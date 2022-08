Čez dan pogosto dremate? To je lahko precej slaba novica.

Prejšnji teden so v publikaciji Hypertension, ki jo izdaja ameriško združenje za zdravje srca, objavili izsledke nove obsežne raziskave, ki je pokazala očitno povezavo med pogostim popoldanskim dremežem ter visokim krvnim tlakom in pojavom možganske kapi.

Udeleženci raziskave, ki so si redno privoščili popoldanski dremež, so v primerjavi s tistimi, ki čez dan ne dremajo, imeli 12 odstotkov več možnosti, da bodo imeli povišan krvni tlak, in kar 24 odstotkov več možnosti, da jih bo doletela možganska kap. Pri ljudeh, mlajših od 60 let, je bila pogostost teh srčno-žilnih obolenj v povezavi z dremežem še očitnejša, poroča CNN.

Foto: Pexels

Ob tem strokovnjaki za motnje spanja poudarjajo, da nam popoldanski dremež sam po sebi ne škodi, lahko pa potreba po njem kaže na to, da je z našim zdravjem nekaj narobe.

"Sam dremež ni škodljiv, toda veliko ljudi, ki popoldne dremajo, to počne zato, ker njihov spanec ponoči ni kakovosten," je za CNN poudaril klinični psiholog Michael Grandner, "slab spanec pa je povezan s slabšim zdravjem, ki ga le dremež ne bo popravil."

"Popoldanski dremež je lahko svarilo, da ima človek motnjo spanja," je ob tem za CNN dodal specialist za motnje spanja dr. Raj Dasgupta, "motnje spanja pa so povezane s povečanim stresom in hormonskimi motnjami, ki lahko privedejo do previsoke telesne teže, povišanega krvnega tlaka, sladkorne bolezni - stanj, ki pomenijo visoko tveganje za srčne bolezni."

