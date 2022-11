Hormoni v harmoniji: ko ženske ustvarjajo za ženske

Oglasno sporočilo

Na fotografiji: Ana Tavčar, moderatorka, Aleša Mižigoj, direktorica Medexa, Alenka Košorok Humar, odvetnica ter učiteljica hormonske joge in qigonga, Uršula Reš Muravec, dr. med, specialistka ginekologije in porodništva

Hormonske spremembe se začnejo že pred obdobjem menopavze, ko ženske začnejo opažati prve tipične simptome, kot so vročinski oblivi, potenje, težave s spolnostjo in mehurjem, nespečnost, razdražljivost ter fizična in psihična izčrpanost. Tu si ženske same najlažje pomagajo na naravne načine in prav o teh so se na sproščenem ženskem pogovoru pogovarjale direktorica podjetja Medex Aleša Mižigoj, Uršula Reš Muravec, dr. med, specialistka ginekologije in porodništva, ter Alenka Košorok Humar, odvetnica in učiteljica hormonske joge. Poudarile so, da sta za spremembe na tem področju potrebna predvsem pozitivni pogled in odprtost, pri čemer pa je pomembno, da imajo na voljo tudi strokovno pomoč in podporo skupnosti. V pogovoru so se dotaknile praktičnih tem, ki jih je z vidika ginekologije predstavila Uršula Reš Muravec, ter drugih alternativnih in predvsem naravnih načinov blaženja simptomov menopavze, kamor spadajo hormonska joga, pravilna prehrana in podpora na področju mentalnega zdravja.

Na fotografiji: Draga Cukjati, članica uprave Mercator, Rok Kopinč, vodja razvoja Medex

Ker se v podjetju Medex te problematike močno zavedajo, ne nazadnje imajo zaposlenih skoraj 70 odstotkov žensk, so se odločili, da tudi tu ravnajo skladno s svojim poslanstvom. Na podlagi moči čebeljih izdelkov in dokazov znanosti so razvili program za celovito podporo ženskam v obdobju menopavze. Program obsega novo prehransko dopolnilo BeeHarmony™, katerega posebnost je edinstvena mešanica matičnega mlečka in izvlečka žafrana Royal Balance™, ki v kombinaciji z vitamini K2, D3, E in B6 pomaga uravnavati delovanje hormonov in lajšati nekatere najbolj izrazite simptome menopavze.

brezplačni 60-dnevni program Hormoni v harmoniji (https://beeharmony.si/). Program je dostopen čisto vsem ženskam, ni vezan na nakup izdelka in vsak dan prinaša nove vsebine za doseganje hormonskega ravnovesja na naraven način. Poleg izdelka so v Medexu v sodelovanju s strokovnjakinjami ustvarili). Program je dostopen čisto vsem ženskam, ni vezan na nakup izdelka in vsak dan prinaša nove vsebine za doseganje hormonskega ravnovesja na naraven način.

IZJAVE GOVORCEV:

Aleša Mižigoj, direktorica Medexa: "V Medexu podpiramo trajnost na vseh področjih in opolnomočenje žensk oziroma izboljševanje kakovosti življenja žensk je med našimi stalnimi cilji. Ne nazadnje je čebelja družina zelo ženska, zelo trdoživa in edinstvena. Zato smo si zadali, da naredimo korak naprej in ženskam ponudimo nekaj več. Pri tem črpamo iz naravne zakladnice čebeljega panja, ki vedno znova navdušuje s svojimi neizčrpnimi recepti."

Uršula Reš Muravec, dr. med, specialistka ginekologije in porodništva: "V enaindvajsetem stoletju je prav, da ginekologi poskrbimo, da se ženske tudi po petdesetem letu starosti v svojem telesu dobro počutijo, da so zdrave in živijo čim bolj polno menopavzo. Tudi jaz zelo zagovarjam zdrav življenjski slog, ki ga moramo v tem obdobju prilagoditi menopavzi. Kadar so težave zdravstvenega pomena, vedno svetujem ukrepe, če pa gre za izboljšanje kakovosti življenja, je to bolj priporočilo, ki ga nekatere ženske z veseljem sprejmejo. V prvi liniji imamo na voljo prehranska dopolnila in zdravila brez recepta. Menim, da je v množici možnosti, ki jih danes ponuja splet, bolj pametno poseči po pripravkih, ki se prodajajo v lekarnah, ker zagotavljajo določeno kakovost in izvor, pri preostalih ponudnikih pa je vedno treba preveriti farmakološke značilnosti, kar je včasih težko."

Alenka Košorok Humar, odvetnica ter učiteljica hormonske joge in qigonga: "Imam to srečo, da imam več poklicev in klicev v svojem življenju, in eden od teh, ki me najbolj osrečuje in izpolnjuje, je prav poučevanje joge, natančneje hormonske joge, ki sem jo pred štirinajstimi leti pripeljala v Slovenijo in je nekako moje poslanstvo. Za skupni projekt z Medexom sem pripravila sedem preprostih vaj hormonske joge, vključno z dihalnimi vajami, ki so namenjene lajšanju simptomov menopavze in sestavljajo naš program Hormoni v harmoniji - 365 dni, biti dobro v svoji koži."

O izdelku BeeHarmony

Prehransko dopolnilo BeeHarmony™ s skrbno izbrano kombinacijo vrhunskih sestavin pomaga na naraven način lajšati simptome menopavze in ohranjati hormonsko ravnovesje. Edinstvena formula izdelka, Royal Balance™, vsebuje dve izjemni naravni učinkovini: dragoceni matični mleček in žafran, pridobljen po patentiranem postopku. K učinkovitosti izdelka pomembno prispeva tudi koktajl kar štirih vitaminov, ki jih žensko telo v tem obdobju najbolj potrebuje: K2, D3, E in B6. Izdelek je popolnoma naraven, brez konzervansov in drugih dodatkov, zato je primeren za dolgoročno uporabo. Njegova učinkovitost je bila dokazana v dvojno slepi, placebo kontrolirani in randomizirani klinični študiji, ki je med drugim pokazala: 79 odstotkov manj psihične in fizične izčrpanosti, 70 odstotkov manj težav z nihanjem razpoloženja, 70 odstotkov manj suhosti vagine, 69 odstotkov manj razdražljivosti, 68 odstotkov manj anksioznosti, 66 odstotkov manj pospešenega ali nepravilnega bitja srca, 61 odstotkov manj težav z mehurjem, 60 odstotkov manj težav s spolnostjo, 58 odstotkov manj težav s sklepi in mišicami, 54 odstotkov manj vročinskih oblivov in potenja, 53 odstotkov manj nespečnosti.

Več o izdelku: https://www.medex.si/beeharmony

Brezplačni 60-dnevni program Hormoni v harmoniji Program Hormoni v harmoniji ženskam pomaga razumeti, kaj se z njimi dogaja v obdobju menopavze in kako si lahko pomagajo, ter vzpostaviti nove navade za sproščeno, izpolnjeno in kakovostno življenje v zadnji tretjini življenja. Hitri test uporabnicam pove, ali so v menopavzi, nato pa jim 60 dni zapored brezplačno omogoča ustvarjati novo zdravo rutino gibanja z videovajami hormonske joge. Nauči jih sproščanja, jih motivira in jim postavlja dnevne izzive, daje koristne nasvete s področja mentalnega zdravja in ginekologije, zdrave recepte in še več za hormone v harmoniji. Več o programu: https://beeharmony.si/

Naročnik oglasnega sporočila je MEDEX TRADE D.O.O.