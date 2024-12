V Areno Stožice prvič v svoji dolgoletni karieri prihaja italijanska zvezdnica Laura Pausini, ki se že dalj časa mudi na svetovni turneji. Pri nas bo nastopila po številnih razprodanih koncertih po vsej Evropi in na prošnjo slovenskih oboževalcev. Poleg Pausini se bodo v naših krajih mudili tudi Severina, Petar Grašo, Gibonni in Marija Šerifović.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Mega žur s slovensko glasbo

Poleg Laure Pausini prihajajoči konec tedna ponuja vrsto glasbenih dogodkov, ki bodo potešili vse okuse. Med petkovimi vrhunci je tako še koncert hrvaške pevke Severine v koprski Areni Bonifika ter trenutno ene najbolj priljubljenih narodnozabavnih skupin pri nas Fehtarjev, ki pripravljajo mega žur v Media Centru.

V Gorenji vasi bodo tokrat gostili legendarnega Adija Smolarja, na Gospodarskem razstavišču pa srbsko pevko Dragano Mirković. Tudi za ljubitelje smučanja in tako imenovanih après-ski zabav bo poskrbljeno – na Kopah bodo rajali s skupino Vzrock in Skater (petek) ter Dejanom Vunjakom (sobota).

Pestro bo tudi na tridnevnem dogodku Dobrepolje dobre volje fest 2024, kjer se bo zbrala množica domačih in regionalnih glasbenikov. Festival bodo odprli Petar Grašo, Maraaya in Luka Basi, naslednji večer nadaljevali s Siddharto, Gibonnijem in Marijo Šerifović, druženje pa zaključili z nedeljsko družinsko zabavo, kjer ne bo manjkalo otroške animacije, delavnic in predstav, dogajanje pa bosta popestrila Luka Basi in Nastja Gabor s prvim žurom za najmlajše.

Fehtarji bodo v prestolnici ponovili hribovski žur, kjer se bo vriskalo, plesalo in prepevalo na ves glas. Foto: Rok Deželak, Žan Zajc

Dolgčas ne bo niti v soboto, ko se bodo na koncertnih odrih znova zvrstili številni slovenski in tuji glasbeniki. Med vidnejšimi dogodki je zagotovo zimska pravljica Ansambla Saša Avsenika v mariborski Dvorani Tabor, kjer bodo zazvenele najlepše praznične melodije. Božično vzdušje bo tudi na predbožičnem koncertu zasedbe Perpetuum Jazzile v Kranjski Gori ali New Swing Quartet v Avditoriju Portorož ter v celjski dvorani Golovec, kjer bodo božične pesmi preigravali Severina, Mambo Kings in Miran Rudan.

Od tujih glasbenikov bodo nastopili Prljavo Kazalište v Ilirski Bistrici, Dražen Zečić v Ljutomeru ter Tomislav Bralić in Klapa Intrade na Ptuju. V Mariboru se obeta zabavno druženje s skupino Tabu, v Kinu Šiška z Raiven, v Vojniku pa s Kvatropirci, medtem ko bosta duo Uroš in Tjaša nastopila v Kostanjevici na Krki. Med nedeljskimi dogodki izpostavljamo tradicionalni koncert Eve Boto v Šentjanžu.

To nedeljo se Eva Boto s svojim tradicionalnim koncertom vrača v Šentjanž. Foto: Ana Kovač

Pester glasbeni program na glavnih trgih

Ves december so v praktično vseh slovenskih mestih in krajih razni praznični dogodki, ki vključujejo božično-novoletne sejme, drsališča na prostem, razstave jaslic, delavnice in koncerte. Med drugim praznične dogodke prirejajo v Ljubljani, Mariboru, Radovljici, Laškem, Kranju, Moravskih Toplicah, Murski Soboti, Portorožu, Kočevju, Ilirski Bistrici, Novem mestu, Izoli, Kopru, Črnomlju, Domžalah, Štanjelu, na Ptuju in Bledu.

Na Pogačarjevem trgu v prestolnici ves mesec organizirajo koncerte na prostem. Ta konec tedna bodo tam nastopili Natalija Verboten (petek) in skupina Il Divji (sobota). Na prostem se bodo zabavali tudi na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, kamor prihajajo Kingston (petek), Žan Videc in Batista Cadillac (sobota) ter Šourock: Before Time in Pižoni (nedelja). Batista Cadillac bodo dan prej nastopili tudi na prazničnem sejmu v Radovljici.

Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, ki vsako leto nestrpno čakajo predvsem na prihod decembrskih dobrih mož. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se tako odpira praznično okrašena koča Dedka Mraza, ki jo lahko otroci obiščejo vsak dan do 30. decembra (razen 24. decembra) in kjer bosta za animacijo skrbela škrata, otroke v Grosupljem pa bo obiskal Božiček.

Dedek Mraz bo želje izpolnjeval med 26. in 30. decembrom. Foto: Jaka Fürst

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

