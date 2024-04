70 odstotkov žensk se spopada s to težavo: ste del statistike?

Nezdrav način življenja, onesnaženje in hormonski motilci so ustvarili pravo svetovno hormonsko epidemijo, ki je zajela tudi Slovenijo. Strokovnjaki ocenjujejo, da se okoli 70 odstotkov žensk spopada z negativnimi posledicami tega sodobnega hormonskega neravnovesja. Preverite, ali ste med njimi.

Foto: Sensilab d.o.o.

Mnogo žensk pripiše odvečne kilograme, močan PMS, tesnobo in boleče menstruacije različnim dejavnikom, kot so stres, genetika ali slaba prehrana. Nekatere celo sprejmejo hormonske težave kot vsakdanji in neizogiben del življenja ženske. Le redkokatera pomisli, da bi bil lahko za vse kriv presežek enega samega hormona. Ne pustite, da tudi vam ta hormon dirigira življenje.

12 znakov, ki kažejo na presežek pomembnega hormona

Ko je hormonsko ravnovesje porušeno, se to hitro pozna na vašem zdravju in počutju. Če le prisluhnete svojemu telesu, boste hitro razbrali, da z vašimi hormoni ni vse v najlepšem redu.

Najpogostejši simptomi sodobnega hormonskega neravnovesja so: povečanje telesne teže,

zadrževanje maščobe okoli bokov, zadnjice in stegen,

hud predmenstrualni sindrom (PMS),

močne, boleče ali neredne menstruacije,

nihanja razpoloženja,

povečana tesnoba in stres,

težave s koncentracijo,

motnje spanja,

celulit, otekanje in zadrževanje vode,

napihnjenost,

glavoboli in migrene,

zmanjšan libido. Foto: Sensilab d.o.o.

Za vse simptome je kriv ta hormon!

Če ste se našli v naštetih simptomih, vas verjetno zanima, kateri je tisti hormon, ki vam povzroča vse te preglavice. Ta hormon je estrogen – pomemben ženski spolni hormon, ki se proizvaja v jajčnikih.

Estrogen v ustreznih količinah skrbi za to, da imate redne menstrualne cikle, zdrave kosti, ustrezne ravni holesterola, dobro koncentracijo in normalen libido.

Velik problem pa nastane, ko imate estrogena preveč. V tem primeru govorimo o hormonskem neravnovesju, ki se imenuje estrogenska dominanca.

Zakaj estrogenska dominanca prizadene vse več Slovenk?

Estrogenska dominanca nastane, kadar vaše telo pospešeno proizvaja estrogen oziroma ga počasneje razkraja in izloča skozi jetra. V obeh primerih pride do presežka estrogena, ki nato kroži po telesu, ruši razmerja drugih hormonov in povzroča kopico težav.

A zakaj pravzaprav pride do tega? Zelo pomemben dejavnik je sodobni življenjski stil, za katerega so značilni kronični stres, sedeči način življenja in prekomerna telesna teža.

Absolutno največje razdejanje pa povzročijo nevarni estrogenski motilci. Ti motilci so tudi glavni razlog, da se je estrogenska dominanca v zadnjih desetletjih razširila kot požar.

Tihi ubijalci v naši vodi, hrani, kozmetiki in čistilih

Naše okolje je polno estrogenskih motilcev oziroma ksenoestrogenov, ki v telesu posnemajo estrogen in s tem prispevajo k rušenju estrogenskega ravnovesja.

Ksenoestrogeni so lahko naravnega izvora – najbolj znan primer je soja. V večini primerov gre za sintetične estrogene, ki jih najdemo v procesirani hrani, onesnaženem zraku in vodi ter najobičajnejših izdelkih, za katere ne bi nikoli posumili, da lahko škodujejo vašemu zdravju.

Ali se v vaši hiši skrivajo sintetični estrogeni? Endokrini sistemi močno motijo plastenke in plastični izdelki iz BPA, pesticidi v hrani, ftalati v kozmetiki, parfumi, močna čistila, mehčalci, osvežilci zraka in formaldehid v novem pohištvu. Zato ni prav nič čudno, da se toliko Slovenk spopada z estrogensko dominanco!



Foto: Sensilab d.o.o.

Neprijetnih simptomov se lahko znebite le s celostno rešitvijo

Vsaka ženska, ki se je kdaj spopadala s hormonskimi težavami, ve, da je hormonsko zdravje zlata vredno. Vendar je pot do ravnovesja lahko precej trnova, če ne veste, kako si lahko pomagate. Veliko žensk na tej poti tudi obupa, saj se poslužujejo hitrih rešitev, ki so že od začetka obsojene na propad.

Zdravljenje hormonskih neravnovesij je namreč lahko precej zapleteno in zahteva celostni pristop. Zato so pri Sensilabu razvili poseben 45-dnevni naravni program za razstrupljanje estrogena, ki je sestavljen iz dveh faz.

Najprej poskrbite za dobro razgradnjo estrogena

Prva faza je kratka 15-dnevna razstrupljevalna kura s Hepafarjem, ki v primerjavi s podobnimi kapsulami vsebuje 10–krat močnejši izvleček pegastega badlja.

Foto: Sensilab d.o.o.

S tem korakom boste razstrupili in optimizirali jetra, ki so odgovorna za uravnavanje in razgradnjo odvečnega estrogena. Tako bodo učinki programa najboljši in najhitrejši.

V drugi fazi naredite konec estrogenski dominanci

Drugi korak temelji na 30-dnevnem blokiranju, deaktiviranju in izločanju odvečnega estrogena iz telesa s pomočjo EstroLuxa. Ta naravni izdelek ne vsebuje nikakršnih hormonov, le naravne sestavine, kot so melisa, klorela, kitajska angelika, rožmarin, rjava morske alge in vitamin B6.

S pomočjo EstroLuxa boste ponovno vzpostavili hormonsko ravnovesje in odpravili neprijetne simptome, kot so kilogrami, nihanja razpoloženja, celulit in napihnjenost.

Poslovite se od hormonskih težav enkrat in za vselej! Hormonsko zdravje si zasluži vašo polno pozornost, zato ne odlašajte. Povrnite svojemu telesu ravnovesje in ponovno zadihajte s pomočjo programa za estrogensko ravnovesje.



Omejeno zalogo Paketa za razstrupljanje estrogena lahko sedaj naročite po posebni promocijski ceni. Paket je dostopen TUKAJ.​​​​​​



Foto: Sensilab d.o.o.

Viri:

Wszelaki, M. (2021). Overcoming estrogen dominance: Food and Herbal Protocols, Recipes and Meal Plans to Resolve Fibroids, Fibrocystic and Lumpy Breasts, Thyroid Nodules, Hot Flashes, Endometriosis, PMS

Naročnik oglasnega sporočila je SENSILAB D.O.O.