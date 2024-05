V spomin na 16. maj 1905, ko je takratni župan Ivan Hribar od državnih oblasti za 60.200 kron odkupil Ljubljanski grad in ga tako rešil pred nadaljnjim propadanjem, grad pa je prešel v mestno last, bodo letos na Ljubljanskem gradu pripravili že 13. Grajske dneve.

Kot so dodali v sporočilu za javnost, bo mogoče v soboto, 18. maja razkriti marsikatero skrivnost, rešiti prenekatero uganko in spoznati številna čarobna bitja v dnevu, ki so ga poimenovali Lov na skrivnosti. Dodali so, da bo na sporedu raznoliko dogajanje: od predstav, pustolovskega vodstva, čarovniških nastopov, vodenega raziskovanja gradu, žonglerskih nastopov, pa vse do ognjenega spektakla.

Ne bo manjkalo viteških turnirjev in plesnih nastopov

V nedeljo, 19. maja, na dan odprtih vrat, pa obiskovalce vabijo, da raziščejo vse skrite grajske kotičke in si brezplačno ogledajo vse vsebine, ki jih grad ponuja. "Ta dan bo nedvomno zaznamoval srednjeveški tabor v Grajskem parku, kjer ne bo manjkalo viteških turnirjev, viteške šole, plesnih nastopov, iskanja cekinov, nastopov sokolarjev in še marsičesa zanimivega iz viteškega in cesarskega življenja," so dodali.

Kot so še poudarili, bodo vsi dogodki v sklopu grajskih dni brezplačni. Za dogodke, kjer je število vstopnic omejeno, pa bodo spletne prijave sprejemali od četrtka, 16. maja, do zapolnitve prostih mest. Dodali so še, da za dostop do gradu priporočamo tirno vzpenjačo; veljala bo enotna znižana vozovnica.

V primeru dežja bodo Grajski dnevi prestavljeni na 7. in 8. september 2024.