da mora biti njihova vsebnost čim nižja oziroma čim bolj podobna tisti v materinem mleku. "Študije so pokazale, da lahko previsoka vsebnost beljakovin v mlečni formuli vodi do hitrega pridobivanja telesne mase pri dojenčkih, kar povečuje tudi tveganje za debelost v odrasli dobi. Debelost v odrasli dobi povečuje tveganje za resne bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2, ortopedske težave in težave z duševnim zdravjem, kot je depresija. Zato je to zares pomembno," poudarja pediatrinja.

Foto: Jan Lukanović

Optimalna vsebnost beljakovin v mlečni formuli

Pogosto slišimo, da ogljikovi hidrati vplivajo na povečanje telesne teže, a pri dojenčkih imajo glavno vlogo beljakovine. Nekatere aminokisline, ki sestavljajo beljakovine, sprožijo izločanje rastnega faktorja, ki pospešuje delitev celic in nastajanje maščobnega tkiva. Število maščobnih celic, ki se razvije v otroštvu, ostane enako skozi vse življenje. Zato je za zdrav razvoj ključno, da je vnos beljakovin v prvih mesecih življenja natančno uravnotežen.

Optimalna vsebnost beljakovin v formuli naj bi bila med 0,9 in 1,2 grama na 100 mililitrov pripravljenega mleka. Čeprav zakonodaja določa minimalno in maksimalno vsebnost beljakovin v formulah, je priporočljivo, da starši izberejo formulo z nižjo vsebnostjo. Podatke lahko preverijo na deklaraciji na embalaži, pri čemer naj bodo pozorni na enote, saj niso povsod enake.

So pa tudi izjeme. "Pri nedonošenčkih, ki rastejo hitreje in potrebujejo večji vnos beljakovin, je priporočljiva formula z višjo vsebnostjo beljakovin. To odločitev sprejme pediater, saj so prehranske potrebe nedonošenčkov specifične in prilagojene njihovemu intenzivnejšemu razvoju," razloži pediatrinja.

Foto: Jan Lukanović

Pogoste napake pri pripravi in izbiri mlečne formule

Starši pri izbiri in pripravi mlečne formule pogosto storijo nekaj tipičnih napak. Dr. Biteznik opozarja, da nekateri starši posežejo po cenovno ugodnih formulah, ki niso nujno najboljša izbira za otroka. Kot poudarja pediatrinja, pogoste napake pri pripravi vključujejo dodajanje prevelike količine praška ali neupoštevanje ustreznega razmerja z vodo, kar lahko povzroči preveč gosto formulo.

"Pravilna priprava je ključnega pomena – vodo je treba najprej prekuhati, ohladiti na približno 40 stopinj in šele nato dodati mlečni prah. Pri pripravi formule so pomembni tudi higienski standardi. Neprekuhana voda ali slabo sterilizirana steklenička lahko pri dojenčku povečata tveganje za okužbe, saj ima še nepopolno razvit imunski sistem," razloži sogovornica.

Foto: Jan Lukanović

Nasvet pediatrinje: Posvetujte se s strokovnjaki

Izbira ustrezne mlečne formule je ključna za zdrav razvoj dojenčka. Starši naj preverijo sestavo na deklaraciji in poskrbijo za pravilno pripravo. Za dodatna vprašanja glede mlečne formule se lahko vedno obrnejo na pediatre, ki bodo s strokovnim nasvetom prilagodili prehrano potrebam njihovega otroka.

Dr. Biteznik staršem svetuje, naj pri izbiri mlečne formule ne oklevajo s tem, da se obrnejo na pediatre, ki bodo s strokovnim nasvetom prilagodili prehrano potrebam njihovega otroka. Pediatri upoštevajo posebnosti dojenčka, kot so morebitne alergije, kolike ali prebavne težave, in pomagajo najti najboljšo rešitev za zdrav razvoj otroka.