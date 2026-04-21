Študentska ekipa Edvard Rusjan Team s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je na prestižnem mednarodnem tekmovanju Design/Build/Fly (DBF) 2026 v Združenih državah Amerike osvojila prvo mesto. V konkurenci 98 univerzitetnih ekip z vsega sveta so se povzpeli na vrh enega najzahtevnejših študentskih letalskih izzivov.

Tekmovanje je potekalo v mestu Wichita v ameriški zvezni državi Kansas pod okriljem Ameriškega inštituta za aeronavtiko in astronavtiko (AIAA). Gre za eno najuglednejših tekmovanj na področju letalstva, kjer morajo ekipe vsako leto razviti povsem novo letalo – od idejne zasnove do končne izvedbe. Pri tem se ocenjujejo predvsem inovativnost, tehnična dovršenost in zanesljivo delovanje v praksi, so sporočili s Fakultete za strojništvo.

Brvinc: majhno letalo z zahtevno nalogo

Zmagovalno letalo Brvinc je radijsko vodeno brezpilotno letalo, razvito posebej za letošnjo nalogo »Banner Towing Bush Plane«, ki združuje prevoz tovora in vleko zastave. Projekt je od ekipe zahteval natančno usklajevanje večnamenskosti, robustnosti in prilagodljivosti. Dodaten izziv je predstavljala logistika, saj je moralo biti letalo dovolj kompaktno za transport čez ocean.

Razvoj je v celoti potekal znotraj ekipe – od CAD-modeliranja do izdelave, testiranja in končne optimizacije. Med zahtevnejšimi nalogami so izstopali mehanski sistemi ter zasnova zastave, ki je morala zagotavljati stabilno delovanje tudi v zahtevnih vremenskih razmerah. Foto: Fakulteta za strojništvo

Več kot 30 študentov iz različnih fakultet

Za uspehom stoji več kot 30 študentk in študentov z različnih članic Univerze v Ljubljani, med njimi s Fakultete za strojništvo, elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniške fakultete ter Fakultete za družbene vede. Vodja ekipe Jakob Erhartič je ob zmagi poudaril, da je bil ključ do uspeha predvsem povezanost ekipe in predanost projektu.

Ključna sta bila znanje in motivacija

Mentor ekipe Igor Petrovič je izpostavil, da je odločilno vlogo odigrala visoka motiviranost študentov ter prenos znanja iz preteklih let. Dekan Fakultete za strojništvo Jernej Klemenc pa je dodal, da uspeh potrjuje, kako pomembna je povezava med študijem, mentorstvom in praktičnim delom.

Letalne misije so potekale v zahtevnih razmerah – močan veter, nevihte in celo nevarnost tornadov so večkrat prekinili tekmovanje. Kljub temu je slovenska ekipa vse naloge izvedla zanesljivo: od testnega leta brez tovora do zahtevne misije s prevozom tovora in potnikov ter zaključne, najbolj spektakularne naloge z vleko zastave. Foto: Fakulteta za strojništvo