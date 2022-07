Sredozemski "otok lepote", kjer dopustuje vedno več Slovencev

Korziko Francozi imenujejo tudi "otok lepote". S svojimi čudovitimi zalivi, obrobljenimi z zlato-belim peskom, kristalno čistim morjem, veličastnimi gorami in privlačno podeželjsko pokrajino vsekakor to poimenovanje tudi upraviči. Ta očarljiv sredozemski otok iz leta v leto privablja tudi vse več Slovencev.

Čudovit jutranji razgled na plažo Tamaricciu, ki leži na jugu Korzike, in na privlačno sredozemsko pokrajino. Foto: Shutterstock

Korzika ponuja za vsak okus nekaj

Kombinacija dih jemajoče pokrajine, vabljivega podnebja, zanimive kulture, gostoljubnih domačinov, odlične lokalne hrane in vina ter tradicionalne arhitekture Korzike privabljajo različno zahtevne turiste od vsepovsod.

Pokrajina je živahno obarvana z divjimi cvetovi, oljčnimi nasadi, borovimi gozdovi, vinogradi in sadnimi nasadi. Vasi na strmih pobočjih, razgibane gore, ki stojijo visoko nad njimi in bujno zeleno podeželje, ki vodi navzdol do Azurne obale, naredijo Korziko očarljivo, neokrnjeno in lepo počitniško destinacijo.

Poletna scena na otoku Korzika Foto: Shutterstock

Od čudovitih plaž do živahnih mest, lokalnih dobrot do družinam prijaznih restavracij, mirnih sprehodov do adrenalinskega soteskanja, toplih, plitvih zalivov za veslanje in plavanje do razburljivih vodnih športov - Korzika ponuja nekaj za vse starosti in želje. Na stotine kilometrov dolga čudovita obala s kristalno čistim morjem na eni in gorata pobočja otoka na drugi strani predstavljajo raj tako za navdušene potapljače kot zagrizene pohodnike.

Potovanje na Korziko je odličen način, da se umaknete od vrveža in raziščete čudovite plaže, razgibane pohodniške poti, zgodovinske znamenitosti in še veliko več.

Široka mreža spektakularnih pohodniških poti, vključno s slavnim GR20

Iščete najboljše pohode na Korziki za vaše prihajajoče počitnice? Kljub temu, da mnogi mislijo, da je Korzika popoln kraj za počitnice na plaži, je Korzika pravzaprav pravi raj za pohodnike. Čez njo poteka celo ena najbolj znanih pohodniških poti na svetu: GR20, to je 200-kilometrski večdnevni pohod, ki vas popelje vse od severa do juga države ali obratno.

A v resnici otok ponuja še vrsto drugih čudovitih pohodniških poti, ki so primerne za dnevne ali poldnevne raziskovalne avanture. V nadaljevanju predlagamo tri krajše pohodniške poti, ki vas ne bodo pustile ravnodušnih.

Obalni pohod do svetilnika

Pogled na staro mestno jedro Bonifacio, zgrajeno na vrhu pečin Foto: Shutterstock

Ta osupljiv obalni pohod se začne v skrajno južnem mestu Bonifacio, kjer so številne pohodniške poti, ki ponujajo pogled na pečine in to čudovito mesto.

Lahko se odločite, da boste hodili prav do svetilnika. Ob poti boste našli več manjših stezic, ki vas bodo pripeljale bližje robu pečin. Pot ni zahtevna, zato je primerna tudi za sprehode z otroki.

Pohodniška pot Capo Rosso

Plage de Bussaglia in Calanques de Piana, otok Korzika Foto: Shutterstock

Regija okoli Calanques de Piana, ki se nahaja na zahodni obali Korzike in je raj za vse ljubitelje pohodništva. Pohodniška pot Capo Rosso se začne blizu Piana, majhnega mesta, ki je bil izbran za eno najlepših vasi v Franciji.

Pohod poteka mimo Genovskega stolpa, enega najvišjih na korziški obali, katerega vrh ponuja osupljiv razgled na zaliv Porto, zaliv Sagone in rezervat Scandola. Pot je dobro označena in vključuje nekaj strmejših predelov.

Girolata – po stopinjah poštarja

Zaliv Girolata v naravnem rezervatu Scandola, do katerega ni mogoče priti z avtomobilom Foto: Shutterstock

Mestece Girolata je pravi skriti dragulj, ki leži na severu Korzike in do katerega se pride le na dva načina: peš ali pa s čolnom. Pohod se začne pri Col du Croix, kjer lahko parkirate svoj avto. Prvi del poti poteka skozi gozd, ko prispete do Plage de Tuara pa se vam odpre pogled na čudovite plaže, kjer ne boste našli veliko drugih ljudi.

Pot lahko nadaljujete po poti Sentier du Facteur, ki je poimenovana po lokalnem poštarju, ki je po njej dostavljal pošto domačinom v majhnem mestu Girolata. "Poštarjeva pot" ne zahteva posebnega treninga, zahteva pa nekaj hoje navzgor, ko se boste vračali.

Nasveti za pohodništvo na Korziki

Na Korziki je množica slikovitih pohodniških poti, primernih tako za družine in začetnike kot za najbolj predane pohodnike. Foto: Pixabay

Korzika ponuja razgibane pohodniške poti, zato je priporočljivo, da nosite pohodniško obutev, najbolje gojzerje. Pohodni čevlji vas bodo varovali pred ostrimi skalami in poskrbeli za stabilen oprijem s tlemi.

Ne pozabite na pohodniški nahrbtnik, v katerem imejte majhen komplet prve pomoči za primere manjših odgrnin ali poškodb. V nahrbtniku ne sme manjkati sončna krema, dodatna lahka pohodniška oblačila in seveda dovolj tekočine ter kakšen prigrizek.

Večina pohodniške poti je dobro označenenih. Vedno sledite oznakam, le tako boste z najmanj stresa usvojili zastavljen vrh, ki vas bo nagradil s prečudovitim razgledom in nepozabno pohodniško izkušnjo.

Popolna destinacija za počitnice na prostem

Kampiranje je na Korziki priljubljen način počitniške nastanitve.

Korzika je sončen kraj za uživanje počitnic v naravi. Na Korziki boste našli številne kampe, ki se nahajajo ob robu gozda, v senčni jasi ali blizu kristalno čistega morja, kjer boste lahko postavili svoj šotor in uživali v čudovitem naravnem okolju. V bližini številnih kampov boste lahko okušali domače pridelke iz okoliških kmetij, kot so denimo med, sadje, zelenjava, meso, vino ...

Na otoku v osrčju Sredozemskega morja boste uživali v idiličnih počitnicah, polnih avantur in raziskovanja. Ob koncu dneva pa se boste lahko ohladili v kristalno čistem morju. Združite torej svoj raziskovalni duh in popolno sprostitev ter preživite nepozaben dopust na tem slikovitem otoku.

