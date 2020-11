60 sekund za boljšo držo: potrebujete le brisačo #video

Ste med tistimi, ki delovnike večino časa preživijo in presedijo za računalnikom? Verjetno ste že občutili bolečine in zategovanje v vratu, ramenih in zgornjem delu hrbta, kar je rezultat neprimerne drže ob dolgotrajni uporabi računalnika ali pametnega telefona. Ob tem glavo in ramena sčasoma pomikamo vse bolj naprej, kar obremenjuje vratna vretenca, s tem pa se ujamemo v začaran krog vse slabše telesne drže in vse pogostejših bolečin.

V vse hladnejših mesecih, ki jih letos spremlja še priporočena samoizolacija zaradi epidemije koronavirusa, večina ljudi še več časa preživi v družbi elektronskih naprav, zato je toliko bolj smiselno, da poskušamo vsaj nekaj trenutkov posvetiti izboljšanju telesne drže, s tem pa tudi izboljšanju počutja.

Če nimate ne časa, ne volje in ne energije za daljšo telesno vadbo, začnite z mikrovadbami. Poskusite z vadbo, ki jo priporoča ameriški kiropraktik (in vse bolj priljubljen tiktoker) Alan Mandell. Zanjo potrebujete le brisačo in minuto časa. 60 sekund si zagotovo lahko vzamete zase, kajne?

Brisačo primite in iztegnite pred sabo tako, da imate komolce upognjene pod kotom devetdeset stopinj. Nato začnite brisačo raztegovati tako, da lopatici vlečete skupaj. Vztrajajte okoli deset sekund, popustite, nato vajo ponavljajte eno minuto, lahko pa tudi dlje. Z vsakodnevnim ponavljanjem si boste krepili mišice hrbta, ramen in vrata, si izboljšali telesno držo in zmanjšali bolečine.

