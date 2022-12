Eno najboljših daril, ki jih lahko podarite

Hiter življenjski tempo nas velikokrat prikrajša za majhne radosti, kot je razvajanje z masažami in drugimi wellness storitvami, ki lahko močno pripomorejo k boljšemu počutju. Zimski čas je še posebej naporen za posameznike, ki težko prenašajo pomanjkanje sonca, mraz in stalno bivanje v zaprtih prostorih. Zato si tudi pozimi večkrat privoščimo poležavanje ob bazenu, razvajanja z masažami, lepotne tretmaje in obisk savne. Vse to nam bo pomagalo pregnati slabo počutje in zimsko melanholijo.

Ko gre za sprostitev, obstaja vrsta stvari, na katere pomislimo

Kopanje v termalni vodi, udobno poležavanje ob kaminu, sprehod po zasneženi pokrajini, savnanje, masaže ... Vsak lahko med temi predlogi najde nekaj zase. A zlasti masaža je odlična za sprostitev in ima poleg tega več terapevtskih koristi. Sam izraz masaža zajema široko paleto različnih vrst masaž, od klasične masaže do masaž, ki so bolj ciljno usmerjene in imajo specifičen namen, na primer športna masaža.

Ne glede na vrsto je za vse značilen bolj ali manj močan pritisk na telo, ki pomaga pri popolni psihofizični sprostitvi. Masaža blagodejno vpliva na vse, ki se spopadajo z vsakodnevnim stresom ali pomanjkanjem produktivnosti. Različne masaže, ki so prilagojene potrebam vsakega posameznika, so idealen način sproščanja mentalne napetosti in napetosti v določenih delih telesa, odpravljanja kroničnih bolečin in umirjanja misli. Masaže so primerne za odpravljanje trdovratnih težav s celulitom, stalne utrujenosti in težav s sklepi. Z njimi okrepimo telo in pospešujemo zdravljenje.

V Vodnem mestu Atlantis lahko doživite popolno sprostitev na več načinov

Center azijskih masaž v Vodnem mestu Atlantis poskrbi, da boste njihove prostore zapustili kot prerojeni. Strokovni prijemi in dotiki rok maserk in maserjev prinašajo popolno sproščenost, potovanje do harmonije telesa in duha ter dotok življenjske energije s pomočjo njihovih masaž: različnih tajskih, ayurvedskih, azijskih, kitajskih in masaže za nosečnice.

Ljubitelji savn boste našli nekaj zase v Deželi savn, kjer je vedno nekaj v zraku. Vonj po sladkem medu in slastnih mandeljnih, po zdravilni morski soli, po slikovitem in okusov polnem Mediteranu ter starodavnih oljkah, po zelenih algah, polarnem kelo lesu in črni čokoladi. V zraku pa je tudi zvok velikega gonga. V savnah Vodnega mesta Atlantis poskrbijo za zdravje in vitalnost celotnega telesa. Savne vam pomagajo pri globinskem čiščenju telesa in zdravilno sproščajo duha.

Za prerojen vsakdan si privoščite oddih v Termalnem templju Vodnega mesta Atlantis, kjer lahko zaplavate v notranjem ali zunanjem bazenu ter se namakate v kaskadnih kopelih. Tu se izvajajo tudi skupinske vadbe, ki so zaradi različnih zahtevnosti primerne za vsakogar, ki se želi razgibati v prijetni okolici in dobri družbi.

Edinstveno darilo za božično-novoletne praznike Nekateri ljudje si nikoli ne vzamejo časa zase, čeprav bi to še kako potrebovali. Privoščite ljubljeni osebi prav posebno darilo – čas zase – in ji podarite bon za sprostitev, da bo lahko sebe postavila na prvo mesto. Eno najboljših daril, ki jih lahko daste komurkoli, je čas. Nekaj časa za odklop od vsakdanjih obremenitev. Ura blažene tišine in sprostitve bi lahko bila najboljše darilo, ki ga boste letos podarili. V Centru azijskih masaž so pripravili paket Atlantis DeLuxe po posebni akcijski ceni 72,00 evra, ki vključuje: 50-minutno masažo po lastni izbiri in 4-urno vstopnico v Deželo savn.

Zakaj bi morala biti masaža na vrhu seznama prazničnih daril?

V tem prazničnem času vsi razmišljamo o tem, kaj podariti družini in prijateljem. Ker tudi sami nočemo prejemati neuporabnih stvari, si velikokrat razbijamo glavo s tem, kaj pokloniti, da bo darilo res tisto pravo. Darilni bon za masažo, vtaknjen v praznično voščilnico, je super ideja, učinki tega darila pa bodo močni. Ljudje se namreč že od nekdaj zatekajo k masažam za lajšanje stresa in bolečin ter prepotrebno sprostitev. Masaža je primerna za skoraj vsakogar – od zdravih odraslih do starejših, od nosečnic do športnikov, priporočajo pa jo tudi kot podporo pri nekaterih bolezenskih stanjih.

Foto: Getty Images

Zagotovo bomo po koncu božično-novoletnih praznikov vsi potrebovali sprostitev. Kupovanje daril, prenajedanje in številni obiski lahko vsakega veseljaka pustijo utrujenega in pod stresom. Masaža je zato najboljše praznično darilo, saj pomirja živčni sistem in predstavlja oazo sprostitve po praznični noriji.

Prazniki so za marsikoga lahko tudi stresni z vidika družinskih odnosov in negativnih občutkov. Masaža je najboljše praznično darilo, saj dvigne razpoloženje. Med masažo se poveča sproščanje oksitocina, hormona dobrega počutja, prav tako se poveča sproščanje serotonina in dopamina.

Poleg vsega je nakup darilnega bona za masažo izjemno preprost. Vodno mesto Atlantis ponuja darilne bone tudi prek telefona ali e-poštnega naslova. Ne glede na to, ali kupite zdaj ali v zadnjem trenutku, bo nakup darila najpreprostejši, hkrati pa bo darilo najbolj cenjeno.

Podarite sprostitev V tem prazničnem času privoščite popolno sprostitev ljudem s svojega seznama obdarovancev. Tisti, ki redno hodijo na masaže, bodo vedeli, česa se lahko veselijo, nekomu, ki še nikoli ni bil na masaži, pa lahko z darilnim bonom prvi obisk postane dostopnejši.



Podarite popolno sprostitev telesa in umiritev uma svojim najdražjim ter jim tako izkažite posebno skrb, saj jim boste ponudili možnost, da si vzamejo čas zase in si čisto po svoje izberejo razvajanje, ki jim bo pomagalo k boljšemu počutju. Podarite paket Atlantis DeLuxe, ki vključuje 50-minutno masažo po lastni izbiri in štiriurno vstopnico v Deželo savn. Zagotavlja popolno sprostitev telesa in odklop od stresnega vsakdanjika. To je darilo, s katerim ne boste zgrešili.

Od tradicionalne tajske masaže do masaže stopal in obraza

V Centru azijskih masaž lahko izbirate med različnimi vrstami masaž, ki so primerne za različne želje in potrebe. Vse blagodejno vplivajo na dobro počutje ter sproščajo telo in duha.

Značilnost tradicionalne tajske masaže je, da deluje mnogo globlje kot klasična masaža, saj z različnimi oblikami raztezanja in pritiskanja na akupresurne točke v telesu spodbudimo delovanje celega telesa. Tako pomaga pri lajšanju bolečine in mišične napetosti, izboljša krvni in limfni sistem, poveča prožnost sklepov, okrepi telo. V njihovem centru masaž lahko izbere tudi tajsko masažo z uporabo eteričnih olj, toplih zelišč ali pilinga.

Ayurvedska masaža pomaga pri lajšanju bolečin, saj z natančno določenimi gibi in njihovim potekom mehča mišične zatrdline, sprošča mentalne in fizične napetosti ter spodbuja živčni sistem. Za tiste s pogostimi glavoboli ponujajo masažo Shirodhara, ki je osredotočena na masiranje vratu, dekolteja ter glava s čelom in lasiščem. Zmanjša celo izpadanje las, sprosti se celoten psihosomatski sistem.

V svoji ponudbi imajo tudi azijsko nego obraza, telesa in stopal, ki je s tisočletnimi izkušnjami zagotovilo za uspeh. Pomaga pri odstranjevanju celulita, lajša stres in napetost.

Do globoke sprostitve, pospešene cirkulacije in povsem sproščenih utrujenih mišic vodi mešanica toplote in akupresure ter uporaba vročih vulkanskih kamnov. Masaža z vročimi vulkanskimi kamni je stara že več kot 2.000 let in spada pod okrilje tradicionalne kitajske medicine.