Družbeni "jetlag": izčrpavajoče stanje, za katerim morda trpite

Nedavna raziskava je pokazala, da za družbenim "jetlagom" trpi kar 87 odstotkov ljudi, ki živijo v razvitih državah. Povzročita ga "boj" z zgodnjim vstajanjem ob delavnikih in predolgo spanje ob koncih tedna, kar zmede biološko uro. To je lahko krivo za kronično utrujenost, razdraženost in celo poveča tveganje za razvoj srčnih bolezni.

"Spalni urnik igra pomembna vlogo pri zdravju. Če hodite spat in se zbujate ob isti uri, ima to lahko zelo dobre učinke na vaše zdravje, prav tako pa preprečuje razvoj srčnih in drugih bolezni," je ob tem pojasnila vodja raziskave Sierra B. Forbush.

K družbenemu "jetlagu" pripomoreta tudi premajhna izpostavljenost sončni svetlobi in premalo gibanja na prostem. To velja predvsem za posameznike, katerih delavniki se ne končajo po osmih urah.

Spanju pripisujemo premajhen pomen

Forbusheva je ob tem še poudarila, da za zdravje ni pomembna samo zadostna količina spanja, ampak tudi reden spalni urnik, pri čemer je ključno, da se ga držimo tudi ob koncih tedna. Večina namreč ob koncih tedna ostane budna pozno v noč in se zbuja veliko pozneje kot sicer.

Nekateri zdravniki so ta vzorec primerjali s pravim "jetlagom". "To obnašanje je enako, kot če bi v petek zvečer leteli iz Pariza v New York in nato v ponedeljek zjutraj nazaj. Temu rečemo izčrpanost zaradi časovne razlike," pojasnjujejo in dodajajo, da je današnje preživljanje koncev tedna večine ljudi podobno prav temu. Stanje so zato poimenovali družbeni "jetlag", saj na enak način zmedemo biološko uro.

Ljudje, ki trpijo za tem, so bolj nagnjeni k depresiji, kadijo, zaužijejo več kofeina in spijejo tudi več alkohola.

Ponovna nastavitev biološke ure

Strokovnjaki pravijo, da bi morali tako imenovani "spalni dolg" jemati tako resno kot finančne dolgove, saj lahko kronično pomanjkanje spanja zelo poslabša zdravstveno stanje.

A menijo, da se lahko stanje popravi s ponovno nastavitvijo biološke ure, kar pomeni, da si najprej prizadevamo spati sedem ur na noč, ob koncih tedna pa se izogibamo daljšemu spancu. Naslednji korak naj bo ustaljen spalni urnik, kar pomeni, da se v posteljo vsak dan odpravimo ob približno isti uri, prav tako ob približno isti uri vstajamo.

Sicer pa današnja družba pozna še eno stanje, ki se sprva pokaže kot kronična utrujenost in se lahko razvije v nekaj precej hujšega. Gre za izgorelost, o kateri smo junija govorili s psihoterapevtom in strokovnjakom za izgorelost Urošem Drčićem.

