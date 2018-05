8 mitov, povezanih s fitnesom, ki jih morate pozabiti

Na poti do hujšanja vas lahko ovira vrsta prepričanj o hrani in vadbi, ki morda sploh ne držijo. Da bo pot lažja, uspeh pa bolj dosegljiv, preverite, katere mite morate po mnenju osebne trenerke čim prej pozabiti.

Morda vas na poti do rezultatov ovirajo prepričanja, ki sploh ne držijo. Foto: Thinkstock

V želji, da bi končno dosegli postavo, ki si jo že dolgo želite, morate spremeniti življenjski slog, in ne samo za kratek čas slediti strogi dieti in težkim vadbenim programom. Z zdravim življenjskim slogom bo vzdrževanje fit postave lažje in dolgoročno, začetki pa so lahko seveda težki.

Še prej pa morate vedeti, da so nekatera prepričanja, v katera morda verjamete tudi sami, povsem neresnična, zato morate nanje za doseganje rezultatov čim prej pozabiti.

Osebna trenerka Nuša Gnezda je sestavila seznam osmih mitov, ki so se močno usidrala v miselnost ljudi in jim lahko celo preprečujejo, da bi prej in lažje dosegli želene rezultate:

Foto: Nuša Gnezda

Za vsakega od zgoraj naštetih ima Nuša še dodatno obrazložitev: "Telo ni ura, zato vas ne bo kaznovalo, če boste jedli po 20. uri. Kruh ne redi, redi presežek kalorij."

Pretiravanje v v vsem, presežek kalorij redi, tudi če jeste zdravo prehrano. Če ne vidite napredka, bodite pozorni na to, koliko pojeste.

S težjimi utežmi boste lažje oblikovali telo, z njihovo pomočjo boste tudi shujšali. Foto: Thinkstock

"Poskrbeti morate za zadosten vnos beljakovin, lahko tudi z beljakovinskimi praški, saj ne uničujejo jeter. Beljakovine potrebujemo ob vsakem obroku, in ne samo po treningu," razlaga trenerka in dodaja: "S težjimi utežmi si lahko lepo oblikujete mišice in telo ter z njimi končno dosežete postavo, o kateri sanjate."

Če ste trenirali zvečer, si seveda zaslužite obrok in se ne ozirajte na uro. Foto: Thinkstock

