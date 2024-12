Ideje za najlepša slovenska božična darila z zgodbo

Praznično vzdušje, ki prinaša nasmehe, radost in tiste nepozabne magične občutke, je že v polnem razmahu. Razveseliti nekoga z izbranim darilom ni le način, kako polepšati njegov dan, ampak tudi priložnost, da sami občutimo toplino in zadovoljstvo ob iskrenem veselju drugega. A hkrati z obdarovanjem pridejo tudi vprašanja in dvomi: "Kaj podariti letos?" Prav to dilemo vsako leto pomaga rešiti IKA . Tudi letos so pripravili skrbno izbran nabor najlepših reči za božična darila , ustvarjenih s strani slovenskih avtorjev. Večina izdelkov je ročno izdelanih, v ozadju pa nosijo zgodbo o ljudeh, materialih, krajih in čarovnijah, ki se skrivajo za vsakim izdelkom posebej.

Skrbno izbrani darilni paketi so zasnovani tako, da združujejo izdelke, ki se med seboj popolno dopolnjujejo. Tako ni treba razmišljati o izbiri in usklajevanju – vse je že pripravljeno! Paketi so lahko lično zaviti in opremljeni z osebnim sporočilom, kar poskrbi za posebno noto obdarovanja.

Foto: Trgovina IKA

Praznične dobrote so popolna izbira za obdarovanje v prazničnem času. Čokolade , med , (brez)alkoholni gini , piškoti, vroča čokolada, čaji … pričarajo toplino in sladke trenutke, ki jih dopolnjuje osebno izbran napis z lepimi željami za obdarovanca.

Foto: Trgovina IKA

IKA ponuja širok izbor slovenskih, ročno izdelanih skodelic , ki so idealne za uživanje v vseh vrstah toplih napitkov. Vsaka skodelica je rezultat skrbnega ročnega dela slovenskih avtorjev,

Poleg skodelic ponuja tudi druge ročno izdelane izdelke za dom, kot so sklede , različni podstavki … in potičnik za pripravo tiste prave slovenske potice.

Foto: Trgovina IKA

IKA ponuja trajnostne copate , izdelane iz recikliranih materialov. Copati so narejeni iz filca, pridobljenega iz odpadnih plastenk, kar jim daje novo življenje in zmanjšuje okoljski odtis. Poleg tega so na voljo tudi omejene serije copat, izdelane iz volne z delčki recikliranih puloverjev. Zaradi lahkotnosti copat pravijo, da bi na njih lahko leteli, če drugega ne, pa vsaj uživali v preprostih trenutkih doma.

Foto: Trgovina IKA

Na kratko smo vam opisali pester nabor izdelkov, a čednih reči je v IKA trgovini še na pretek. Obiščete jih lahko v Stari Ljubljani v prenovljeni trgovini, kjer vas že na ulici pozdravi njihova skrbno pripravljena izložba, ali prek spleta www.trgovinaika.si iz udobja naslanjača.

Če idej za darila nimate, jih pocukajte za rokav, vedno vam priskočijo na pomoč. Skozi leta se je njihova storitev toliko izoblikovala, da nudijo tudi prekrasno zavijanje, darilne žaklje in vrečke ter pripis osebnega posvetila za tiste, ki darilo pošljejo kar po pošti. Naj bo obdarovanje brez stresa in nekaj, kar boste počeli z veseljem.

Naročnik oglasne vsebine Trgovine IKA.