Devet zdravih živil, ki se jih izogibajte, ko ste bolni

Nekatera sicer zelo zdrava živila se ob dnevih, ko se ne počutite najbolje, ne bodo dobro obnesla, saj se lahko počutite še slabše, simptomi pa so lahko zaradi njih še hujši.

Na spodnjem seznamu so živila, ki se jim je v tem času bolje izogibati, a če ste jih med slabimi dnevi že preizkusili in veste, da se vaše telo nanje odziva dobro, raje poslušajte sebe.

Ne pozabite, vsak se na hrano odziva drugače.

Brokoli in oreščki so super živilo, a bolj super bodo, ko boste zdravi. Foto: Getty Images

Kadar imate prehlad, gripo ali vročino

Izogibajte se špinači, oreščkom in brokoliju. Špinača vsebuje veliko histamina, snovi, ki v telesu izzove vnetno reakcijo, kar lahko v času prehlada, gripe ali vročine privede do zaprtosti in utrujenosti. Tudi oreščki na telo v času slabega počutja ne vplivajo dobro, saj jih prebavlja dlje časa in lahko vzdražijo želodec. Prav zaradi prebave naj bi se izogibali tudi brokoliju.

Namesto tega jejte rdečo papriko in gobe. Rdeča paprika v nasprotju z zgoraj naštetimi živili deluje protivnetno in je hkrati polna antioksidantov ter vitamina C, medtem ko se gobe odrežejo precej dobro, ko je treba braniti imunski sistem.

Staran ali celo plesniv sir v času slabega počutja ni dobra izbira. Foto: Getty Images

Kadar imate glavobol

Izogibajte se staranemu siru in fermentirani hrani. Dlje ko se hrana stara, več histamina vsebuje. To velja predvsem za gavdo in parmezan, zato se jima je v času glavobola bolje izogibati. Fermentirana hrana pa lahko celo vzbudi glavobol, saj vsebuje veliko tiramina, znanega sprožilca migren in glavobolov.

Namesto tega jejte beljakovine in kumare. Zdravniki ob glavobolih priporočajo več hrane, bogate z beljakovinami, pa tudi živila, bogata z vodo, kot so kumare, lubenice, pomaranče in drugi agrumi.

Citrusi zaradi kisline razbolelemu grlu ne bodo dobro deli. Foto: Getty Images

Kadar kašljate in imate vneto grlo

Izogibajte se surovi zelenjavi in citrusom. Živila, ki jih je težje pogoltniti, kot je surova in trda zelenjava, v času kašlja in vnetega grla odsvetujejo, saj povzročajo razdraženost. Prav zaradi razdraženosti odsvetujejo tudi citruse, za katere se zaradi vitaminov in sočnosti predvideva, da so odlična izbira, a je lahko kislina v njih tista, ki razdraži grlo in želodec.

Namesto tega jejte jajca in med. Jajca je veliko lažje pogoltniti, poleg tega vsebujejo veliko vitamina D in cinka, ki sta odlična branilca imunskega sistema. Med pa je že dolgo znan kot naravni blažilnik kašlja.

Mleko lahko dodatno razdraži črevesje, ko vas boli želodec, vam je slabo ali imate drisko. Foto: Getty Images

Kadar vas boli želodec, vam je slabo ali imate drisko

Izogibajte se mlečnim izdelkom in fižolu. Mlečni izdelki lahko delujejo vnetno in povzročajo težave pri prebavi, kar bi lahko še poslabšalo stanje. Želodec lahko vzdraži tudi fižol ter s seboj prinese še napihovanje in krče.

Namesto tega jejte ovseno kašo, beli riž in banane. Ovseni kosmiči so za želodec precej blagi, vsebujejo veliko selena, ki telo ščiti pred okužbami, pa tudi cinka, ki pomaga pri boju proti virusom. Beli riž bo na prebavni trakt deloval pomirjevalno in poskrbel tudi za boljšo trdoto blata, kar je pri driski zelo dobrodošlo, banane pa so polne kalija, pomembnega minerala za zdravje celic.

