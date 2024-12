Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Največji cirkuški spektakel na svetu

Kar štiri večere zapored (od četrtka do nedelje) si lahko v največji dvorani pri nas ogledate Cirque du Soleil, največji cirkus na svetu, in njihovo predstavo Corteo. Gre za prvi nastop te predstave pri nas, zato velja za najbolj pričakovan dogodek v letošnjem prazničnem decembru. Spektakel, v katerem nastopa 53 umetnikov, bo gledalce popeljal na neverjetno potovanje v svet cirkuške domišljije. Kako so se pripravljali na predstavo, si lahko ogledate na tej povezavi.

Predstavo Corteo si je v skoraj dvajsetih letih ogledalo več kot deset milijonov ljudi v 150 različnih mestih. Foto: Johan Persson in Maja Prgomet

V Cerknici vsi trije dobri možje

Ves december bodo v praktično vseh slovenskih mestih in krajih razni praznični dogodki, ki vključujejo božično-novoletne sejme, drsališča na prostem, oglede jaslic, delavnice in koncerte. Med drugim praznične dogodke prirejajo v Ljubljani, Mariboru, Radovljici, Laškem, Kranju, Moravskih Toplicah, Murski Soboti, Portorožu, Kočevju, Ilirski Bistrici, Novem mestu, Izoli, Kopru, Črnomlju, Domžalah, Štanjelu, na Ptuju in Bledu.

Na Pogačarjevem trgu v prestolnici ves mesec organizirajo koncerte na prostem. Ta konec tedna bodo tam nastopili BQL Rok (petek) in skupina Drugo Dugme (sobota).

Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, ki vsako leto nestrpno čakajo predvsem na prihod decembrskih dobrih mož. V Mariboru lahko ta konec tedna ujamete Dedka Mraza, ki do 19. decembra na praznično okrašeni kočiji potuje po mestnih soseskah in pozdravlja otroke. V petek se bo sprehodil po soseski Studenci, Nova vas. Kar vse tri dobre može pa lahko ujamete na nedeljskem božičnem sejmu v Cerknici.

Najmlajši v Cerknici se bodo razveselili obiska Miklavža, Dedka Mraza in Božička. Foto: Notranjski park

Božični šov Rebeke Dremelj z gosti

Ljubitelji glasbe imate ta konec tedna na voljo vrsto možnosti, ki jih lahko izkoristite za zabavo. Poleg že omenjene edine priložnosti, da pri nas ujamete originalno sarajevsko zasedbo Bijelo dugme (sobota, dvorana Tabor), lahko v Murski Soboti uživate v glasbi še ene sarajevske skupine – Crvena Jabuka.

Če radi smučate, se lahko zapeljete na Kope in se po nočni smuki udeležite zabave v tamkajšnji koči. V petek bodo tam gostili Lidijo Bačić, v soboto pa še Luko Basija. V Radlje ob Dravi medtem prihaja zasedba Perpetuum Jazzile, v Logatec Adi Smolar, v Kamnico Eva Boto, v Trbovlje pa skupina Skater.

Za božično vzdušje bo ta konec tedna skrbela tudi Rebeka Dremelj, ki v Špas teatru v Mengšu pripravlja več ponovitev svojega že tradicionalnega božičnega šova. Pridružili se ji bodo tudi gostje presenečenja, škrati, plesalci in akrobati. Na Jesenicah bodo v soboto gostili Klapo Kampanel, v Novi Gorici Mirana Rudana, v Žalcu Ditko in Ferija Lainščka, za nedeljsko druženje pa bo v Ivančni Gorici zadolžen Marko Vozelj.

Pevca Sebastian in Rebeka Dremelj sta pred leti posnela božično pesem z naslovom Ko primeš me za roko. Obiskovalci njenega šova jo bodo zagotovo slišali. Foto: Mediaspeed

Praznično vzdušje bo tudi v Celju (petek) in Mengšu (sobota), kamor prihaja plesna senzacija, ki je obnorela ženske po vsem svetu. Gre za Hot Men Dance Show, eno najboljših moških revialnih predstav, ki združuje moderni in erotični umetniški ples. Tokrat bodo nastopili v božičnih oblačilih. Predstava vključuje različne zvrsti glasbe s pridihom erotičnega plesa in zapeljevanja ter ni namenjena mlajšim od 18 let.

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

