Dodajanje vitamina D zmanjša tveganje za respiratorne okužbe za kar 70 odstotkov

Foto: Sensilab d.o.o.

Po neskončno dolgi zimi se nam spomladi pogosto zdi, da smo končno spet ujeli pravi ritem. Daljši dnevi in toplejši sončni žarki nas zvabijo k dejavnostim na prostem in k aktivnejšemu življenjskemu slogu, a telo nam nepričakovano odpove. Namesto da bi uživali v prebujajoči se pomladi, obležimo s prehladom ali virozo in v hipu gre ves zagon po zlu.

Manjka nam sončne energije!

Krivca za spomladanske prehlade in utrujenost iščemo v virusih, premalo pa razmišljamo o nečem bolj osnovnem – pomanjkanju sončne svetlobe in posledično vitamina D. Vitamin D ima ključno vlogo pri aktivaciji imunskih celic, a po dolgi zimi so njegove zaloge izčrpane.

In prav v prehodnem obdobju, ko bi telo potrebovalo največ podpore, ga pogosto zanemarimo. Pomladni sončni žarki nas zavedejo, da je čas pomanjkanja vitamina D že mimo – v resnici pa telo potrebuje še tedne, da ponovno vzpostavi pravilno ravnovesje. Če mu ne pomagamo, hitro občutimo posledice: šibkejši imunski sistem, manj energije in večjo dovzetnost za okužbe.

Raziskave kažejo, da večina ljudi v zimskih mesecih trpi za pomanjkanjem tega ključnega vitamina.

Zimski sončni žarki niso dovolj – vaše telo je še vedno v minusu

Foto: Sensilab d.o.o.

Čeprav so dnevi daljši, večina ljudi večji del dneva še vedno preživi v zaprtih prostorih. Da bi telo sintetiziralo dovolj vitamina D samo s soncem, bi morali v idealnih razmerah skoraj 30 minut dnevno goli ležati na soncu.

Ker pa ob teh zgodnjih pomladnih temperaturah večino kože običajno pokrivamo z oblačili, se ta čas drastično podaljša. Poleg tega sončna svetloba v naših geografskih širinah od oktobra do aprila ne doseže prave intenzivnosti, da bi koža sploh lahko sintetizirala dovolj vitamina D.

Tudi prehrana ne zagotavlja dovolj vitamina D, saj bi za zadostno preskrbo morali zaužiti ogromne količine mastnih rib, jajc in mlečnih izdelkov, da bi pokrili dnevne potrebe.

Ste danes že pojedli 40 jajc? Da bi zgolj s hrano zadovoljili povečano zimsko dnevno potrebo po vitaminu D, bi morali vsak dan zaužiti več kot 200 gramov lososa, 600 gramov konzerviranih sardin, 40 jajc, ali 30 litrov mleka!

Foto: Sensilab d.o.o.

Če pozimi nismo redno uživali vitamina D v obliki prehranskih dopolnil, obstaja velika verjetnost, da ga zdaj močno primanjkuje – ravno v času, ko ga telo najbolj potrebuje.

Pomanjkanje tega vitamina pogosto ostane neopaženo, dokler telo ne postane utrujeno, odpornost pade, najmanjši otroški kašelj pa povzroči, da obležimo za prehladom ali virozo. Prav zdaj je ključni trenutek, ko telo potrebuje dodatno podporo, saj se brez nje težje prilagaja sezonskim spremembam.

Kako ste lahko prepričani, da vam primanjkuje vitamina D?

Oslabljen imunski sistem, večja dovzetnost za okužbe,

kronična utrujenost in občutek izčrpanosti,

šibkejše kosti in povečano tveganje za poškodbe,

slabše razpoloženje in večja možnost sezonskega padca razpoloženja.

Nova odkritja glede vitamina D

Najnovejše raziskave kažejo, da smo dnevne potrebe po vitaminu D dolgo podcenjevali. Vitamin D namreč ni ključen le za zdrave kosti, ampak tudi za odpornost, zdravje srca in preprečevanje avtoimunskih bolezni. Zato je Endokrinološko društvo leta 2024 priporočeni dnevni vnos za odrasle povečalo na od 1.500 do dva tisoč IU, v zimskem in prehodnem obdobju, ko smo najbolj ranljivi, pa kar do 4000 IU!

Z Vitaminom D se je skoraj nemogoče predozirati Da bi dosegli toksične ravni vitamina D, bi morali več mesecev zapored zaužiti vsaj 40 tisoč IU dnevno, kar je desetkrat več od zgornje varne meje. Za primerjavo: telo lahko ob celodnevni izpostavljenosti poletnemu soncu samo proizvede od deset tisoč do 20 tisoč IU vitamina D brez škodljivih učinkov.

Vitamin D: skriti motor imunskega sistema

Večina ljudi ob prvih znakih prehlada poseže po vitaminu C, saj ta velja kot klasična rešitev za okrepitev imunosti. A v ozadju deluje še en pomemben člen – vitamin D, ki imunskemu sistemu sploh omogoči, da se pravilno odzove na okužbe.

Brez zadostne količine vitamina D imunske celice ne delujejo optimalno. T-limfociti, ki so ključni zaščitniki našega imunskega sistema, potrebujejo vitamin D, da se aktivirajo in učinkovito uničujejo viruse in bakterije. Ko tega vitamina primanjkuje, je obramba telesa počasnejša in manj učinkovita. To pomeni, da hitreje pride do okužbe, simptomi trajajo dlje, okrevanje pa je napornejše.

Znanstvene raziskave potrjujejo močno povezavo med vitaminom D in odpornostjo. Študija iz leta 2017 je pokazala, da dodajanje vitamina D zmanjša tveganje za respiratorne okužbe pri osebah s pomanjkanjem tega vitamina za kar 70** odstotkov. Poleg tega so raziskave v obdobju pandemije covida-19 pokazale, da je bilo pri hospitaliziranih bolnikih z nizkimi ravnmi vitamina D večje tveganje za hujši potek bolezni.

Zdrava prehrana in gibanje sta osnova močnega imunskega sistema, vendar brez zadostne količine vitamina D telo preprosto ne more pravilno delovati. Ko je tega vitamina premalo, odpornost popusti, okrevanje traja dlje in vsak prehlad postane še večji izziv.

Kako vitamin D koristi našemu zdravju? Krepi imunski sistem in zmanjšuje tveganje za sezonske bolezni,

zmanjšuje občutek utrujenosti ter povečuje splošno raven energije,

krepi kosti, saj omogoča absorpcijo kalcija in zmanjšuje tveganje za poškodbe,

izboljšuje razpoloženje in zmanjšuje tveganje za sezonsko depresijo,

prispeva k zdravju srca in ožilja ter uravnava krvni tlak,

podpira pravilno delovanje mišic in izboljšuje telesno zmogljivost,

pomaga telesu pri prilagajanju na sezonske spremembe in temperaturna nihanja,

zmanjšuje tveganje za respiratorne okužbe in podpira hitrejše okrevanje.

Preprosta sprememba, ki bo rešila vašo odpornost!

Ker je s prehrano skoraj nemogoče zadovoljiti vse dnevne potrebe po vitaminu D, sončna izpostavljenost pa je kljub daljšim dnem vseeno premajhna, je smiselno poseči po bolj praktični rešitvi. Sensilabov Essentials Vitamin D3 4000 IU je popolna izbira za vso družino, saj samo z eno kapsulo dnevno zagotovi zadostno količino vitamina D3, zlasti ob povečanih potrebah.

Foto: Sensilab d.o.o.

Zakaj izbrati Essentials Vitamin D3 4000 IU?

Optimalen odmerek: Vsaka kapsula vsebuje 4000 IU vitamina D3, ki popolnoma pokrije povečane dnevne potrebe.

Vsaka kapsula vsebuje 4000 IU vitamina D3, ki popolnoma pokrije povečane dnevne potrebe. Izjemna absorpcija: Kapsule zagotavljajo hitro in učinkovito absorpcijo.

Kapsule zagotavljajo hitro in učinkovito absorpcijo. Naraven vir: Vitamin D3 (holekalciferol) je najboljša in telesu najbolj prijazna oblika vitamina D.

Vitamin D3 (holekalciferol) je najboljša in telesu najbolj prijazna oblika vitamina D. Preprosta uporaba: Le ena kapsula na dan vam zagotavlja zadostno dnevno količino vitamina D.

Le ena kapsula na dan vam zagotavlja zadostno dnevno količino vitamina D. Podpora celotnemu telesu: Krepi odpornost, izboljšuje splošno počutje, podpira zdravje kosti in pomaga ohranjati dobro razpoloženje.

Z eno kapsulo na dan boste telesu pomagali hitreje obnoviti izčrpane zaloge vitamina D, okrepili svojo odpornost in poskrbeli za dovolj energije za spomladanske aktivnosti na prostem.

Pustite sezonske nevšečnosti za seboj – naročite svojo zalogo Sensilab Essentials Vitamina D3 v posebni ponudbi TUKAJ.

VIRI:

https://chess.uchicago.edu/vitamind/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9974397/

https://doi.org/10.1007/s12020-023-03331-9

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28202713/

https://nijz.si/nalezljive-bolezni/tedensko-spremljanje-respiratornega-sincicijskega-virusa-rsv/

Naročnik oglasnega sporočila je SENSILAB D. O. O.