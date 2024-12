Bolečine v gležnju pri hoji – neustrezna rehabilitacija povzroči nepopravljivo škodo

Ste tudi vi med tistimi, ki so že opravili rehabilitacijo po poškodbi gležnja , vendar vas pri hoji še zmeraj mučijo nelagodje, nestabilnost ali bolečina?

Veliko posameznikov se obrne na vodilno fizioterapevtsko kliniko Medicofit zaradi bolečin v gležnju, ki so lahko posledica različnih vzrokov, vključno z akutnimi poškodbami, kroničnimi stanji ali biomehanskimi nepravilnostmi.

Ker se zavedamo, da neustrezna rehabilitacija lahko poslabša bolečino ali pa celo vodi do drugih težav, kot so težave s stopali, bolečine v kolenu ali kolkih, smo za vas v spodnjem članku predstavili rešitve izkušenih strokovnjakov.

Foto: Medicofit

Pogosti vzroki za bolečine v gležnju

Pogosti vzroki za bolečine v gležnju vključujejo zvine gležnja , ki nastanejo zaradi čezmernega raztega ali natrganja vezi. Pri tendinitisu gre za vnetje tetiv, ki je pogosto posledica preobremenitve ali ponavljajočih se gibov.

Artritis velja za vnetno stanje, ki lahko prizadene sklepe v gležnju ter povzroča bolečino in zmanjšano gibljivost. Nestabilnost gležnja je pogosta težava, ki lahko privede do poslabšanja težav pri hoji ter poveča tveganje za ponavljajoče se poškodbe, vendar se mnogi posamezniki sami ne zavedajo, da gre za stanje nestabilnosti.

Prav tako srečujemo veliko posameznikov z različnimi biomehanskimi težavami stopala, kot so na primer ploska stopala ali visok stopalni lok, ki pomembno vplivajo na način hoje in lahko povzročajo bolečine.

Ali ste vedeli, da težave z gležnjem, kot so nateg mišice, zvin vezi ali poškodba hrustanca, zahtevajo različne čase celjenja glede na njihovo resnost?

Specialna fizioterapevtska diagnostika

Kot veste, so poškodbe razvrščene glede na resnost, kar bo pomembno vplivalo na čas celjenja. Pravilna diagnostika je ključna za oblikovanje individualno prilagojenega celostnega pristopa k rehabilitaciji vsakega posameznika, zato bodo izkušeni fizioterapevti v Medicofit kliniki v začetku obravnave z vami opravili temeljit pogovor (anamneza) glede časa nastanka težav in dejavnikov, ki vplivajo na vašo bolečino.

Razumevanje prizadetih tkiv, njihovega procesa celjenja, dejavnikov, ki lahko poslabšajo poškodbo (ali so jo povzročili), ter najboljših pristopov k obravnavi, omogoča načrtovanje rehabilitacijskega programa, ki ne le optimizira okrevanje, ampak tudi okrepi prizadeto tkivo.

V specializiranem fizioterapevtskem pregledu bodo izvedli osnovne teste za oceno gibljivosti in različne specifične klinične ter funkcionalne teste.

Foto: Medicofit

Pasti neustrezne rehabilitacije gležnja

Poškodbe mišic, kit, vezi, hrustanca ali kosti se celijo v različnih časovnih obdobjih, čas celjenja pa je odvisen od resnosti poškodbe, vašega življenjskega sloga (drugi dejavniki, ki vplivajo na poškodbo), vašega pristopa k rehabilitaciji in seveda najpomembnejše – ustrezne izbire specialistov, ki skrbijo za vašo rehabilitacijo .

Pri obravnavi poškodb je ključno, da bolečino in druge simptome povežemo s specifičnim tkivom, saj vam to ne samo zagotavlja pomiritev, ampak vam tudi pomaga določiti nadaljnje korake.

Pomembno je vedeti, ali gre za nategnjeno mišico, natrgano vez, draženje živca ali tendinopatijo, saj vam to pove, kateri rehabilitacijski protokoli, vključujoč manualne fizioterapevtske tehnike in najnaprednejšo instrumentalno tehnologijo, bodo vam prinesli najboljše rezultate.

Ali ste vedeli, da se skoraj 80 odstotkom športnikom, ki si zvijejo gleženj, ta poškodba še ponovi? To še dodatno kaže na to, da je pravilno načrtovan rehabilitacijskih program ključen za okrevanje in preprečevanje ponovnih poškodb gležnja.

Biomehanika stopala in obutev

Obutev igra ključno vlogo pri biomehaniki stopala, saj različni tipi obutve vplivajo na podporo, stabilnost, amortizacijo ter prilagodljivost stopala med hojo ali tekom, kar pomembno vpliva na razporeditev pritiska po stopalu in oprijem na različnih površinah.

Skupaj z vami vam bodo v Medicofit kliniki glede na vaš tip stopala poskušali najti obutev, ki vam ustreza. V določenih primerih vas bodo napotili k specialistom, da vam izdelajo posebne, po meri, materialih in mestu obremenitve prilagojene vložke.

Rehabilitacija težav z gležnjem v Kliniki Medicofit

Individualno terapevtsko prilagojena vadba je ključnega pomena za izboljšanje moči, ravnotežja, vzdržljivosti vsakega posameznika. Temu proti koncu rehabilitacije sledita še pliometrična vadba (poskoki) in vadba agilnosti (hitre spremembe smeri).

Poleg tega je nujno treba dodati še najsodobnejše instrumentalne naprave, kot so diamagnetna terapija PERISO, visokofrekvenčna stimulacija HiTOP, terapija z laserjem in TECAR.

Foto: Medicofit

V okviru fizioterapevtskega zdravljenja je pomembno vključiti tudi različne manualne terapije, kot so sproščanje miofascialnih tkiv, terapija s prožilnimi točkami (trigger point) in globoka prečna masaža na mestu poškodbe.

Če se po končani neuspešni rehabilitaciji še vedno spopadate z bolečinami v gležnju, je ključnega pomena, da poiščete strokovno pomoč vodilne fizioterapevtske klinike v Sloveniji. Izkušeni fizioterapevti v Medicofit kliniki vam bodo pomagali s specializiranimi diagnostičnimi metodami in prilagojenimi rehabilitacijskimi programi, ki so ključni za hitrejše okrevanje in preprečevanje ponovnih poškodb.

Ne odlašajte z obiskom, saj lahko pravilna rehabilitacija bistveno izboljša vaše stanje in kakovost življenja. Stopite na pot do okrevanja že danes in zaupajte strokovnjakom, da vas vrnejo v polno aktivnost brez bolečin.

Foto: Medicofit

