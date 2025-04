Popolne zapore poti bodo vzpostavljene na Osojni poti, Cesti slovenskih kmečkih uporov, Lončarski stezi, Mačji stezi, Grajskem drevoredu, Za ograjami, Lutkarski poti in Osojni stezi. To bi se po napovedih moralo odviti v petek, a so helikopterske prelete zaradi okrepljenega vetra odpovedali, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Na grad izključno z vzpenjačo

Ob zaporah bo organizirano fizično varovanje, dostop do Ljubljanskega gradu pa bo mogoč izključno z vzpenjačo. Druge poti po pobočju, na južni in vzhodni strani Grajskega hriba, bodo medtem prehodne.

Po končanih preletih bodo predvidoma v prihodnjem tednu, odvisno od vremenskih razmer, sledila zaključna dela za namestitev, napenjanje in pričvrščevanje zaščitne mreže, ki pa ne bodo vplivala na obiskovalce. V tem času bodo vse poti po Grajskem hribu normalno prehodne, so napovedali na občini.

Sanacija grajskega pobočja za večjo varnost ljudi in objektov pod njim ter za zagotovitev dolgoročne stabilnosti gozda na vzpetini je s pripravljalnimi deli stekla decembra lani, januarja pa je potekala sečnja drevja. Tudi takrat je pri delih sodeloval helikopter, zato je bilo območje Grajskega hriba prav tako zaprto. Zdaj torej sledi še nameščanje zaščitne mreže.