Prijavi se na nakupovalni izziv!

Sreda, 6. 5. 2026, 14.27
So trgovine tvoje območje ugodja in nakupovanje tvoja veščina? Med prijatelji veljaš za poznavalca akcij in lovca najboljših prodajnih ponudb? Si hitrih misli in se ne ustrašiš novih izzivov? Potem si pripravljen/a na edinstveno izkušnjo v novi kratki oddaji Najboljši med policami, kjer bomo izzvali tvoje veščine in preverili, kdo od tekmovalk in tekmovalcev je najboljši med policami!
Kaj lahko pričakuješ od izziva Najboljši med policami?
- Tekmovanje v parih: tvoja sotekmovalka ali sotekmovalec je lahko tvoj prijatelj, družinski član, sosed, sodelavec ali partner.
- Tri vznemirljive kategorije tekmovanja, ki bodo na preizkušnjo postavile tvojo iznajdljivost, veščine nakupovanja in hitre misli: hitrostno nabiranje izdelkov, ugibanje cen ter hitri kviz!
- Edinstveno izkušnjo v dobri družbi voditelja Davida Urankarja.
- Super nagrado za zmagovalni par, a tudi poraženi tekmovalni par ne odide domov praznih rok.