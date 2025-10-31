Drugačno pokopališče: zadnji počitek na cvetočem travniku

Na Dunaju uvajajo nove možnosti večnega slovesa. Prihajajočo pomlad bodo na voljo pokopališča v obliki cvetličnih travnikov, ki bodo slovo od pokojnika na spoštljiv način združevala z ljubeznijo do narave.

V avstrijski prestolnici alternativne oblike pokopa že dolgo niso nič nenavadnega. Mestno pokopališko podjetje Friedhöfe Wien v sklopu širše strategije, ki se osredotoča na širitev naravnih pokopališč v urbanih okoljih, prebivalcem nudi številne nekonvencionalne oblike zadnjega počitka. Od pomladi 2026 bo na voljo tudi pokopališče v obliki cvetličnega travnika, prvega bodo uredili na pokopališču Feuerhalle Simmering v 11. dunajskem okrožju.

Na travniškem pokopališču bo prostora za 890 biorazgradljivih žar. Površino bodo krasile večletne cvetlice, katerih podoba se bo spreminjala s prehodi letnih časov. Razkroj ekoloških žar bo tako ob sočasnem spreminjanju cvetličnega polja odražal naravni življenjski cikel.

Foto: Friedhöfe Wien

Na nekaterih pokopališčih celo vrtnarijo

Na Dunaju je vse več zanimanja za naravne grobove. Svojci se lahko med drugim odločijo za pokop v gozdu, pod drevesom, grmom ali pa za vrtove z žarami, ki se razgradijo z deževnico, na nekaterih pokopališčih vrtnarijo celo urbani vrtičkarji. Takšni trajnostni načini pokopavanja ustvarjajo prostore spomina, ki svojcem nudijo mirno mesto za žalovanje v sožitju z naravo.

Preberite še: