Išias – s to fizioterapijo se lahko izognete operaciji

Ko v predelu križa začutite pekočo bolečino, ki se nato nadaljuje preko zadnjice vse do prstov na nogi, gre najverjetneje za išias. S to neprijetno bolečino, ki lahko popolnoma ohromi vaše življenje, se vsaj enkrat v življenju sreča kar polovica ljudi. Vzrok tiči v stiskanju ali draženju išiasnega živca. Za odpravo bolečine potrebujete ustrezno fizioterapijo. Kako lahko ta pomaga pri odpravi bolečine in dolgoročnemu zdravju hrbtenice smo preverili pri strokovnjakih v vodilni fizioterapevtski kliniki Medicofit.

Foto: Medicofit

Človeško telo je kompleksen organizem, v katerem simultano potekajo številne dejavnosti. Če jih želimo prepoznati, jih moramo najprej razumeti. Za kaj torej gre pri išiasu? O išiasu govorimo, ko pride do utesnitve išiasnega živa. To je najdaljši in najdebelejši živec v našem telesu, ki prenaša tako senzorična sporočila o občutkih na koži, kot tudi motorična sporočila, ki omogočajo gibanje spodnjega dela telesa.

Njegova utesnitev lahko povzroča tako bolečino, kot tudi oteženo gibanje. Prav nič nenavadnega ni, če bolečina pri išiasu, ki izvira iz predela križa, preko zadnjice potuje tudi do prstov obeh in ne le ene noge. Le redko se z išiasom soočajo posamezniki mlajši od 20 let, najpogosteje se namreč pojavlja med 40. in 50. letom starosti.

Bolečina se je pojavila nenadno Fizioterapevtsko kliniko Medicofit je obiskala gospa, ki je prišla na obravnavo zaradi bolečin, ki so se ji širile iz glutealnega predela po desni nogi, vse do prstov. Bolečina se je pojavila nenadoma, brez predhodnih težav s križem, in se poslabša pri prepogibih, sedenju ter vstajanju. Počitek ji pomaga, vendar je bila njena aktivnost omejena. Po pregledu na Medicofit so ugotovili, da gre za akutno lumboishialgijo, zato so ji predpisali 5-tedensko fizioterapevtsko obravnavo. Kako vedeti, kdaj gre pri bolečini za išias, kako poteka diagnostika in kakšno obravnavo zahteva? Preverite v nadaljevanju članka. View this post on Instagram A post shared by Medicofit, fizioterapija (@medicofit_klinika)

Kdaj gre za išias oziroma kako ga prepoznati?

Za išias je značilno, da se lahko pojavi tako v šibki obliki kot napredni oziroma tudi v vseh vmesnih stopnjah. Tako so tudi simptomi, po katerih ga prepoznamo, zelo raznoliki. Najbolj prepoznaven simptom je ostra in pekoča bolečina, ki se širi iz križa, preko zadnjice do prstov na eni ali obeh nogah. Bolečina, ki je lahko tudi le občasna, je lahko prisotna tudi le v spodnjih okončinah, navadno pa se poslabša med sedenjem.

Foto: Medicofit

Išias se lahko odraža tudi v obliki mravljinčenja, mišične šibkosti v spodnjih okončinah ali celo kot zmanjšana gibljivost in mobilnost. Privede lahko tudi do senzoričnih in/ali motoričnih refleksov v spodnjem delu telesa.

V hujših primerih lahko išias vodi do izgube nevrološke funkcije stopala in težav s sečnim mehurjem, vključno z urinsko inkontinenco.

Da bi preprečili nadaljnji razvoj in težave značilne za progresivni išias, je potrebno čim prejšnje ukrepanje, saj se boste z ustrezno specialistično fizioterapijo lahko znebili bolečine tudi brez operativnega posega. V fizioterapevtski kliniki Meidcofit poročajo, da kar 95 odstotkov njihovih bolnikov po fizioterapiji ne potrebuje operativnega zdravljenja.

Kaj najpogosteje povzroča išias?

Glede na to, da je išias zelo pogosta težava, s katero se sooča veliko ljudi ni presenetljivo, da so tudi dejavniki tveganja zanj številni. Poleg starosti, ki poveča možnost za nastanek različnih patologij v hrbtenici, je med dejavniki tveganja tudi pisarniško delo, dolgotrajno sedenje ter ponavljajoče in obremenjujoče nepravilno gibanje, kjer gre lahko celo za nepravilno izvajanje športnih dejavnosti ali vrtnarjenje.

Foto: Medicofit

Tudi prešibka hrbtenica ter neaktivni mišični stabilizatorji jedra trupa, lahko vodijo do išiasa. Med dejavnike tveganja spadajo še debelost, sladkorna bolezen, genetska predispozicija in celo nepoznavanje tehnik krepitve vzorcev anti-rotacij in anti-laterofleksij hrbtenice.

Zakaj pride do utesnitve išiasnega živca?

Do utesnitve živca lahko vodi več dejavnikov. Navadno gre za:

hernijo diskusa,

spinalno stenozo,

degenerativno spremembo medvretenčne ploščice,

spondilolistezo,

piriformis sindrom,

travmatsko poškodbo in

išias v nosečnosti.

Nevarnosti zamujene rehabilitacije Napačna ali zamujena rehabilitacija lahko vodi do stopnjevanja simptomatike in celo nastanek kroničnega stanja, ki se nato izredno težko izboljša. Lahko pripelje do trajne poškodbe živca in celo do mišične atrofije, pri čemer mišice postopoma izgubijo svojo moč in maso.

Foto: Medicofit

S sodobnim fizioterapevtskim pristopom do izboljšanja brez operacije

Seveda obstajajo stanja išiasa, ko je kirurški poseg edina možnost, a v veliki večini primerov je mogoče priti do izboljšanja in odpravo bolečine izvesti že s fizioterapijo, če je le pristop pravi. Osebje fizioterapevtske klinike Medicofit prisega na kombinacijo manualne terapije, instrumentalne fizioterapije in terapevtske vadbe.

Večina pacientov tako izboljša simptome z ustreznim fizioterapevtskim programom, ki je usmerjen v učenje pravilnih vadbenih tehnik, v krepitev jedra in nadzor gibanja medenice.

Specifičen pristop k odpravljanju simptomov išiasa pri posamezniku se določi na osnovi vrste in progresije degeneracije, ki se določita z diagnostiko.

Z ustrezno diagnostiko do prave terapije

Celostni pristop k odpravi išiasa se v kliniki Medicofit začne z diagnostiko, ki določi vzrok nastanka išiasa, vse simptome in omejitve, ki so nastale kot njegova posledica. Fizioterapevti pregled pričnejo s pogovorom, pri čemer bolnika podrobno poslušajo in skozi pogovor preverijo, kdaj so se pojavili prvi simptomi. Koliko časa so trajali, kaj bi lahko bili morebitni vzroki ...

Sledi fizični pregled, ki sestoji iz inspekcije in palpacije, ocene barve, temperature in potnosti kože. Oceni se gibljivost udov, meritev mišične moči, stanje senzorike, reflekse in tudi obremenilno kapaciteto hrbtenice.

Izvedejo se še specifični testi, namenjeni specializiranemu testiranju določenih struktur, v težjih primerih pa tudi diagnostično slikanje, rentgen in celo magnetna resonanca.

Šele nato, na podlagi celotnega pregleda in točno določenega stanja specifičnega bolnika, se sestavi individualni celostni program zdravljenja, sestavljen iz specialne fizioterapije in kineziološkega dela rehabilitacije.

Foto: Medicofit

Specialna terapija sestoji iz manualne terapije in specialne terapevtske vadbe za išias.

Manualna terapija se izvaja v kombinaciji z instrumentalno fizioterapijo za išias, pri čemer v fizioterapevtski kliniki Medicofit uporabljajo najsodobnejše naprave za hitro celjenje tkiva, pospeševanje celičnega metabolizma in aktivnega zmanjšanja bolečine za išias. Uporabljajo:

TECAR WINTECARE terapijo (za sproščanje mišice piriformis),

visokoenergijski SUMMUS laser (po poteku išiasnega živca),

visokotonsko elektrostimulacijo HiTOP (po poteku išiasnega živca) in

diamagnetno terapijo – PERISO (za zmanjšanje išias bolečine).

Specialna terapevtska vadba za išias cilja na aktivacijo in krepitev globokih stabilizatorjev trupa, hrbtenične muskulature in obkolčne muskulature. Postopno se dodaja še vadba s fleksijskim gibalnim vzorcem ledvene hrbtenice, izvajajo pa tudi nevrodinamiko in nevromobilizacijsko vadbo za izboljšanje prevodnosti išiasnega živca.

Pri vseh vadbah je izjemnega pomena pravilno izvajanje, ki vas ga naučijo fizioterapevti Medicofit. Tako lahko nato vadbe sami izvajate tudi doma.

Kaj je kineziološki del rehabilitacije?

Gre za zadnjo fazo rehabilitacije, ki po odpravi bolečine poskrbi za dobro telesno pripravljenost, ki preprečuje ponovitev išiasa. Vključuje nadaljnjo vadbo za krepitev globokih stabilizatorjev trupa in obkolčne muskulature. Spodbuja optimalno gibljivost in mišično kontrolo medeničnega obroča in vzdržljivost trebušnih mišic.

S progresivno vadbo se krepi spodnje ude in stabilizira kolke, postopno se v specialno vadbo za išias vključuje poškodovani predel v kompleksnejše gibalne vzorce.

V Medicofit poskrbijo za celostni pristop od odprave bolečin do svobodnega gibanja. Obravnavo v Kliniki Medicofit pacientom priporočajo številni priznani specialisti ortopedske kirurgije. Naročite se na zdravljenje bolečine v križu.

Vadbe za išias

V Medicofit so pripravili zglede treh učinkovitih vaj, s katerimi boste ponovno pridobili prožnost ter moč v hrbtenici. S pravilno izvedbo vaj boste preprečili morebitne nadaljnje poškodbe.

Antiekstenzija hrbtenice leže z izmeničnimi gibi

Enonožne ekstenzije kolena vpoložaju dvignjenih bokov

Notranje rotacije kolčnega sklepa z dodano končno abdukcijo