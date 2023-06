Kako dobro zaščito zagotavlja lanska sončna krema?

Vse bolj topli dnevi nas opominjajo, da je poletje tik pred vrati. S tem pa tudi priprava na sezono na plaži in drugih aktivnosti na prostem. Med obvezno opremo za zaščito pred soncem mora biti tudi sončna krema. Takrat, ko jo nujno potrebujemo, največkrat pograbimo tisto iz omarice v kopalnici, pri tem pa se ne zavedamo, da kreme za sončenje, ki smo jih uporabljali preteklo leto, niso več učinkovite in ne zagotavljajo zadostne zaščite pred UV-žarki.

Številne raziskave, ki proučujejo navade počitnikarjev, razkrivajo skrb vzbujajoče dejstvo, da ti najpogosteje uporabljajo sončne kreme, katerih rok uporabe je že potekel. To pomeni, da se veliko ljudi izpostavlja sončnim žarkom brez ustrezne zaščite, saj dotrajane kreme izgubijo svojo učinkovitost.

Foto: Getty Images

Sončne kreme imajo omejen rok trajanja, običajno med 12 in 24 meseci, kar je odvisno od proizvajalca in formulacije izdelka. To pomeni, da se sestavine v kremi sčasoma razgrajujejo in izgubljajo svojo zaščitno sposobnost. Če uporabljamo sončno kremo, ki ji je potekel rok uporabe, je učinek podoben, kot da sploh ne bi nanesli nobene zaščite. Naša koža je tako izpostavljena škodljivim UV-žarkom, ki povečujejo tveganje za sončne opekline, prezgodnje staranje kože in celo razvoj kožnega raka.

Sončni žarki lahko povzročijo številne poškodbe na koži, vključno z gubicami, pegami, hiperpigmentacijo in izgubo elastičnosti. Redna uporaba sveže sončne kreme z zadostno stopnjo zaščite je ključnega pomena za ohranjanje zdrave in mladostne kože.

Sočna krema ni rezervirana le za obisk plaže

Zaščito pred sončnimi žarki bi morali zagotavljati ob vsaki izpostavljenosti soncu, tudi med vsakodnevnimi dejavnostmi na prostem. Med kopanjem in poležavanjem na plaži večina ljudi pomisli na zaščito pred UV-žarki. Redkeje pa se to zgodi med vsakodnevnimi aktivnostmi, ko smo prav tako izpostavljeni sončnim žarkom.

Foto: Getty Images

Uporaba sončne kreme je torej priporočljiva vsakič, ko smo izpostavljeni sončnim žarkom. Sončno kremo tako nanesimo pred vsako športno aktivnostjo na prostem, ne glede na to, ali je oblačno ali sončno. Enako velja za mestne sprehode in obisk znamenitosti, kjer smo soncu lahko izpostavljeni po več ur; kot tudi za vsakodnevne aktivnosti na prostem, kot sta vrtnarjenje in obisk otroškega igrišča.

Tudi če se zdi, da sonce ni tako močno, lahko dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom povzroči poškodbe kože. V visokogorju, kjer je sonce še močnejše, je celo priporočljiva uporaba sončne kreme z visokim zaščitnim faktorjem.