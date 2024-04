Danes uradno odprtje 60. beneškega bienala

V Benetkah se bo danes uradno odprl 60. beneški bienale z glavno razstavo Tujci povsod. Ob odprtju bienala bo žirija podelila nagrade. Umetniška dela na tradicionalnih prizoriščih v Vrtovih in Arzenalu bodo po treh dneh predogledov na ogled do 24. aprila.

Mednarodna žirija, ki jo letos vodi profesorica sodobne umetnosti in LGBTQ+ študij na univerzi Columbia Julia Bryan-Wilson, bo tradicionalno podelila zlatega leva za najboljši nacionalni paviljon, za najboljše delo na glavni razstavi in srebrnega leva za obetavnega mladega udeleženca razstave. Žirija lahko podeli tudi posebno omembo za paviljon in največ dve posebni omembi umetnikov z glavne razstave Tujci povsod.

Znani sta že prejemnici zlatih levov za življenjsko delo, ki ju letos prejmeta v Italiji rojena brazilska umetnica Anna Maria Maiolino in v Parizu delujoča turška umetnica Nil Yalter.

Na razstavi sodeluje več kot 300 umetnikov z vsega sveta

Glavno razstavo Tujci povsod tokrat kot prvi iz Južne Amerike kurira Brazilec Adriano Pedrosa. Ta je h glavni razstavi povabil več kot 300 umetnikov z vsega sveta.

V Vrtovih in Arzenalu ter samem središču Benetk letos skupno sodeluje 88 držav. Letos prvič na beneškem bienalu sodelujejo štiri države: Benin, Etiopija, Tanzanija in Vzhodni Timor. Nikaragva, Panama in Senegal prvič sodelujejo z lastnim paviljonom.

Slovenski paviljon s projektom Skrivnost vrta

Slovenski paviljon je na letošnjem bienalu v Benetkah prvič umeščen v obliki projekta v javnem prostoru. Država se predstavlja s projektom konceptualne umetnice Nike Špan Skrivnost vrta zate, ki je umeščen v bližnjem parku med Vrtovi in Arzenalom. Kustos slovenske predstavitve je Vladimir Vidmar.