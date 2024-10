Huda bolečina v zapestju? Rešitve, o katerih vam zdravnik ni povedal!

Foto: Medicofit

Kronične bolečine v zapestju so pogost problem, ki lahko vpliva na vašo dnevno rutino, če jih ne obravnavate pravočasno.

Te težave niso nekaj, kar lahko preprosto prezremo – lahko izhajajo iz pogostih vzrokov, kot so sindrom karpalnega kanala , tendinitis, artritis ali ganglijske ciste, ki povzročajo nenehno vnetje in omejeno gibljivost. Številni ljudje sprva ignorirajo simptome, vendar lahko nenehno prelaganje zdravljenja vodi do trajnih poškodb tkiv in dolgoročne omejenosti pri uporabi roke.

Če opravljate delo za računalnikom ali pogosto ponavljate iste gibe z zapestjem, niste sami. Raziskave so pokazale, da kar eden od petih odraslih, ki dela za računalnikom, trpi zaradi kroničnih bolečin v zapestju. Toda dobra novica je, da obstajajo učinkoviti načini za obvladovanje teh bolečin – in mnogi od njih ne zahtevajo operacije.

Kakšni simptomi spremljajo bolečine v zapestju?

Vodilni strokovnjaki klinike Medicofit so nam zaupali, da se večina kroničnih bolečin v zapestju razvija postopoma ali pa se pojavijo nenadoma po daljši preobremenitvi in ostanejo nezdravljene ter zaradi tega napredujejo v kronično fazo.

Najpogostejši simptomi, ki jih ne smete zanemariti so:

Bolečina : dlje časa trajajoča bolečina, ki je lahko topa, zbadajoča ali pekoča in se poslabša pri specifičnih gibih, kot so dvigovanje predmetov, obračanje zapestja ali pisanje.

: dlje časa trajajoča bolečina, ki je lahko topa, zbadajoča ali pekoča in se poslabša pri specifičnih gibih, kot so dvigovanje predmetov, obračanje zapestja ali pisanje. Oteklina in občutljivost : zapestje lahko oteče, postane občutljivo na dotik, zmanjša se gibljivost, lahko je slišno tudi preskakovanje oz. poki v zapestju, ki jih navadno spremlja bolečina.

: zapestje lahko oteče, postane občutljivo na dotik, zmanjša se gibljivost, lahko je slišno tudi preskakovanje oz. poki v zapestju, ki jih navadno spremlja bolečina. Mravljinčenje in omrtvičenost : predvsem pri sindromu karpalnega kanala se pogosto pojavita mravljinčenje in omrtvičenost prstov, ki sta najpogostejša ponoči.

: predvsem pri sindromu karpalnega kanala se pogosto pojavita mravljinčenje in omrtvičenost prstov, ki sta najpogostejša ponoči. Zmanjšana moč: bolečina in oteklina lahko omejita moč prijema, kar vam oteži opravljanje vsakodnevnih opravil.

Zgoraj našteti simptomi so tudi razlog za obisk specialistične fizioterapevtske ambulante, saj sčasoma le ti postanejo izrazito moteči, še posebej pri ponavljajočih se gibih in obremenitvah, kar lahko vodi do poslabšanja stanja in omeji funkcionalnost zapestja v daljšem časovnem obdobju.

Če te simptome prepoznate pri sebi, je pomembno, da takoj začnete ukrepati in se obrnete na strokovnjaka, ki vam lahko pomaga preprečiti nadaljnje poškodbe, še preden te postanejo kronične.

Ali ste vedeli, da več kot 50 % ljudi, ki trpijo za sindromom karpalnega kanala, ignorira začetne simptome, kar lahko vodi v trajno okvaro živcev in potrebo po operativnem posegu, če se stanje ne zdravi pravočasno?

Ali spadate v skupino z visokim tveganjem?

Kronične bolečine v zapestju so pogosto posledica ponavljajočih se gibov, ki obremenjujejo sklepe in mehka tkiva. Najpogosteje prizadenejo:

Poklice in hobije: ljudje, ki pri svojem delu ali prostočasnih aktivnostih pogosto izvajajo ponavljajoče se gibe zapestja (npr. računalniški delavci, prekomerna uporaba mobilnega telefona ali tablice, glasbeniki, frizerji), so bolj izpostavljeni razvoju kroničnih težav.

ljudje, ki pri svojem delu ali prostočasnih aktivnostih pogosto izvajajo ponavljajoče se gibe zapestja (npr. računalniški delavci, prekomerna uporaba mobilnega telefona ali tablice, glasbeniki, frizerji), so bolj izpostavljeni razvoju kroničnih težav. Športne aktivnosti: športniki, kot so tenisači, odbojkaši, golfisti ali plezalci, so zaradi ponavljajočih se gibov in močnih obremenitev zapestja prav tako v večji nevarnosti.

športniki, kot so tenisači, odbojkaši, golfisti ali plezalci, so zaradi ponavljajočih se gibov in močnih obremenitev zapestja prav tako v večji nevarnosti. Kronične bolezni: osebe z diabetesom, revmatoidnim artritisom ali drugimi sistemskimi boleznimi imajo večje tveganje za razvoj zapestnih bolečin, saj te bolezni vplivajo na metabolizem in zdravje sklepov.

Pravočasna in strokovna obravnava bolečin v zapestju je ključnega pomena, saj lahko neustrezno zdravljenje vodi v dolgotrajno omejeno gibljivost in trajno poškodbo tkiv.

Kako zdraviti kronične bolečine v zapestju brez operacije?

Kako povsem odpraviti kronične bolečine v zapestju brez operacije? Odgovor na to vprašanje smo poiskali v vodilni kliniki Medicofit, kjer se že vrsto let ukvarjajo z uspešnim zdravljenjem mišično-skeletnih težav brez invazivnih posegov.

Strokovnjaki iz klinike Medicofit poudarjajo, da je fizioterapija ključna za obvladovanje bolečin v zapestju, a je uspešna le, če težavo naslovimo pravočasno – kar je ob dolgih čakalnih dobah v javnem sistemu praktično nemogoče.

Napredne fizioterapevtske tehnike, kot so manualne tehnike, sklepna mobilizacija, miofascialna sprostitev, trigger točke, progresivna terapevtska vadba, uporaba kinezioloških trakov ter najnaprednejša instrumentalna terapija, med katero spadajo, laserska terapija, WINTECARE TECAR terapija, HiToP terapija in terapija z udarnimi valovi, so pokazale izjemno učinkovitost pri zmanjšanju bolečine, izboljšanju gibljivosti in regeneraciji poškodovanih tkiv zgornjega uda in zapestja.

1. Fizioterapija kot osnova zdravljenja

Fizoterapevtska obravnava, ki vključuje temeljito anamnezo, in specialistični diagnostični pregled, ki v svojem kliničnem statusu vključuje osnovne in specifične teste za oceno stanja zapestja ter moči (dinamometrija), sta ključna pri zdravljenju kroničnih težav z zapestjem.

Specialist fizioterapevt vam bo predpisal specifične vaje za krepitev zapestnih mišic in izboljšanje stabilnosti sklepov. Pravilno izvedene vaje zmanjšujejo pritisk na prizadeta tkiva, izboljšajo gibljivost in preprečijo ponovne poškodbe.

2. Terapija z udarnimi valovi ESWT

Ena izmed najučinkovitejših sodobnih metod za zdravljenje kroničnih bolečin v zapestju je terapija z udarnimi valovi (ESWT). Ta tehnika uporablja visoko intenzivne valove, ki mehansko razgrajujejo vnetne depozite in stimulirajo regeneracijo tkiva. Terapija izboljša prekrvavitev in pospeši proces celjenja ter hkrati zmanjša bolečino.

3. Laserska terapija

Visokoenergijski laserski žarki delujejo protibolečinsko in protivnetno ter izrazito pripomorejo k regeneraciji poškodovanih tkiv. Terapija je neboleča in hitro izboljša funkcijo prizadetega zapestja.

4. WINTECARE TECAR Terapija

TECAR terapija temelji na uporabi elektromagnetne energije za spodbujanje naravnih procesov celjenja v tkivih. Deluje tako, da poveča krvni obtok, izboljša celično presnovo in pospeši regeneracijo tkiv.

TECAR terapija je učinkovita pri lajšanju bolečine, zmanjšanju vnetja in obnovi gibljivosti v sklepih. Še posebej je primerna za dolgotrajne bolečine in kronične težave, saj na tkiva deluje globinsko.

5. HiTOP terapija

HiToP terapija (High Tone Power Therapy) je napredna elektroterapevtska metoda, ki uporablja visokofrekvenčne električne tokove za izboljšanje celične funkcije. Gre za vrsto terapije, ki omogoča globinsko stimulacijo tkiv, kar vodi v izboljšano preskrbo s hranili, hitrejšo regeneracijo in zmanjšanje bolečine. HiToP terapija je zelo učinkovita pri kroničnih vnetjih, bolečinah in pri težavah z gibljivostjo zapestja.

6. Mobilizacija medianega živca

Napredna fizioterapevtska obravnava pri sindromu karpalnega kanala pogosto vključuje specialne tehnike mobilizacije živca, ki zmanjšajo pritisk na mediani živec in izboljšajo njegovo gibljivost.

Drsna mobilizacija živca omogoča, da se živec nemoteno giblje skozi karpalni kanal, kar pripomore k zmanjšanju bolečine, mravljinčenja in preprečevanju nadaljnjih poškodb.

Kako dolgo traja zdravljenje?

Zdravljenje kroničnih bolečin v zapestju lahko traja od nekaj tednov do več mesecev, odvisno od resnosti stanja.

Zgodnja obravnava, skupaj s specifičnim načrtom manualnih tehnik fizioterapije in najnaprednejše instrumentalne terapije lahko prinese občutno izboljšanje že v 4 do 6 tednih. Pri težjih primerih ali dolgotrajni kronični bolečini pa lahko zdravljenje traja tudi od 3 do 6 mesecev.

Preprečevanje kroničnih bolečin v zapestju

Najboljša obramba proti kroničnim bolečinam v zapestju je zavedanje in skrb za pravilno obremenjevanje ter redno izvajanje vaj za krepitev in raztezanje mišic zapestja. Če vaše delo vključuje ponavljajoče se gibe, kot sta tipkanje ali uporaba miške, si redno privoščite kratke odmore, da preprečite napetost in utrujenost.

Poleg tega je ključnega pomena, da si uredite ergonomsko prilagojeno delovno mesto, ki podpira naravno držo zapestja in zmanjšuje nepotrebno obremenitev.

Z upoštevanjem teh preventivnih ukrepov lahko dolgoročno zmanjšate tveganje za razvoj kroničnih težav.

Če že občutite bolečine v zapestju, ne odlašajte s posvetom pri strokovnjaku. Čim prej se obrnite na usposobljenega terapevta, ki bo na podlagi temeljitega pregleda in razumevanja vaših specifičnih težav pripravil individualiziran načrt zdravljenja.

Pravočasna rehabilitacija je ključna, saj vam lahko prepreči napredovanje bolezni, zmanjša tveganje za trajne poškodbe in omogoči hitrejšo vrnitev k običajnim aktivnostim.

