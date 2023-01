Dva v enem: popolna rešitev za težave z vidom

Naše oči se z leti spreminjajo. Z leti se – pri nekaterih prej, pri drugih pozneje – starajo tudi naše oči. Oči se sčasoma vse težje prilagajajo za pogled na blizu in daleč, zato potrebujejo nekaj pomoči. Najboljša rešitev za izboljšanje vida pri ljudeh, ki potrebujejo korekcijo vida za daljavo in bližino, so progresivna očala , saj se z njimi uporabniki izognejo neprijetnemu menjavanju očal za daleč in na blizu pri različnih opravilih. Progresivna očala omogočajo oster pogled na bližino in daljavo s samo enimi očali.

Kako delujejo progresivna očala?

Korekcija oziroma dioptrija se v primeru progresivnih očal spreminja po celotni površini progresivnih stekel. Gledanju v daljavo je namenjen zgornji del, spodnji del pa gledanju na bližino. Pri uporabi progresivnih očal vam ni treba premikati glave navzgor in navzdol, ampak z očmi, v čisto naravnem položaju, na steklih najdete optimalen položaj za gledanje. Progresivna stekla omogočajo oster vid na daljavo, srednjo daljavo, srednjo bližino in bližino (približno 40 cm) in olajšajo očesni napor in poskrbijo za najbolj naravno korekturo vida. Na zgornjem delu stekla je dioptrija za daljavo, ki proti spodnjemu delu prehaja v bližino. Progresivna stekla zagotavljajo progresivno dioptrijo in neskončno prilagodljivost za oster vid na vseh razdaljah. Poleg tega so tudi estetsko dovršena, saj na steklu ni vidnih mej in spremembe dioptrije niso opazne navzven.

Komu so namenjena?

Ključna odlika progresivnih očal je večnamenskost. Primerna so tako za ljudi, ki imajo dioptrijo za daljavo in bližino, ter tudi za tiste, ki imajo dioptrijo le za branje. Raznolike vrste progresivnih očal zadovoljijo potrebe različnih ciljnih skupin, ljudi vseh poklicev, hobijev in starosti. Ustrezna izbira vrste progresivnih stekel vam omogoča, da z njimi berete, delate na računalniku, vozite ali pa se ukvarjate s športom … V enih očalih je združena najbolj praktična, estetska in celovita rešitev za izboljšanje vida.

Razvoj tehnologije izdelave progresivnih očal je dosegel točko, ko se lahko za vsako starostno obdobje, življenjski slog in naravo poklica izdela funkcionalna progresivna očala za vsakega posameznika. Za voznike na primer takšne, ki zagotavljajo kar najbolj optimalen vid na daljavo in hkrati omogočajo dobro berljivost instrumentov na armaturni plošči, za tiste, ki delujejo v pisarniškem okolju in na računalniku, pa takšna, ki so kar najbolj udobna za delo na srednjih razdaljah in obenem omogočajo odličen vid na daljše razdalje.

Strahovi in privajanje

Glede uporabe progresivnih očal je največ strahov in mitov povezanih z obdobjem privajanja na očala. Naj vas ne skrbi, če še nikoli niste nosili progresivnih očal.

Večina uporabnikov s privajanjem na progresivna očala nima nobenih težav, pri nekaterih pa privajanje traja nekoliko dlje, saj so možgani tisti, ki se morajo privaditi na nove okoliščine. Ob prvi uporabi progresivnih očal se lahko zgodi, da se pojavi občutek zamegljenosti in nejasne slike na perifernih spodnjih delih stekla, ki pa se običajno izgubi po tednu ali dveh po nekaj dnevih neprekinjenega nošenja. Sčasoma boste pogled samozavestno in brez težav osredotočili na želeno razdaljo.

Med tistimi, ki se na progresivna očala ne navadijo, so v veliki meri tisti, ki nimajo ustrezno določene dioptrije ali natančno izdelanih očal. Izredno pomembno je poudariti, da sta predpogoja za uspešno navajanje na progresivna očala strokovno in natančno izmerjena dioptrija ter očala, izdelana v skladu z očesnimi parametri. Zato je zelo pomembno, da vam progresivna stekla izdela strokovnjak (optik), ki ima na tem področju tudi izkušnje. Za kvalitetna progresivna očala morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji: pravilno izmerjena dioptrija, kvalitetna korekcijska stekla in pravilna montaža v korekcijski okvir. Glede na kompleksnost in zahtevnost izdelave očal, kjer pri celotnem procesu sodeluje več ljudi, je izrednega pomena, da od svojega optika zahtevate več informacij o izvoru korekcijskih stekel. Namreč, niso vsa stekla enaka.

Posvetujte se s strokovnjakom, ki vam bo glede na naravo vašega dela in želje svetoval pravi tip progresivnih stekel, saj obstaja več tipov progresivnih stekel – z razširjenim delom za daljavo (za tiste uporabnike, ki bližinskega dela ne uporabljajo pogosto (vozniki ipd.)), z razširjenim delom za bližino in računalnik (za tiste, ki večinoma opravljajo pisarniška dela in daljava ni primarno območje gledanja).

Nakup progresivnih očal v praksi pomeni izmenjavo informacij med kupcem in optikom. Zelo je namreč pomembno, da optik ve kakšne so navade kupca, saj samo na podlagi takšnih informacij lahko skupaj izbereta ustrezna korekcijska stekla.

Rešitve podjetja Rodenstock

Na trgu obstaja kar nekaj ponudnikov progresivnih stekel, razlika med njimi je očitna predvsem pri kakovosti izdelave in sposobnosti ujeti unikatno, individualno mero očesnih podatkov, ki v končni fazi pomeni boljšo ali slabšo vizualno izkušnjo posameznika.

Če lahko serijski izdelki s prodajnih polic zadovoljijo širše množice, je položaj pri očalih povsem drugačen. Oči se ves čas premikajo, človeško oko se premakne do 250-tisočkrat na dan, progresivna stekla pa morajo delovati v vseh kotih, ne le na sredini. To je tudi razlog, da potrebujemo natančne podatke o očesu, kajti vsako oko je drugačno.

Premisi in dejstvu, da je edinstveno prav vsako oko, sledi tudi nastanek progresivnih stekel Rodenstock. Prav to je namreč razlog, da pri izdelavi progresivnih stekel Rodenstock po naročilu upoštevajo vrsto meritev, ki zadevajo vaše oči in prileganje očal vašemu obrazu. Z inovativnimi tehnologijami izdelujejo očala, ki so popolnoma prilagojena vašim očem in obraznim linijam.

Z visoko natančnimi očesnimi meritvami z napravo Rodenstock DNEye® Scanner lahko izmerijo vsa očesna popačenja in jih upoštevajo pri izdelavi stekel. Rezultat: videli boste bolje kot kadarkoli prej. Uživali boste v ostrejšem in bolj kontrastnem vidu kot kadarkoli prej, kar boste opazili še posebej v mraku.

Progresivna stekla podjetja Rodenstock odlikujejo kratko obdobje navajanja, neskončna prilagodljivost za oster vid, optimizirana vidna polja, minimalen učinek "plavanja" in popačenja, minimalni odboj svetlobe in vrhunski estetski učinek za optimalen in naraven vid, zaščita pred potencialno škodljivo modro svetlobo, stoodstotna UV-zaščita ter odlično prostorsko zaznavanje.

Zakaj je redna kontrola vida pomembna?

Pri Rodenstocku veliko pozornosti namenijo temeljitemu pregledu vida, saj morajo biti progresivna očala narejena natančno in glede na vašo dioptrijo. Tudi sicer zelo priporočajo redne kontrole vida ne glede na vašo starost ali zdravstveno stanje.

Oko je najpomembnejše človeško čutilo, z njim sprejmemo 70 odstotkov vseh informacij iz okolice, zato je zanj potrebno tudi ustrezno skrbeti. Kontrola vida je priporočljiva vsaj na vsaki dve leti. Je pomemben del rutinskega preverjanja zdravstvenega stanja vseh ljudi, prav tako pa tudi za redno posodabljanje dioptrije in ugotavljanje zgodnjih znakov očesnih bolezni. Pri otrocih so redni pregledi pomembni za pravilen razvoj vida, pri odraslih pa so pomemben del preventivnega preverjanja zdravja oči.