Česa niste vedeli o bolezni, ki lahko doleti vsakogar

Maj je mesec ozaveščanja o celiakiji – bolezni prebavil, ki povzroča črevesne težave ob zaužitju glutena. Celiakija prizadene številne posameznike, a ni nujno, da se pri vseh pojavita driska in hujšanje, ki sta v preteklosti veljala za ključna simptoma pri prepoznavanju te bolezni. Po zadnjih raziskavah se pojavita le pri tretjini testirancev, ki so pokazali intoleranco na gluten, večina pa ima atipične ali sploh neprepoznavne simptome.

Predstavljamo vam deset zanimivosti o celiakiji, ki jih morda ne poznate:

1. Celiakija je genetska bolezen. Če jo imate, to pomeni, da v svojem genetskem zapisu nosite še nekaj neposrednih povezav s svojimi daljnimi predniki – povezana naj bi bila že z neandertalsko DNK.

2. Čeprav je nekaj časa veljalo prepričanje, da je celiakija razširjena le med evropskimi ljudstvi, je dokazano, da prizadene tudi špansko, azijsko, arabsko in številne druge neevropske populacije.

3. Za celiakijo ni zdravila ali cepiva. Čeprav je bilo nekaj poskusov, so vsa prizadevanja za razvoj cepiva propadla. Edino trenutno sprejeto zdravljenje celiakije je stroga dieta brez glutena. Bolniki, ki se diete ne držijo, lahko hitro opazijo simptome, kot so sprememba razpoloženja, prebavne motnje z drisko, povečan in napet trebuh, tudi slabost in bruhanje.

4. Za celiakijo trpi več žensk kot moških, in sicer približno dvakrat toliko.

5. Dober pokazatelj celiakije so okvare zobne sklenine, še posebno pri otrocih.

6. Obstaja več kot 200 znakov in simptomov, ki nakazujejo na celiakijo. Nekateri bolniki jih imajo več, nekateri le nekaj.

7. Večina ljudi nima simptomov ali ti niso povezani z želodčnimi ali črevesnimi težavami. Lahko so na primer anemični ali omotični, kar bi na prvo žogo le redkokdo povezal s celiakijo.

8. Stopnja celiakije je največja med sorodniki prve stopnje. Če imate torej starše, otroke, brata ali sestro s celiakijo, imate veliko večje tveganje za razvoj celiakije.

9. Verjeli ali ne, med kadilci cigaret je stopnja celiakije veliko nižja kot med nekadilci. Znanstveniki še niso odkrili, zakaj, prav tako bolezni ne boste pomagali ozdraviti, če zdaj začnete kaditi.

10. Poleg genetskih dejavnikov tveganja so s celiakijo povezani tudi okoljski dejavniki. Približno 99 odstotkov ljudi ima eno od različic tkivnega gena HLA: DQ2.5, DQ8, DQ2.2, ni pa nujno, da se bolezenski znaki razvijejo pri vseh, ki imajo ta gen. Lahko se bolezen sproži v stresnem obdobju, potem ko so preboleli katero drugo bolezen, virozo, številnim ženskam pa tudi po porodu.

