Petek, 31. 10. 2025, 14.48
Drugačno pokopališče: zadnji počitek na cvetočem travniku
Na Dunaju uvajajo nove možnosti večnega slovesa. Prihajajočo pomlad bodo na voljo pokopališča v obliki cvetličnih travnikov, ki bodo slovo od pokojnika na spoštljiv način združevala z ljubeznijo do narave.
V avstrijski prestolnici alternativne oblike pokopa že dolgo niso nič nenavadnega. Mestno pokopališko podjetje Friedhöfe Wien v sklopu širše strategije, ki se osredotoča na širitev naravnih pokopališč v urbanih okoljih, prebivalcem nudi številne nekonvencionalne oblike zadnjega počitka. Od pomladi 2026 bo na voljo tudi pokopališče v obliki cvetličnega travnika, prvega bodo uredili na pokopališču Feuerhalle Simmering v 11. dunajskem okrožju.
Na travniškem pokopališču bo prostora za 890 biorazgradljivih žar. Površino bodo krasile večletne cvetlice, katerih podoba se bo spreminjala s prehodi letnih časov. Razkroj ekoloških žar bo tako ob sočasnem spreminjanju cvetličnega polja odražal naravni življenjski cikel.
Na nekaterih pokopališčih celo vrtnarijo
Na Dunaju je vse več zanimanja za naravne grobove. Svojci se lahko med drugim odločijo za pokop v gozdu, pod drevesom, grmom ali pa za vrtove z žarami, ki se razgradijo z deževnico, na nekaterih pokopališčih vrtnarijo celo urbani vrtičkarji. Takšni trajnostni načini pokopavanja ustvarjajo prostore spomina, ki svojcem nudijo mirno mesto za žalovanje v sožitju z naravo.
