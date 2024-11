Fibromialgija: ali tvegate trajno poslabšanje simptomov?

Fibromialgija je kronično stanje, ki prizadene na milijone ljudi po vsem svetu. Razširjene mišično-skeletne bolečine, utrujenost, motnje spanja, težave s spominom in razpoloženjem so le ene izmed značilnih težav, ki prizadenejo posameznike.

Zdravila za fibromialgijo in bolečine, ki jih povzroča, žal ne poznamo – večina sodobne farmakološke terapije je za to stanje povsem neučinkovita, saj gre za napačno zaznavanje bolečine v delih telesa, kjer ni jasne poškodbe.

Čeprav je fibromialgija izziv, je stanje s sodobnimi tehnikami zdravljenja dobro obvladljivo. S pravočasno in strokovno pomočjo lahko bistveno izboljšate kakovost svojega življenja.

V Kliniki Medicofit, vodilni fizioterapevtski kliniki v Sloveniji, so specializirani za celostno obravnavo posameznikov s fibromialgijo, kjer sta v ospredju obravnave sodobna terapija in individualiziran pristop vsakega posameznika.

Kaj je fibromialgija? Fibromialgija je kompleksno stanje, ki vpliva na mišično-skeletni sistem. Posamezniki, ki trpijo za fibromialgijo, občutijo razširjeno bolečino, ki se pogosto opisuje kot konstantna bolečina, ki traja vsaj tri mesece. Poleg bolečine posamezniki pogosto poročajo o:

posamezniki se pogosto zbudijo utrujeni kljub dolgim obdobjem spanja; spanje zmotijo bolečine, številni pa imajo tudi druge motnje spanja, kot sta sindrom nemirnih nog ali apneja v spanju, kognitivnih težavah: otežujejo osredotočanje, pozornost in koncentracijo,

otežujejo osredotočanje, pozornost in koncentracijo, dodatnih simptomih, ki vključujejo depresijo, glavobole ali bolečine oz. krče v spodnjem delu trebuha.

Ali ste vedeli, da je pomembno, da se fizioterapija pri fibromialgiji prilagodi posameznikovim potrebam in zmogljivostim ter da je lahko kombinacija različnih terapevtskih postopkov ključna za optimalno obvladovanje simptomov in izboljšanje kakovosti življenja?

Zakaj nastane fibromialgija in kdo ima večje tveganje?

Fibromialgija ni bolezen z enoznačnim vzrokom, temveč gre za stanje, kjer se zdi, da več dejavnikov prispeva k njenemu nastanku. Med najpomembnejšimi so:

Genetska občutljivost: študije kažejo, da se fibromialgija pogosto pojavlja pri posameznikih, katerih družinski člani imajo to diagnozo.

Odziv na okužbe: nekatere okužbe lahko sprožijo simptome ali poslabšajo stanje. Okužbe, ki prizadenejo živčni sistem ali povzročijo vnetje, lahko pustijo dolgotrajne posledice na telesu in povečajo občutljivost za bolečino.

Fizični in čustveni stres: fibromialgija se pogosto pojavi po večjih telesnih ali duševnih pretresih – na primer po prometni nesreči, kirurškem posegu, dolgotrajnem stresu ali izgubi ljubljene osebe. Tovrstni dogodki lahko sprožijo "preobremenitev" telesa, kar povzroči nepravilnosti v delovanju živčnega sistema.

Kdo ima večje tveganje za razvoj fibromialgije?

Fibromialgija se lahko razvije pri komurkoli, vendar so nekateri bolj ogroženi:

Ženske : večina diagnosticiranih primerov je žensk, kar bi lahko bilo povezano s hormonskimi spremembami ali večjo dovzetnostjo žensk za kronično bolečino.

: večina diagnosticiranih primerov je žensk, kar bi lahko bilo povezano s hormonskimi spremembami ali večjo dovzetnostjo žensk za kronično bolečino. Tisti, ki so doživeli travmo ali dalj časa trpeli zaradi stresa: travmatični dogodki, kot so nesreče ali druge vrste zlorabe, lahko povečajo možnost za nastanek bolezni.

Fibromialgija ni enostavna diagnoza in vsak primer je edinstven. Raziskave pa kažejo, da je ključno prepoznati zgodnje znake, razumeti vlogo genetike, stresa in okolja ter se osredotočiti na celosten pristop k zdravljenju.

Kakšna je pot do diagnoze?

Za potrditev diagnoze fibromialgije ni enostavnega laboratorijskega testa. Diagnoza se običajno postavi na podlagi temeljite anamneze in izključitve drugih bolezni.

Treba je pridobiti vpogled v zgodovino bolnikovih simptomov. Pomembno je, da bolnik opiše naravo bolečine, njeno trajanje in lokacijo. Pogosta vprašanja vključujejo:

Kako dolgo traja bolečina?

Ali je bolečina prisotna po vsem telesu ali le na določenih predelih?

Ali se bolečina spreminja glede na čas dneva ali aktivnosti?

Kakšni so drugi spremljajoči simptomi, kot so utrujenost, motnje spanja, težave s koncentracijo ali čustvene stiske?

Danes so v uporabi posodobljeni kriteriji, ki jih je oblikovalo Ameriško združenje za revmatologijo (ACR). Ključni elementi za diagnozo so:

Razširjena bolečina, ki traja več kot tri mesece : to pomeni, da mora bolnik občutiti bolečino na obeh straneh telesa in tako nad kot pod pasom.

: to pomeni, da mora bolnik občutiti bolečino na obeh straneh telesa in tako nad kot pod pasom. Občutljivost na določenih točkah (t. i. trigger točke) : ali je prisotna občutljivost ob pritisku na specifičnih predelih telesa, kot so vrat, ramena, komolci, boki in kolena? Ta kriterij je danes manj v ospredju kot v preteklosti.

: ali je prisotna občutljivost ob pritisku na specifičnih predelih telesa, kot so vrat, ramena, komolci, boki in kolena? Ta kriterij je danes manj v ospredju kot v preteklosti. Spremljajoči simptomi: poleg bolečine so pogosto prisotni kronična utrujenost, neosvežilen spanec in težave s spominom ali koncentracijo (t. i. fibromialgična megla).

Specializirana fizioterapevtska klinika Medicofit ponuja celosten in prilagojen pristop k zdravljenju fibromialgije. Obravnava se začne s podrobno oceno vašega stanja – z diagnostično terapijo, vključno s poglobljeno anamnezo in specialističnim kliničnim pregledom, ki vključuje različne specifične mišično-skeletne teste.

V Medicofit kliniki so izkušeni fizioterapevti specializirani za različne tehnike in metode, ki vam lahko pomagajo zmanjšati bolečino in izboljšati funkcionalnost. Med te sodi manualna terapija, ki vključuje postopke miofascialnega sproščanja in sklepne mobilizacije z namenom izboljšanja gibljivosti in zmanjšanja bolečin.

Postopki napredne instrumentalne terapije z uporabo visokotonske elektrostimulacije HiTOP pomagajo zmanjšati bolečino in izboljšati mišično funkcijo. Postopki, kot so visokoenergijski laser SUMMUS, napredna terapija Tecar WINTECARE in uporaba diamagnetoterapije.

Kot edini v Sloveniji in tem delu Evrope omogočajo terapijo PERISO. Diamagnetoterapija PERISO, ki uporablja močno magnetno polje, koristi pri zmanjšanju bolečine in vnetja ter pri spodbujanju optimalnega celjenje tkiva.

Dolgoročna fizioterapija pri fibromialgiji je ključnega pomena za trajno obvladovanje simptomov in izboljšanje kakovosti življenja.

Na oddelku za kineziologijo se izvajajo podrobne analize drže, hoje in biomehanike telesa, s čimer prepoznate nesorazmerja in kompenzacijska gibanja, ki se pogosto pojavijo zaradi bolečine.

Ali ste vedeli, da lahko integracija fizioterapije v skupni načrt zdravljenja nekaterim posameznikom s fibromialgijo pomaga zmanjšati odvisnost od zdravil za lajšanje bolečin?

V specialistični obravnavi uporabljajo različne tehnike za izboljšanje mobilnosti, propriocepcije, mišične moči in vzdržljivosti. Poseben poudarek namenjajo izogibanju določeni vadbi, ki bi lahko dodatno povečala bolečino.

Osredotočajo se na individualno prilagojene vadbene programe, ki upoštevajo specifične potrebe in omejitve posameznika. S celostnim pristopom in uporabo sodobnih terapevtskih tehnik pomagajo pacientom obvladovati simptome fibromialgije ter izboljšati njihovo splošno počutje in funkcionalnost.

Zakaj izbrati kliniko Medicofit? Ekipa strokovnjakov Medicofit ima dolgoletne izkušnje in številne certifikate na področju fizioterapije in rehabilitacije. Njihov celoviti pristop, ki vključuje kombinacijo najnovejših terapij in dolgoročno podporo za paciente, ki znajo prepoznati kakovost storitev. Naročite se na zdravljenje fibromialgije!

Fibromialgija je izziv, vendar s strokovno pomočjo ni nepremagljiv. Pridružite se številnim zadovoljnim pacientom, ki so že občutili občutno izboljšanje kakovosti življenja. Začnite svojo pot k boljšemu zdravju s strokovno fizioterapevtsko obravnavo.