Bolečine v vratu: večina dela to napako!

Se tudi vam kdaj med sedenjem pojavijo pekoč in boleč občutek v vratu, otrdelost vratu oziroma pekoča bolečina med lopaticami? Velika večina stori to napako, da to rešuje oziroma preprečuje te težave predvsem z razteznimi vajami za vrat, kar pa, kot svarijo strokovnjaki iz KinVitala, pogosto ni najboljša rešitev.

Foto: Kinvital

Poskrbite za dnevno higieno vaše hrbtenice!

Strokovnjaki iz kineziološkega centra KinVital so tako skozi leta dela na tem področju razvili poseben protokol preventive in vaj za vratno hrbtenico. Opozarjajo, da se največja rezerva pogosto skriva v t. i. dnevni higieni hrbtenice.

Kaj pravzaprav pomeni termin dnevna higiena hrbtenice? Nanaša se na našo dnevno skrb za hrbtenico – kako sedimo, spimo, se premikamo itd. Se pravi, z neustrezno dnevno higieno hrbtenice bomo celotno hrbtenico od ledvenega do vratnega dela bistveno bolj obremenili. In verjetno nam ni treba veliko razmišljati, da ugotovimo, da ob večji obremenitvi tudi prej pridelamo kakšno bolečino ali kronično težavo.

Foto: Kinvital

Kaj lahko storimo sami?

Foto: Kinvital 1. Izboljšajte položaj pri sedenju – uporabljajte naslonjalo! Pri sedenju bo ključno, da se boste naučili uporabljati naslonjalo. Večina ljudi, ki ima težave, ga namreč ne uporablja in prav to je ena ključnih težav.

Usedemo se do konca sedala, trup naslonimo na naslonjalo, ki je rahlo pomaknjeno nazaj, stol pomaknemo povsem do mize in roke naslonimo na mizo. Poleg tega poskrbimo še za ustrezno višino ekrana, ki naj bo približno v višini oči.

In zapomnite si naslednje – pasivno sedenje (položaj, ko smo naslonjeni) je veliko primernejše za dolgotrajno sedenje kot aktivno sedenje (položaj, kjer imamo vzravnan trup).

2. Poskrbite za ustrezen vzglavnik. Ne, ne potrebujete vzglavnika z nazivom ortopedski ali pa ergonomski itd. Gre lahko tudi za povsem običajen vzglavnik, je pa njegova velikost odvisna predvsem od našega položaja med spanjem. Vzglavnik mora poskrbeti, da dobro podpre glavo, da vratna hrbtenica ostane v čim bolj nevtralnem položaju. Tako bomo potrebovali malce višji vzglavnik, če pretežno spimo na boku, in precej nizek vzglavnik (ali pa ga sploh ne potrebujete), če spite na trebuhu. Za spanje na hrbtu pa pride v poštev nekaj vmes, visok naj bo ravno toliko, da vam ustrezno podpre glavo, da se ta ne zvrača nazaj.

3. Osnovne vaje razbremenitve na dnevni ravni – od 10- do 15-minutni sklop vaj. Gre za nekaj osnovnih vaj, ki se osredotočajo predvsem na odpravljanje negativnih učinkov sedenja. Tako naj bodo osredotočene predvsem na raztezanje/razgibavanje prsne in vratne hrbtenice ter ramenskega obroča. Ta tip vaj predstavlja nekakšno protiutež sedenju in napetostim v telesu, ki tam nastanejo. Priporoča se nekje od 3 do 5 vaj, ki jih izvedemo na tleh in se ob izvajanju tudi dobro umirimo. Tako se bo sprostila tudi napetost, ki je nastala med dolgotrajnim sedenjem, in zagotovo se boste počutili malce bolj lahkotno.

Foto: Kinvital

4. Vadba moči za celotno telo dvakrat na teden. Pomembno je ločiti med osnovnimi vajami moči in vajami raztezanja/razgibavanja. Vadba moči je ključno preventivno sredstvo, saj te predstavljajo ključno komponento za kakovostno in učinkovito gibanje, medtem ko je razgibavanje oziroma raztezanje zgolj naša dnevna "terapija" za sedenje.

Foto: Kinvital

Prav vadba moči najpogosteje izostane pri ljudeh. Ta vadba nima zgolj estetskega vidika, ampak je njen prvi in osnovni vidik predvsem dobra funkcionalnost človeka in preventiva. In prav odsotnost ustrezne moči v kombinaciji s slabimi gibalnimi vzorci je najpogostejši razlog za nastanek kroničnih težav v vratu, križu, kolenih itd.

Foto: Kinvital