Zakrinkani v starostnike z maskami najstniki zdaj lažje do alkohola #video

Nekateri najstniki so ugotovili, da lahko v času pandemije novega koronavirusa lažje kupijo alkohol, če svojo zaščitno masko nadgradijo še s sivo lasuljo, očali, drugačnimi oblačili in počasnejšo, sklonjeno hojo.

Verjetnost, da jih trgovci zaprosijo za osebno identifikacijo, je namreč bistveno manjša, a tudi uporaba lažnega osebnega dokumenta je zaradi zakrinkanosti veliko bolj uspešna.

Foto: TikTok

Potegavščina se je začela, kje drugje kot na družbenem omrežju TikTok, kjer so uporabniki deliti videe s svojih uspešnih podvigov kupovanja alkohola kot starostniki.

Številni videi preobrazbe so dosegli na stotisoče ogledov, video uporabnice claare__18 pa celo dva milijona. V njem prikaže, kako je uporabila sivo lasuljo in masko za noč čarovnic, se oblekla kot starejša gospa, dodala zaščitno kirurško masko in rokavice ter se odpravila po nakupih. Video (preverite zgoraj) prikaže, kako se iz trgovine vrača s polno vrečo alkohola, nato pa zmagoslavno zapleše s prijateljicami.

Komik Jason Lawhead je ob tem dejal, da je danes, po osemdesetih letih prejšnjega stoletja, s pomočjo zaščitnih mask najboljši čas za kupovanje alkohola z lažnimi dokumenti.

Now that we have to wear masks, this is the best time to buy alcohol with a fake ID since the early 80's...