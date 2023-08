Bolečine v sklepih – kako jih učinkoviti premagati?

Oglasno sporočilo

Bolečine v sklepu so kot opozorilni znak našega telesa, ki nam vztrajno sporoča, da je nekaj narobe.

Sklepne bolečine so ena izmed glavnih težav pri ljudeh vseh starosti, pogosteje pa nastopijo po 50. letu starosti. Morda vas bo presenetilo, toda kar 80 odstotkov ljudi po 70. letu se sooča s težavami, ki jih povzročajo bolečine v sklepih.

Bolečini so pogosto pridružene še oteklina in okorelost sklepa ter zmanjšana gibljivost. Sklepi predstavljajo pomemben del gibalnega aparata, ki nam omogoča gibanje – vse od sedenja, hoje, teka in tudi ležanja ter brezskrbnega počitka.

Prav zaradi svoje gibljivosti so sklepne strukture še posebej podvržene obrabi in poškodbam, ki lahko brez primernega zdravljenja vodijo v hude gibalne omejitve.

Ali ste vedeli, da lahko s sodobnimi fizioterapevtskimi pristopi uspešno zmanjšamo vaše bolečine in preprečimo nastanek nepovratnih poškodb sklepa?

V tem članku smo za vas pripravili pregled najpogostejših vzrokov bolečine v sklepih, značilnosti različnih bolezni in vam hkrati razkrivamo priročne nasvete za pomoč, ki so jih pripravili strokovnjaki klinike Medicofit.

Kako vas v kliniki Medicofit vodimo od bolečin v sklepih do brezskrbnega življenja brez omejitev, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Kdaj se pojavijo bolečine v sklepih?

Bolečine v sklepih imajo številne vzroke in običajno niso razlog za preplah. Izvirajo lahko iz številnih zdravstvenih stanj, med katerimi so najpogostejši obraba sklepnega hrustanca, revmatska obolenja ali zgolj poškodba sklepa.

Poznavanje vzroka vaših težav je ključno za izbiro pravilnega načina zdravljena. V nadaljevanju vam predstavljamo najpogostejše vzroke za sklepno bolečino.

Sklepne poškodbe

Poškodba je zagotovo najpogostejši vzrok za akutne bolečine v sklepu, saj je dovolj le en nepravilen korak ali zdrs, da se poškodujejo sklepne strukture.

Sklep je sestavljen iz kosti, sklepnega hrustanca, sklepnih vezi in tetiv ter mišic, ki sklep obdajajo. Poškodovan je lahko prav vsak del sklepa, vse od zloma, zvina in izpaha do natrganja vezi.

Vas zanima, katere poškodbe so najpogostejše? Zaradi udarca ali padca se najpogostejše poškodbe vezi in mišičnih kit ali zvin sklepa.

Najpogosteje poškodovani sta kolenski križni vezi (sprednja in zadnja), sledijo poškodbe gleženjskih vezi (posledica zvina) in poškodbe kit rotatorne manšete (kite mišic, ki omogočajo gibanje v ramenskem sklepu).

Ob poškodbi sklep izgubi svojo polno funkcijo, zato je gibanje boleče in včasih tudi oteženo. Ob vsakem sumu na večjo poškodbo je potrebna slikovna diagnostika sklepa (RTG, MR), saj lahko le tako uspešno načrtujemo vaše zdravljenje.

Večina ljudi po poškodbi žal še vedno misli, da je dovolj zgolj mirovanje in počitek, kar pa ne drži.

Vsaka poškodba si zasluži celostno fizioterapevstko zdravljenje, saj lahko v nasprotnem primeru vodi v razvoj napačnih gibalnih vzorcev, ki so kot strup za vaše sklepe. Nepravilno zdravljena poškodba pri številnih pacientih vodi v obrabo sklepa in nastanek kroničnih bolečin.

Strokovnjaki klinike Medicofit so specializirani za zdravljenje vseh vrst sklepnih poškodb in vam skozi sodobne načine zdravljenja pomagajo povrniti polno funkcijo po poškodbi.

Osteoartroza sklepov

Zagotovo ste že slišali za artrozo ali obrabo sklepa – gre za najpogostejšo degenerativno sklepno bolezen, ki se pojavlja pri kar več kot polovici ljudi nad 65. letom starosti.

Kosti v sklepu so obdane s sklepnim hrustancem, ki zmanjšuje trenje med gibanjem v sklepu. Tako kot mi se tudi naš sklepni hrustanec z leti stara in izgublja svojo gladko in nežno strukturo.

Najpogosteje se pojavljajo obrabe sklepov rok, kolka, kolena in hrbtenice, saj so ti sklepi zaradi našega življenjskega sloga najbolj obremenjeni.

Morda vas zanima, ali je življenje z osteoartrozo lahko normalno. Naj vas pomirimo. S pravilnimi fizioterapevtskimi pristopi lahko upočasnimo napredek bolezni in zmanjšamo pritisk na sklepni hrustanec.

V kliniki Medicofit smo opazili, da je zdravljenje najučinkovitejše, če se ga lotimo takoj po postavljeni diagnozi, ko bolezen še ni napredovala in povzročila poškodb na vaših kosteh. Strokovna ekipa klinike Medicofit vključuje strokovnjake, usposobljene za preprečevanje napredka degenerativne obrabe sklepov.

Artritis – sklepno vnetje

Artritisi predstavljajo široko skupino revmatskih bolezni, ki jim je skupno prav sklepno vnetje. Najpogosteje se sklepno vnetje začne na sklepni ovojnici (sinoviji), nato pa se razširi še na okoliške strukture – vezi in mišice.

Vnet sklep je otečen, boleč, slabše gibljiv in včasih tudi topel na dotik. Dolgotrajno vnetje v sklepu lahko povzroči nepopravljivo škodo, zato nikar ne ignorirajte prvih znakov artritisa.

Ali vas zanima, kateri artritisi se najpogosteje pojavljajo? Glavni predstavnik te velike skupine je zagotovo revmatoidni artritis, za katerega verjamemo, da ste že slišali.

Revmatoidni artritis je kronična revmatska bolezen, ki običajno nastopi po 40. letu starosti. Sprva se pojavi vnetje na malih sklepih (običajno dlani in stopala), ki se z napredkom bolezni razširi na večje sklepe (koleno in kolk).

Naši bolniki običajno opisujejo bolečino, ki se izboljša ob gibanju, oteklino sklepa in omejeno gibljivost. Pogosta sta tudi splošno slabo počutje in utrujenost.

Vas zanima, zakaj je vnet sklep otečen? Vnetje sklepne ovojnice povzroča prekomerno produkcijo sklepne tekočine, kar vodi v nastanek otekline.

Pogosti artritisi so še ankilozirajoči spondilitis, ki prizadene predvsem hrbtenico, psoriatični artritis, ki je pridružen luskavici, in protin (putika), ki nastane zaradi nabiranja uričnih kristalov v sklepu.

Ne glede na vrsto artritisa običajno vsi naredimo enako napako – zatečemo se k mirovanju.

Mirovanje je pri vnetnem artritisu še posebej škodljivo, saj je prav gibanje tisto, ki zmanjšuje sklepno vnetje in bolečine – to bolezen lahko torej potrdite, če se bolečine pojavijo po daljšem obdobju mirovanja.

Na srečo lahko vnetje uspešno nadzorujemo z redno specialno fizioterapijo, ki je v kliniki Medicofit pri zdravljenju artritisa usmerjena predvsem v protivnetno terapijo.

Enako pomembna je specialno vodena vadba, ki jo izvajajo kineziologi in se usmerja v krepitev obsklepnih mišic in vzdrževanje optimalne funkcije sklepa. Več o poteku zdravljenja vam razkrivamo v nadaljevanju.

Nasveti fizioterapevtov klinike Medicofit

Za vas smo pripravili še nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri obvladovanju in preprečevanju sklepnih bolečin še pred diagnostičnim pregledom.

Ohranjajte dobro fizično kondicijo – gibajte se!

Ne pozabite na raznovrstno prehrano , ki mora vsebovati čim več nepredelanih živil.

, ki mora vsebovati čim več nepredelanih živil. Vaši sklepi vam bodo zelo hvaležni, če boste poskrbeli za pravilno telesno težo . Debelost je eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek artroze.

. Debelost je eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek artroze. V primeru poškodbe si privoščite dovolj počitka, ki pa naj ne traja predolgo . Pomembno je, da se vaše telo čim prej vrne v aktivno gibanje.

. Pomembno je, da se vaše telo čim prej vrne v aktivno gibanje. Pazite na pravilno telesno držo, saj je pogosto vzrok za težave s hrbtenico.

Zdravljenje sklepnih bolečin v kliniki Medicofit

Zdravljenje v kliniki Medicofit izvaja multidisciplinarna ekipa strokovnjakov številnih področij – združili smo področje diagnostike, fizioterapije in kineziologije, kar omogoča celostno zdravljenje bolečin in pacientom uspešno zagotavlja dolgoročne rezultate.

V kliniki Medicofit za vsakega pacienta pripravimo individualni program zdravljenja, saj se zavedamo, da lahko najboljše rezultate dosežemo le z individualnim pristopom.

Celostni program je sestavljen iz štirih faz, ki vam jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.

Diagnostični pregled

Vsako zdravljenje se začne z diagnostičnim pregledom, kjer vas sprejme fizioterapevt diagnostik. Z vami se bo temeljito pogovoril o vaših simptomih in težavah ter opravil temeljit klinični pregled.

Klinični pregled sestavljajo:

Inspekcija in palpacija sklepa – sklepe pregledamo in pretipamo.

sklepa – sklepe pregledamo in pretipamo. Testi artrokinematike.

Testiranje aktivne in pasivne gibljivosti sklepa.

sklepa. Testiranje mišične moči – obsklepne mišice so običajno šibkejše.

– obsklepne mišice so običajno šibkejše. Ocena stopnje bolečine .

. Ocena telesne drže in iskanje mišičnih nesorazmerij.

in iskanje mišičnih nesorazmerij. Specialni testi, ki se uporabijo pri specifičnih sklepih in so odvisni od vrste bolečine.

Odvisno od najdb pri pregledu vam bo fizioterapevt morda predlagal še dodatno slikovno diagnostiko vašega sklepa (RTG-slikanje ali magnetno resonanco).

Za vas bomo glede na diagnostično poročilo oblikovali individualni načrt zdravljenja. Pravočasni začetek zdravljenja je ključnega pomena za optimalen rezultat vaše rehabilitacije.

Akutna fizioterapija

V akutni fazi zdravljenja se posvetimo vaši glavni težavi – bolečinam! Cilj akutne fizioterapije je zmanjšati sklepne bolečine, morebitno vnetje in izboljšati sklepno gibljivost.

Odvisno od vaših težav bodo strokovnjaki fizioterapije izvajalo kombinacijo sodobnih fizioterapevskih tehnik, specialnih vaj in različnih terapij: manualna terapija, sklepna in mehkotkivna mobilizacija, trigger point terapija in instrumentalna terapija.

Za instrumentalno terapijo v kliniki Medicofit uporabljamo le najsodobnejše naprave: terapija TECAR WINTECARE, visoko-energijski SUMMUS laser, ultrazvočna terapija, 6D-action in visokotonska elektrostimulacija HiTOP.

Fizioterapevstske naprave so pomemben del terapije, saj delujejo tudi na globlje ležeča sklepna tkiva in na ta način pripomorejo k boljšemu celjenju poškodbe, zmanjševanju sklepnega vnetja in hitrejši rehabilitaciji.

Postakutna kineziologija

Kineziologi so strokovnjaki za biomehaniko sklepnega gibanja, ki bodo za vas pripravili specialen program vodene vadbe.

Napačno izvajanje terapevtskih vaj lahko vodi v dodatne obremenitve vaših sklepov, zato boste v kliniki Medicofit vedno pod budnim očesom naših strokovnjakov.

Namen kineziološke faze zdravljenja je povečanje sklepne stabilnosti, povečanje mišične moči, povrnitev polne gibljivosti in obremenilne kapacitete sklepa.

Glede na vaš napredek se bodo vaje stopnjevale, vse dokler ne dosežemo optimalne telesne funkcije.

Preventivna kinezioterapija

Morda vas bo presenetilo, toda dolgotrajno mirovanje je zelo škodljivo za sklepni hrustanec, ki nima svoje lastne prekrvavitve – stanje sklepnega hrustanca je v veliki meri odvisno od vaše aktivnosti.

V ta namen smo v kliniki Medicofit pripravili postrehabilitacijski program, ki je namenjen ohranjanju optimalne telesne funkcije in krepitvi vašega celotnega telesa. Le krepko in močno telo bo vzdržalo vsakodnevne napore in obremenitve, ki nam jih prinese življenje.

V kliniki Medicofit ne iščemo bližnjic ali hitrih rešitev. Naše poslanstvo je, da v sodelovanju z vami odpravimo vzroke nastanka sklepnih bolečin in preprečimo njihov ponovni nastanek. Ker verjamemo v celostno zdravljenje, vas v kliniki Medicofit vodimo od bolečin v sklepih do svobodnega gibanja in vašemu telesu povrnemo polno moč in optimalno funkcijo. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA

