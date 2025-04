Dojenček joka? Malček noče jesti? Tu je pomoč, ki jo potrebujete.

Ko se znajdete v vlogi novopečenega starša, hitro ugotovite, da niste pripravljeni na vse nove izzive, ki vas čakajo. Okoli vas zagotovo mrgoli ljudi z različnimi nasveti, vi pa iščete tistega, ki bi ustrezal vam, vašemu stilu vzgoje, vaši družini. Številni tako posežejo po spletu, kjer iščejo odgovore, nasvete in oporo. A med množico informacij je težko izluščiti uporabne od tistih, ki ustvarjajo le še več zmede in skrbi. V Generali Zavarovalnici zato staršem nudijo brezplačen, a strokoven program Za srečen začetek, v katerem so na voljo preverjeni nasveti strokovnjakinj, prilagojeni posameznim starostim otroka – korak za korakom.

Vsako obdobje starševstva prinaša nove izzive, zato se z odraščanjem otroka tudi starši vedno srečujemo z novimi izzivi in iščemo nove nasvete. Tudi ko mislimo, da že vse vemo, se vedno najde še nekaj novega, nova skrb, pri kateri se moramo spet nekaj naučiti. Prav zato je program Za srečen začetek prilagojen različnim starostnim obdobjem otroka, glede na katera poskuša staršem pomagati s strokovnimi usmeritvami in nasveti.

Raziskali smo, kakšne vsebine lahko mladi starši najdejo v programu Za srečen začetek.

Vse se začne že z nosečnostjo

Čeprav je nosečniško obdobje še kako kratko v primerjavi z vsemi naslednjimi razvojnimi obdobji otroka, ki sledijo, ni zato nič manj pomembno. Da bi lahko starši resnično začeli svoje starševsko popotovanje na začetku, so v programu Za srečen začetek posebno skrb namenil tudi nosečnicam.

Foto: Shutterstock

Bodoči starši, ki se v ta brezplačen program prijavite še pred rojstvom otroka, boste prejeli tri kratke vodiče, ki vam bodo pomagali pri pripravah na dojenčka. Dobili boste praktičen seznam potrebščin z nasveti, kako privarčevati pri opremi, in nasvete, kako urediti pravice in obveznosti pred rojstvom ter celo vodič za poporodno telovadbo.

Za lažji začetek starševstva

Če bi deset staršev vprašali, katero obdobje je bilo najtežje, kdaj so imeli največ težav in skrbi, kdaj so potrebovali največ pomoči, bi najverjetneje dobili zelo različne odgovore, a dejstvo ostaja. Prvo leto z dojenčkom je tisto, ki v življenje staršev prinese največje spremembe in zahteva tudi največ prilagajanja. Program Za srečen začetek se tako nadaljuje z videonasveti za prvo leto z dojenčkom.

S prijavo v program boste starši dojenčkov lahko dostopali do kar 24 videovsebin. Vsak mesec boste glede na takratno starost vašega dojenčka prejeli po en nasvet o razvoju od Barbare ter enega o prvi pomoči za dojenčke od Andreje. Če se boste prijavili kmalu po rojstvu, boste tako te nasvete lahko prejemali 12 mesecev oziroma vsak mesec do dopolnjenega prvega leta starosti otroka. Z videonasveti boste lahko lažje razumeli dojenčkov razvoj in njegovo vedenje.

V programu boste tako denimo izvedeli vse o tem, zakaj vaš dojenček joka, če ga odložite, zakaj daje vse v usta, zakaj se ne zna sam zamotiti z igro, pa tudi kako prepoznati dihalno stisko, kako se soočiti s tujkom v ustih, kako otroku pomagati v primeru zastrupitve in še veliko več.

Foto: Shutterstock

"Moje poslanstvo je podpirati poslanstvo staršev – suvereno marširanje skozi divji svet starševstva. Glede na bogate izkušnje podpiranja staršev vem, da z jasnimi odgovori in kakovostnimi informacijami lahko naredimo starševstvo lahkotnejše, otroka pa z večjo gotovostjo spremljamo do njegovega potenciala. Hvaležna sem, da lahko s programom Za srečen začetek prispevam k vašemu globljemu razumevanju dojenčka ter k iskanju načinov, kako malčka voditi po poti do zrelosti in samostojnosti," je o programu povedala Barbara Cvetko.

Malčki prinašajo nove izzive

Čeprav je starševstvo še kako prijetno in notranje pomirjujoče, pa je to hkrati tudi pot, na kateri se vsi nenehno učimo in izpopolnjujemo. Tudi ko otrok dopolni prvo leto in se iz dojenčka spremeni v malčka, se starši neprenehoma soočajo z novimi vprašanji, skrbmi in izzivi.

Tako program Za srečen začetek vključuje tudi videonasvete za starše otrok od drugega do petega leta. V tem delu programa Barbara Cvetko s starši deli nasvete za spodbujanje otrokove samostojnosti pri umivanju, oblačenju in v kuhinji, Andreja Gerl pa o prvi pomoči za malčke.

V tem delu programa boste skupaj prejeli kar 24 videonasvetov, ki bodo razdeljeni v pet sklopov:

sodelovalno in samostojno umivanje,

samostojnost v kuhinji in pri jedi,

samostojno oblačenje,

samostojna igra in

nasveti za prvo pomoč, npr. padec malčka, poškodba glave, oskrba ran, odrgnin, opeklin, oskrba zvinov, zlomov in izbitega ali zlomljenega zoba.

"Program Za srečen začetek je prava mala šola za vse starše, ki se želijo opolnomočiti tudi na področju najpogostejših zdravstvenih težav ter poškodb dojenčkov in malčkov. Kot medicinska sestra se v ambulanti za nujno medicinsko pomoč pogosto srečujem z negotovimi in prestrašenimi starši, ko njihovi otroci zbolijo. Zato smo želeli pripraviti nekakšen videovodnik, ki bo s preprostimi nasveti in triki olajšal obdobje bolezni in poškodb ter jim hkrati dal občutek, da vse, kar potrebujejo, že imajo. In to je zaupanje vase in znanje, v katerega so se odločili vložiti," je o programu povedala Andreja Gerl.

Foto: Shutterstock

Zakaj se prijaviti v program Za srečen začetek?

Zadovoljstvo med dosedanjimi uporabniki programa je izjemno, kar ni presenetljivo glede na to, da gre za brezplačne, a hkrati vseeno strokovne vsebine z zanesljivimi in koristnimi informacijami, ki staršem pomagajo ravno v pravem trenutku.

Anketiranje med uporabniki je pokazalo, da jih kar 95 odstotkov pravi, da so nasveti v programu uporabni. Enak delež uporabnikov pravi, da so se s pomočjo programa Za srečen začetek naučili nekaj novega. Prav tako se visok delež uporabnikov strinja, da so bili nasveti, ki so jih prejeli, dovolj strokovni.

Foto: Shutterstock

Kako se prijaviti? Bodoči starši, starši dojenčkov in malčkov se lahko v program prijavijo zelo preprosto, kar prek spleta. To lahko storite na spletnih straneh programa: bodoči starši,

starši dojenčkov in

starši malčkov. Prijavite pa se lahko tudi prek fizičnega obrazca, ki ga prejmete v Baby paketu v porodnišnici ali ob naročilu Baby paketa na spletu. Zagotovite si program brezplačno!

